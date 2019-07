Fotbalisté Hradce Králové začali novou sezonu remízou, v Sokolově hráli 0:0.

Fotbalová FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA: FK Baník Sokolov - FC Hradec Králové. | Foto: FCHK

Bod je málo. Fotbalisté Hradce Králové si v úvodním kole nového ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY jeli do Sokolova pro vítězství, ale gól nevstřelili a bojovný zápas skončil bez branek. „Mrzí nás to, i když je to plusový bod z venkovního utkání, ale chtěli jsme získat tři,“ řekl trenér Zdenko Frťala.