Hradec Králové - Vysvědčení fotbalistů FC Hradec Králové po podzimní části: Známkování jako ve škole - kdo je jedničkář?

Na podzim uhráli s mladým týmem třicet bodů. Drží se v boji - minimálně - o baráž o první ligu. Hradečtí fotbalisté ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE první část sezony zvládli opravdu se ctí. Tomu odpovídá také tradiční hodnocení jednotlivců.

Známkujeme jako ve škole, nejlepší je jednička, nejhorší pětka. Zřetel bereme také na předpoklady hráčů, přísnější jsme na očekávané tahouny než na zelenáče.

Brankáři

RADIM OTTMAR 1

Jasná jednička týmu, největší podzimní opora. Kapitán si přenesl formu z jarní části druhé ligy, osmkrát vychytal čisté konto. Nejlépe hodnocený hráč mančaftu.

JAN STEJSKAL ---

Je sice členem reprezentace do jedenadvaceti let, přesto je v Hradci na druhé koleji. Ottmar ho v lize nepustil do brány ani na minutu. Chytal jen pohár.

Obránci

DANIEL FINĚK 3

Sezonu začal velmi dobře, dostal se do základní sestavy. Jenže přechod z dorostu do mužů není jednoduchý, proto z ní po třetině podzimu vypadl. Na konci hrál jen za juniorku.

JAN KVÍDA 3

Jeho letní návrat do mužstva byl celkem zamotaný. Jednu chvíli byl na odchodu, poté se objevil zpět v kádru. Nakonec naskočil jedenáctkrát, pral se o místo druhého stopera. Je silný v soubojích, limituje ho rozehrávka.

JAKUB MARTINEC 2

Z dorostu naskočil rovnou do prvního týmu a hned se stal jedním z klíčových hráčů. Vedle herních kvalit ukazuje, že by mohl být v budoucnosti jedním z lídrů mančaftu.

MAREK PLAŠIL 2 –

Univerzál naskakoval ve středu obrany i na jejím kraji. Trenér ho využíval stejně jako jeho předchůdci. Když chybí jedna součástka sestavy, Plašil je připraven. A zápas odehraje slušně.

JAKUB POKORNÝ 3

Přišel jako posila z Baníku, nebylo to pro něj však jednoduché, protože naskočil do rozjeté sezony. Po prohře v poháru v Radotíně vypadl ze sestavy, na konci podzimu se do ní však vrátil a ukázal velký potenciál.

MICHAL TRÁVNÍČEK ---

Mladý levý obránce stihl jen tři zápasy. Zdálo se, že bude dobrou volbou, navíc domácím hráčem. Jenže pak přišlo těžké zranění, Trávníček se nyní zotavuje po operaci kolena.

OTTO URMA 2

Pookřál po posunu z levého beka do středové řady. Tam ještě lépe vynikla jeho dravost. Patří mezi základní stavební kameny týmu.

Záložníci

MILAN ČERNÝ 2

Odehrál třináct zápasů, to je na jeho poměry velmi slušné číslo. Jeho jindy tak křehké zdraví poměrně drželo. Nejlépe se jevil ve středu záložní řady, na mírně staženější pozici, než hrál dříve.

FAHRUDIN ĎURDĚVIČ 2

Renomé si mírně pokazil v posledním zápase ve Znojmě, kde nedal penaltu. Jinak se po pomalejším rozjezdu zařadil mezi opory. Společně s Adamem Vlkanovou byl nejlepší střelec, dal čtyři góly.

TOMÁŠ HYNEK ---

Naskočil do sedmi zápasů, zvládl pouze 112 minut. Proto není hodnocen. Potenciál má, především rychlostní předpoklady jsou viditelné.

JIŘÍ JANOUŠEK 2 –

Jeho klasika. Technicky je excelentní, přehled má rovněž prvotřídní. Jenže stále ho limituje pohyb, akcelerace, dynamika. Bohužel, je to tak, ale tenhle chlap měl být v devětadvaceti letech mnohem dál.

ROBERT JUKL 2

Potvrdil zvěsti, které o něm šly. Inteligentní hráč, pracovitý. Ve středu pole se zabydlel, odvádí mraky černé dřiny. Výtka? Ta je jasná při pohledu do statistik. Za jedenáct zápasů nedal gól ani nezapsal asistenci.

MILOŠ KOPEČNÝ 3

Ve Zlíně poznal i evropské poháry, proto se od něj čekalo víc. Dal jeden gól v Českých Budějovicích, jinak nebyl příliš výrazný.

LADISLAV MARTAN 4

Zklamání. Pokračovalo jeho trápení z minulých sezon. Naskočil sice patnáctkrát, jenže z pozice pravého křídla jen jednou skóroval a jednou nahrál na gól. Zvedne se? Čeká se na to už dlouho.

MARTIN MATOUŠEK ---

Podobně jako bek Trávníček smolař podzimu. Když se po příchodu ze Sparty začal zabydlovat v sestavě, těžce se zranil. Kvůli operaci kolena si podle všeho nezahraje ani celé jaro.

ADAM VLKANOVA 1 -

Nejlepší hráč v poli. Jednoznačně. Měl sice mírně pomalejší rozjezd, možná na něj měly vliv debaty o přestupu do Jablonce. Pak se však rozjel. Dal čtyři góly, na osm nahrál. Nebýt zranění uprostřed podzimu, bylo jich ještě víc.

FILIP ZORVAN 1 –

Konečně to přišlo. Šikovný ofenzivní záložník ukázal, že může patřit mezi tahouny. Na konci podzimu ho, bohužel, zastavilo zranění.

Útočníci

WESLEY DA SILVA 2 –

Vysněná posila pro Frťalu. První zápas se mu povedl, gól dal v derby s Pardubicemi. Ve hře je velmi platný, ale chybí mu produktivita. V sedmi utkání dal dvě branky.

RENÉ KROPÁČEK 3 –

Zahrál slušně jako střídající v Ústí nad Labem, doma proti Znojmu dal vítězný gól. Jednu chvíli byl první volbou v útoku, ale byla to jen chvilková epizoda.

JIŘÍ MIKER 3 –

Exkluzivně nůžkami rozhodl duel v Ústí nad Labem. Jenže prostě se od něj čeká víc. Šikovný, to on je, ale chybí mu větší zápal, rvavost.

DMITRIJ VOROBJEV 4

Zahrál skvěle jako střídající hráč v duelu s Třincem. To je rána, psal i Deník o hostovi z Krasnodaru. Jenže tím to skončilo. Ruský útočník nakonec odehrál jen 132 minut. Gól nedal.

Nehodnoceni: obránce Jan Kadlec, záložník Dominik Soukeník, útočník Filip Firbacher.