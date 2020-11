/ROZHOVOR, FOTO/ Má po něm hodinky a obraz. Obojí našel ve skříňce, kterou po slavném Diegovi zdědil při angažmá ve Spojených arabských emirátechv prvoligovém klubu SC Fujairah. ,,Používám je rád. Pohled na ně mě uklidňuje,“ říká Jaroslav Veselý (43), nyní kouč fotbalistů druholigové Chrudimi. Na Blízkém východě působil coby asistent po boku Ivana Haška. Ano. Byli to právě Češi, kteří legendárního Maradonu v červnu 2018 střídali u kormidla.

Jaroslav Veselý s obrazem. | Foto: archiv J. Veselého

Najít hodinky ve skříňce není jen tak. To mi vysvětlete.

Byla mi přidělena. Otevřel jsem ji a docela koukal. Šel jsem za kondičním trenérem, který u týmu zůstal, a chtěl je vrátit. On mi říká, ať si je nechám, že by to tak chtěl i Maradona.