„Byl to blízký člověk našeho týmu. I sami kluci byli během pohárového zápasu aktivní, abychom důstojně uctili jeho památku,“ povídal po utkání hradecký trenér Ondřej Prášil. „Bojovali jsme i za Jirku Pospíšila. Ve hře bylo vidět srdíčko,“ dodal kouč. Ač se Votroci rvali, favoritovi podlehli 1:3 a v letošní sezoně jejich cesta pohárem skončila.

Vitální a zdravý chlap…

Jiří Pospíšil.Zdroj: FCHKMyšlenky fotbalistů se však upínaly k Jiřímu Pospíšilovi, jehož vídali takřka denně. „Pospa, to je pro mě šok,“ pronesl smutně útočník Pavel Dvořák, jediný střelec hradeckých barev v Plzni. „Věděl jsem, že má covid, ale nepřipouštěl jsem si, že by to mohlo takhle dopadnout,“ pokračoval.

S Jiřím Pospíšilem, který černobílým barvám fandil odmalička a byl u toho, když klub slavil v roce 1960 památný titul, mančaft zažil mnohé. „Když ho člověk viděl na tréninku, jak běhal pro míče, nebo při tom jednom zápase na podzim, jak upadl přes reklamní panel a hned vyskočil na nohy… Byl strašně vitální, zdravý chlap. Jak říkám, byl jsem úplně v šoku, jak rychle to může jít,“ hledal slova Dvořák.

Na počest věrného fanouška a parťáka chtělo mužstvo přinést výhru a postup do čtvrtfinále poháru. „Spíš jsem zklamaný. Všichni cítíme, že jsme podali výkon na lepší výsledek. Měli jsme to, abychom to Plzni ztížili víc, abychom ji víc potrápili,“ uvědomoval si zkušený fotbalista.

Chyběly góly

Příčinu nezdaru viděl hradecký útočník v chabé koncovce, hned v úvodu utkání Erik Prekop a Jan Mejdr měli velké šance. Ke gólu mohly vést i některé další akce v průběhu zápasu. „Když hraješ s takovým soupeřem, musíš proměnit všechno, co si vytvoříš. A my jsme si toho v prvním poločase vytvořili víc než dost. Kdybychom dali první gól, nebo pak vyrovnali na 1:1, třeba by znervózněli. Místo toho dali na 2:0 ze standardky, uklidnili se a zápas se vyvíjel podle jejich představ,“ popisoval utkání.

Nakonec sám byl jediným střelcem Votroků. „Nechali mě tam samotného na vzdálenější tyči, soustředil jsem se na to, abych trefil bránu,“ přiblížil.

Teď do Líšně…

Vedoucí tým druhé ligy nezvládl generálku s Varnsdorfem (0:1), nyní nezaskočil favorizovanou Plzeň, ale v sobotu už pojede naostro. Jarní mistrovský křest si Hradec odbude v Líšni. Tam začne cestu za vytyčeným postupem mezi elitu. „Naše nízká produktivita v útoku se nám může vymstít. V Líšni třeba ještě ne, ta je druhá, tam to bude jiný zápas, ale v ostatních budeme my v roli Plzně. Hlavně doma budeme favorité, budeme muset dobývat a tvořit. A to je vždycky těžší,“ uzavřel Pavel Dvořák.