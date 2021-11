Opona se zatáhla. Fotbalový krajský přebor ulehl k zimnímu spánku. Probudí se z něho až v březnu. Tedy pokud do toho zase nepíchne vidle covidová situace, jako tomu bylo poslední dvě jara. „Pevně věřím, že jarní část nebude ohrožena. Však víte čím,“ naráží na předchozí stopky Karel Klimeš, předseda polického Spartaku.

Fantastická jízda

Co šestnáct odehraných kol ukázalo? Především fantastickou jízdu Nového Bydžova, který za celou podzimní část ztratil pouhý bod za remízu a následnou penaltovou výhru na trávníku hradecké Slavie, úhlavního rivala v boji o postup do divize.

„Moc děkuji týmu, bilance za rok 2021 je skvostná! Co za ní stojí, všichni víme. Je to poctivá práce, ve které budeme pokračovat i nadále,“ říká kouč Petr Průcha, strojvůdce rozjeté novobydžovské mašiny, která během podzimní části téměř nezpomalila.

Krajský přebor – sestava podzimu podle Deníku: Moník 2 (Slavia Hradec Králové) – Kosař 4 (Slavia Hradec Králové), Lánský 4 (Jičín), P. Mokošín 3 (Nový Bydžov) – Klapkovský 4 (Police nad Metují), Votrubec 4 (Jaroměř), Blažek 5 (Nový Bydžov), Krotil 5 (Slavia Hradec Králové) – Ryšavý 5 (Třebeš), N. Bekera 3 (Nový Bydžov), Matějka 4 (Police nad Metují).

Sešívaní také myslí na posun o patro výš, ovšem dopustili se čtyř záseků. Na lídra ztrácejí už sedm bodů. Není to nic, co se v jarních čtrnácti kolech nedá smazat, ale pokud tým RMSK Cidlina nepoleví, budou to mít slávisté setsakramentsky těžké, aby ho sesadili. Hradecké mužstvo se přesto nevzdává. „Teď náš čeká odpočinek, po Novém roce velmi náročná zimní příprava a v jarní části stíhací jízda za Bydžovem,“ hlásí asistent Václav Pišta.

Nováček z Jaroměře se vyhřívá na bronzové pozici, což může hodnotit jednoznačně kladně. „Podzim z naší strany předčil veškerá moje očekávání,“ netají spokojenost trenér Miloš Exnar.

Police se chtěla prát s Bydžovem a Slavií o postup, jenže to už je nyní jen v oblasti sci-fi, neboť ztrácí na vedoucí post propastných šestnáct bodů. Mužstvo od hranic muselo skousnout šest porážek (jedna na penalty), zabralo až v závěru podzimu, ale to už bylo pozdě a dalo to pouze na posun ze středu tabulky na čtvrté místo.

Sympaticky se prezentoval Jičín a především v úvodu sezony také Červený Kostelec. Naopak trochu za očekáváním byly výkony a výsledky zkušených týmů Libčan a Vysoké. „Škoda dvou tří zbytečných škobrtnutí, mohlo být veseleji,“ uznal libčanský kouč Jiří Suchomel.

Kaplan: Čeká nás kus práce

Podkrkonošskému Vrchlabí chvilku trvalo, než chytlo rytmus, pak se však ze spodku tabulky posunulo na osmou příčku. Po žalostném úvodu se trochu zvedl také Rychnov. „Začátek soutěže nebyl vůbec jednoduchý, ale ukazuje se, že jsme na správné cestě,“ pronesl Václav Brůžek, předseda rychnovského klubu.

Třebeš a chlumecká rezerva patřily k průměru. Posílená Dobruška možná myslela o nějaké to místo výš. To samé platí o Kostelci nad Orlicí. „Přes zimu nás čeká velký kus práce, abychom byli více konkurenceschopní na úrovni této soutěže,“ je přesvědčen šéf kostelecké lavičky Kamil Kaplan.

Předposlední Hořice měly vynikající start, jenže pak přišla dvouměsíční černá série bez bodového zisku a proto jsou tam, kde jsou. Ještě hůře je na tom Černilov.

Statistiky po šestnácti odehraných kolech

Nejlepší střelci: 13 – N. Bekera (Nový Bydžov); 12 – M. Hofman (Libčany), J. Matějka; 11 – Klapkovský (oba Police nad Metují), Blažek (Nový Bydžov), Krotil (Slavia Hradec Králové).

Gólmani s vychytanými nulami: 5 – Červenka (Jaroměř), Vacho (Police nad Metují), Moník (Slavia Hradec Králové); 4 – Klekner (Vrchlabí), Strýhal (Nový Bydžov); 3 – Mašek (Slavia Hradec Králové), Heřman (Třebeš), Pavliš (Vysoká nad Labem), Mäsiar (Jičín); 2 – Čábelka (Libčany), Matoušek (Kostelec nad Orlicí), Kašpar (Vysoká nad Labem), Středa (Červený Kostelec), Pěnička (Dobruška), Kukal (Chlumec nad Cidlinou B); 1 – Syrový, T. Finke, Vacek (všichni Rychnov nad Kněžnou), Šebesta (Černilov), Krejčí (Hořice), Janalík (Vrchlabí), F. Effenberk (Dobruška), Lehký (Nový Bydžov), Linhart (Jaroměř), Tošovský (Libčany).