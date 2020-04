Před přestupem do severočeského Slovanu přitom prohlásil: „Chci dokázat, že nejsem jen druholigový střelec.“

Příliš se mu to nepovedlo, nezáří ani po přechodu do Zbrojovky. „Ale pořád to ještě nevzdávám,“ ujišťuje útočník původem z Náchoda.

Do Liberce jste šel s nálepkou, již jste chtěl strhnout. Proč se to zatím nezdařilo?

Už dřív jsem ligu hrál a nějaké góly jsem dal (za Slavii, Duklu, Jablonec a Hradec - pozn. red.). I proto jsem to chtěl zkusit. Jenže teď jsem žádné nedával, takže to asi platí. Samozřejmě to ještě nevzdávám, ale je potřeba se do ligy dostat a dávat v ní góly. Jiná cesta není.

Proč to v Liberci, špičkovém klubu, nevyšlo? Nebyl to moc velký skok?

Slovan o mě měl zájem. Kdo by tam nešel? Příležitosti jsem dostal, ale útočník se hodnotí podle gólů. Dal jsem nějaké na začátku, ale pak jsem přestal. A proto jsem přestal i hrát.

Vzal jste to?

Kdybych dával góly, tak mě trenér podrží. Pak už jsem se na hřiště nedostával. Ale přestupu nelituju, udělal jsem dobře, že jsem tam šel. Poznal jsem super kabinu.

Minulé léto jste odešel do Brna, které vás bralo jako velkou posilu. Proč ani to nevyšlo?

Začátek šel. Něco jsem odehrál. Ale především ke konci podzimu jsem se zranil, natrhl jsem si lýtkový sval. Od té doby se to se mnou táhne, nejsem stoprocentně zdravý. V přípravě se mi to obnovilo, proto jsem nehrál. Až vlastně teď před pár dny jsem začal běhat.

Brno navíc změnilo trenéra. Přišel Miloslav Machálek z Líšně, pod nímž jste nehrál.

Pan Machálek má jiné hráče, kterým věří, ale já jsem se pak hlavně zranil.

Co děláte teď?

Samozřejmě mě nebaví trénovat sám, lepší je to s týmem. Dopoledne mámě většinou běhání, odpoledne posilování vlastním tělem v rámci možností.

V jakém jste rozpoložení?

Není to takové, jako to bývalo v Hradci. Nemám takovou herní praxi, nejsem v sobě dobře nastavený. V Hradci jsem věděl, že nastoupím a dám nějaký ten gól, že to bude dobré. Nějaké pochyby teď v sobě mám, takhle to dřív nebylo. Nejdřív se ale musím dát zdravotně dohromady.

Návrat? Votroci jdou jinou cestou



Občas se ta zvěst zjeví. Jan Pázler by se mohl vrátit tam, kde zářil. Tedy do Hradce, v jehož dresu se dvakrát stal králem střelců druhé ligy.



Jde však spíše o zbožné přání fanoušků.



„Od té doby, co jsem odešel do Liberce, mě nikdo nekontaktoval. Nikdo mi nevolal, že by mě chtěli zpátky,“ pokrčí rameny kanonýr.



Je to tak. Pázler by se jistě hodil, ale Votroci nyní vsázejí na mladší koně. „Rozhodli jsme se, že půjdeme jinou cestou,“ potvrdil trenér Zdenko Frťala před časem.



Je to logické, Pázler by jistě sebral čas na hřišti místním talentům. V útoku by měli Votroky táhnout Filip Firbacher (18 let), Erik Prekop (22) a Jakub Šípek (21).