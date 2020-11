Na kolenou: První porážku v sezoně si připsala Líšeň na pražském Proseku. Domácí Viktoria Žižkov využila hodně chybující defenzivu soupeře a v tabulce ho vystřídala na druhé příčce.

Marš vzhůru: Vynikající formu mají hráči Prostějova. Vítězstvím v Chrudimi natáhli sérii neporazitelnosti už na pět kol. Během nich čtyřikrát vyhráli, jednou remizovali a vyskočili už na třetí pozici.

Výrok kola

"S takovým výkonem nejsme hodní hrát druhou ligu. To už si nesmíme dovolit, to by bylo prostě strašný.“

(Lukáš Červ, záložník FC Vysočina Jihlava)

Hvězda kola

Erik Prekop (Hradec Králové): Skóre utkání proti Ústí otevřel krásnou střelou, když krátce před tím obral o míč váhajícího mladíka Čičovského. Podobně to udělal i v 76. minutě. Prokázal čich, důraz, intuici, instinkt zabijáka. To se cení.

Václav Prošek (Ústí nad Labem): V končící hodině hry utkání v Hradci Králové mohl srovnat stav na 2:2. Své sólo na domácího gólmana ale zakončil střelou vedle branky. Hradečtí o čtyři minuty později vstřelili třetí gól a definitivně rozhodli.

Nejlepší střelci

5 branek – Diviš (Žižkov); 4 – Červenka (Vlašim), Javůrek (Třinec), Kania (Blansko), Málek (Líšeň), Matoušek (Prostějov), Mužík (Chrudim), Prekop (Hradec Králové).

Gólmani s nulou

4 – Vízek (Hradec Králové); 3 – Mrázek (Chrudim), Tvrdoň (Ústí n. L.); 2 – Pastornický (Třinec), Rada (Dukla Praha), Richter (Varnsdorf), Slávik (Táborsko), Švenger (Žižkov), Veselý (Líšeň).

Výsledky a pořadí

F:NL - 8. kolo: Chrudim - Prostějov 1:2, Jihlava – Blansko 1:4, Táborsko – Varnsdorf 1:2, Vyšehrad – Třinec 0:2, Viktoria Žižkov – Líšeň 3:1, Vlašim – Dukla Praha 1:0.

Tabulka:

1. Hradec Králové 8 6 2 0 16:6 20

2. V. Žižkov 8 5 0 3 14:9 15

3. Prostějov 8 4 3 1 12:7 15

4. Líšeň 8 4 3 1 14:10 15

5. Ústí nad Labem 8 4 2 2 13:13 14

6. Vlašim 8 3 2 3 14:12 11

7. Dukla Praha 8 2 4 2 13:10 10

8. Chrudim 8 3 1 4 9:7 10

9. Varnsdorf 8 2 4 2 7:9 10

10. Blansko 8 2 3 3 11:13 9

11. Jihlava 8 2 2 4 16:17 8

12. Táborsko 8 2 2 4 8:10 8

13. Třinec 8 2 1 5 11:17 7

14. Vyšehrad 8 0 1 7 1:19 1

Program 9. kola

Středa 25. listopadu – 13.00: Blansko – Hradec Králové; 13.30: Prostějov – Ústí n. L., Třinec- Táborsko, Líšeň – Vyšehrad, Varnsdorf – Žižkov, Dukla Praha – Chrudim, Vlašim – Jihlava.