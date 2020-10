Na jedné straně vedoucí mančaft druhé ligy Hradec. Na druhé Příbram, dlouhodobě jeden z nejhorších mužstev elitní soutěže, který se v minulé sezoně zachránil jen díky koronaviru a nyní je na předposledním místě tabulky.

Tyto dva celky se potkaly ve 3. kole domácího poháru. Do osmifinále postoupil po výhře v prodloužení 2:1 papírově slabší Hradec.

Nutno říct, že zaslouženě.

„Hradec je špičkové mužstvo druhé ligy, hraje o postup a má velmi dobré hráče,“ upozornil kouč Středočechů, někdejší excelentní záložník Pavel Horváth, jenž zápas prožíval na plné pecky. „Ukázalo se, že jsou srovnatelní s našimi. Pro nás to byla nepříjemná konfrontace.“

Znamená to tedy, že už má vítěz kádr na to, aby… Zaprvé zvládl souboj (především) se Žižkovem a postoupil příští jaro do nejvyšší soutěže? Zadruhé, aby se v ní udržel, stal se stabilním členem nejlepší společnosti?

To rozhodně není jisté, byť výhra nad Příbramí může být malou indicií. Stejně jako nedávný velmi slušný výkon v přípravě s Libercem, účastníkem Evropské ligy.

„Okusili jsme, že liga má svoji kvalitu, že se jí přibližujeme,“ řekl kouč Zdenko Frťla. „Každé vítězství je pro nás povzbuzující, ale nechceme teď prohlašovat, že jsme prvoligoví,“ dodal.

Opomeňme nyní infrastrukturu klubu, tedy především stadion. Jím Votroci rozhodně o patro výš nepatří. Přesto na ruiněv Malšovicích hrát mohou – a, přiznejme si, že je lepší kopat (byť v nedobrém prostředí) první ligu než druhou.

Otázka tedy zní, zda Frťala (společně se sportovním ředitelem Jiřím Sabouem a dalšími kolegy) postupně buduje konkurenceschopný soubor.

„Vyřadili jsme prvoligového soupeře. Pro nás je to super konfrontace, pokud chceme hrát o postup. Vidíme rozdíl mezi spodkem první ligy a vrškem druhé,“ okomentoval téma Pavel Dvořák, autor vítězné branky v prodloužení.

Právě on je symbolem letní změny. Hradecký management se zaměřil na zkušenější hráče. Dvořák má na kontě 221 startů v lize. Navíc na přestup přišel bývalý reprezentant Jakub Rada (už v Hradci hostoval na jaře) a v posledním týdnu z Teplic Petr Kodeš, rovněž poměrně protřelý borec.

„Rozdíl mezi první a druhou ligou tam je. Druhá je bojovnější, o soubojích. V první jsou týmy dobře takticky připravené a asi i fotbalovější,“ porovnal Kodeš. „Je to velkej skok,“ uznal.

Hradec ho potřebuje ustát, přivyknout vyššímu levelu. Jinak je postup zybtečný.