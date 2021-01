Vyrazit si takhle na týden do Špindlerova Mlýna? Krásná představa. Přesto útočník fotbalového Hradce Králové Erik Prekop na otázku, zda se na hory těší, odpoví upřímně: „Ne.“

Není divu. Votroci si ještě v sobotu zahráli v Xaverově druhý duel Tipsport ligy se Spartou B, remizovali 2:2, ale už v pondělí ráno odjedou do Krkonoš.

Vysvětlení, proč se nejlepšímu kanonýrovi týmu v podzimní části druhé ligy a také střelci jednoho z gólů proti Spartě na cesty moc nechce, je jasné.

Votroci se nebudou ve Špindlu rekreovat. „Je to kondiční soustředění,“ upozorní Prekop. V tom spojení je řečeno vše. „Zamakáme. Těším se, že vypadneme ze stereotypu, ale nečekám nic lehkého.“

Je to tak. Tým potřebuje získat sílu, naběhat kilometry, utužit se, aby na jaře dosáhl cíle: Postoupil do ligy.

„Zápasy splnily naše očekávání. V tomhle čase jsme se chtěli aklimatizovat na období, které přijde,“ okomentoval duely (v prvním remizoval tým s Táborskem) asistent Ondřej Prášil. „Na soustředění jedeme za kopci, nabrat fyzickou kondici, to bude gró, co potřebujeme splnit,“ popsal plány.

Přesto čeká mančaft mírně obměněná náplň. V programu jsou také tréninky na umělé trávě ve Vrchlabí.

Do jarní části vstoupí Hradec první březnový víkend.

Hradec Králové - Sparta Praha B 2:2

Fakta - branky: 52. Prekop, 56. Vlkanova – 27. Novotný, 82. Sejk. Rozhodčí: Lukáš Machač - Jan Hurych, Jan Váňa. ŽK: 1:1 (79. Čech - 31. Novotný).

FC Hradec Králové: Ottmar – Čech, Kodeš, Král – Mahr, Samko (46. Doležal), Soukeník, Vlkanova (60. Kejř), Leibl (46. Novotný) – Baďura (32. Prekop), Zaradny (73. Záviška).

Připravil dva góly. Přesto odchází



V Hradci byli na testu,v němž neuspěli. Do kádru lídra druhé fotbalové ligy se nepropracovali. „Ano, končí,“ řekl sportovní ředitel Jiří Sabou na adresu Konrada Zaradného a Rostislava Baďury.



Oba se přitom v zápasech Tipsport ligy zapsali do statistik. Baďura, hráč Olomouce, dal gól Táborsku. Proti Spartě B však šel ze hřiště už po půlhodině. „Bolela ho záda, o střídání si řekl sám,“ vysvětlil kouč Zdenko Frťala.



Zaradny, Polák hrající třetí ligu za Přepeře, byl proti mladíkům ze Strahova vidět. Připravil oba góly Hradce, ukázal tah na bránu. Ani to nestačilo.