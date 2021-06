Zápas se před hrstkou diváků nesl v oslavném duchu. Votroci na jeho konci křepčili s pohárem pro vítěze FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, postup mezi elitu, kam se vracejí po čtyřech letech, si zajistili už před čtrnácti dny. Radost ovšem střídaly i dojemné chvíle. S profesionální kariérou se loučil brankář Radim Ottmar, klubová ikona. Spolu s ním z Hradce odchází i trenér Zdenko Frťala. A svůj příběh dopsal i Malšovický stadion, na jehož místě vyroste do dvou let zbrusu nová aréna.

K poslednímu zápasu na zchátralém stadionu, který kdysi nesl název Všesportovní a fotbalové hřiště lemoval škvárový ovál, přivedl černobílý tým v roli kapitána Radim Ottmar. Sedmatřicetiletý gólman, jenž by mohl být vzorem ve vytrvalosti pro mladé. Na první ligový start čekal až do svých třiatřiceti let. Mezi tím se protloukal regionálními týmy z Nové Paky, Týniště či Živanic.

„Dokázal jsem vydržet, vždycky jsem se vracel zpátky do Hradce na přípravu a věřil, že šance přijde,“ povídal Ottmar. „Někdy je těžké vydržet, člověk nikdy neví, co z toho bude, ale vyplatí se to,“ zdůraznil. A dočkal se. „Každý ligový zápas jsem si potom užíval, jako by byl mým posledním,“ vyznal se.

Než přišla ligová premiéra Na Bohemians, měl to Ottmar leckdy divoké, v nižších soutěžích nastupoval i v útoku. „Bavilo mě to, chtěl jsem dávat góly,“ usmál se. Tehdy v Hradci ho v poli využil i trenér Petr Uličný. „Jednou v utkání mě nominoval, ať jdu kopnout roh,“ vybavil si.

Poslední zápas v dresu Hradce si užil. „Je to moc příjemný pocit. Jsem rád, že se neloučím úplně před prázdnými tribunami, ale je tady alespoň pár fanoušků. Je to hezké,“ prozradil své pocity. V Hradci zůstane, bude trénovat brankáře. „Nebude to pro mě nic nového, v téhle roli už tady vypomáhám,“ poukázal Ottmar.

Soupeř z Líšně jednu z hlavních hradeckých postav v utkání moc nešetřil. Toužil po výhře. A už v 8. minutě se k míči dostal Lutonský, překonal Ottmara a otevřel skóre. Votroci se potom snažili o vyrovnání s přibývajícím koncem protivníka zatlačili, ale z řady šancí se ujala jen hlavička Otto Urmy dvacet minut před koncem zápasu. Remíza.

A pak už vypukly oslavy. Za znění písně We Are the Champions od skupiny Queen zvedl Radim Ottmar nad hlavu pohár pro nejlepší tým druhé ligy. Potom ho následovali ostatní spoluhráči.

„Chtěli jsme vyhrát pro Radima. Škoda. Začali jsme dobře, ale hned zkraje jsme dostali zbytečný gól a pak už jsme dokázali jen vyrovnat,“ řekl záložník Adam Vlkanova, jenž pro tento zápas předal kapitánskou pásku Ottmarovi. „Ještě pro něj máme něco připraveného,“ prozradil pouze.

Sám Ottmar věří, že Hradec nebude hrát v lize druhé housle. „Tým je kvalitní. Je směsicí mladých hráčů i zkušených. V lize může obstát,“ řekl.

Dalším sledovaným mužem byl trenér Zdenko Frťala. Padesátiletý kouč splnil misi. Během tříletého působení dovedl Hradec do ligy. „Své působení bych rozdělil na tři etapy. První rok byl seznamovací,

druhý byl poučný a třetí už jsme vše dali dohromady a vyneslo to postup,“ hodnotil Frťala. Spolu s ním u A-týmu končí i asistent Ondřej Prášil, jenž by měl ale na východě Čech zůstat.

„Jsem člověk, který málokdy vyslovuje spokojenost. Snažím se být přísný na sebe i ostatní a myslím si, že jsme tady nějakou stopu zanechali,“ zdůraznil Frťala.

Původem slovenský kouč se vrací do Teplic, kde žije, je to jeho současný domov. „Oslovila mě nová výzva. Budu pro Teplice pracovat a uvidíme, co z toho bude. Ale teď si chci ještě užít poslední týden v Hradci,“ uzavřel Frťala. Ten zakončí příští neděli duelem ve Vlašimi.

Hradec Králové – Líšeň 1:1 (0:1).

Branky: 72. Urma – 8. Lutonský. Rozhodčí: Petřík – Hock, Vodrážka. ŽK: Kodeš, Mejdr, Urma – Pašek, Silný, Krška, Matocha, Kučera.

FC Hradec Králové: Ottmar – Mejdr, Donát, Leibl, Urma – Kodeš, Rada (57. Soukeník) – Prekop (69. Kateřiňák), Dvořák, Vlkanova (86. Záviška) – Vašulín (57. Král).

SK Líšeň: Vítek – Jeřábek, O. Ševčík, Bednář – Kučera – Pašek (74. Krška), Málek (86. Fall), Matocha, Lutonský (64. Rolinek) – Silný (64. Zikl), Otrísal