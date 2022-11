Jednoznačným hitem třináctého dějství byl souboj v tabulce druhých Skřivan s lídrem z Nového Bydžova. Týden po premiérové porážce rezervy RMSK dostali domácí jedinečnou příležitost, jak ještě zdramatizovat jarní bitvu o postup do I. A třídy. Kdyby vedoucí tým tabulky porazili, snížili by rozdíl mezi oběma celky na pouhých pět bodů.

Jenže nestalo se. Hosté byli v utkání lepším týmem a po zásluze vyhráli 1:0. Jedinou branku, dalo by se říct nejdůležitější gól celého podzimu, vstřelil ve 36. minutě Ondřej Špinka.

Podzimní finiš: šlágr ve Skřivanech přinesl jediný gól, Slavia rozhodla v závěru

„Čekali jsme, že domácí na nás vlítnou, ovšem jejich taktika byla nakonec obrácená – úporná defenzíva a snaha o rychlé brejky, které jsme po celý zápas úspěšně eliminovali. Obranu soupeře jsme rozlouskli pouze jednou, proto tento hubený výsledek, který však bereme,“ hodnotil duel trenér vítězného mužstva Jaromír Průcha.

Mimochodem domácí Jiří Suchánek by za spravedlivější výsledek považoval remízu, nicméně úroveň zápasu pochválil a sympaticky pozitivně hodnotil i výkon trojice rozhodčích v čele s Martinem Jedličkou.

Tato sestava měla fotbalisty Skřivan dovést k vítězství nad lídrem tabulky. Leč nestalo se a favorit šlágr podzimu vyhrál 1:0.Zdroj: Slavoj Skřivany

Místo aby se tedy Skřivany přiblížily lídrovi, ztratily náskok na třetí příčku. O tu se v přímém souboji střetly celky Kosiček a Dolní Kalné. Vyrovnaný zápas se lámal až ve druhém poločase, kdy nejprve po hodině hry otevřel střelecký účet domácí Matěj Dašek a chvíli po něm přidal pojistku Jan Urban.

„Jak jsme podzim začali, tak ho končíme, výhrou 2:0. První poločas jsme měli pod kontrolou, ale bez ohrožení branky. Začátek druhé půle jsme vůbec nezachytili a přežili jsme tutovku hostí. To nás probudilo a dvěma slepenými góly jsme šli do vedení. Zbytek zápasu jsme poctivě ubránili a můžeme slavit. Při pohledu na tabulku můžeme být spokojení,“ lebedil si po pěkném utkání domácí Milan Stránský.

Fanoušci Dolní KalnéZdroj: Klára ŘehákováHosté odešli ze zápasu poraženi, ale nálada v klubu je evidentně dobrá. „Utkání se hrálo i díky našim příznivcům v parádní atmosféře. Cestu domů jsme si s fanoušky v autobuse užili, jako kdybychom vyhráli 7:0,“ popsal dění při zpáteční cestě trenér Dolní Kalné Tomáš Navrátil.

Na čtvrté příčce budou zimovat fotbalisté Nové Paky, kteří po celou podzimní část podávali velmi nevyrovnané výkony. Konec dobrý, všechno dobré mohou si však opakovat. V Nepolisech totiž přes nepovedený úvod (6. minuta Hanuš 1:0), vyválčili remízu (47. minuta Krejčí 1:1) a následně získali bonusový bod při penaltovém rozstřelu (5:6).

„Za tyhle dva body chci klukům poděkovat, bohužel fotbal z naší strany oko fanouška moc nepotěšil. Půlku sezony máme za sebou a máme hodně co zlepšovat, protože rezervy jsou velké,“ popsal věci tak, jak jsou, trenér Nové Paky Marcel Bažík.

Domácí zakončili podzim neslavně na předposlední příčce se ziskem pouhých dvanácti bodů.

Další zajímavý duel se hrál v Kopidlně. Domácí hostili rezervu Jičína a oběma soupeřům se ve druhé polovině podzimní části moc nedařilo. V lepším rozpoložení nakonec podzim uzavřeli hosté, kteří v okresním derby vyhráli 4:2 a potvrdili, že se jim letos na venkovních trávnících dařilo více než doma. O výsledku rozhodl závěr první půle, kdy v rozmezí od 40. do 45. minuty padly tři góly a Jičín B svými dvěma získal dvoubrankový náskok.

„Viděli jsme zápas dvou rozdílných poločasů. My jsme prospali první, kde posilněný Jičín o kluky z A týmu jasně dominoval. Druhá půle zase byla plně v režii našeho mužstva. Bohužel už se nám nepodařilo vyrovnat a soupeř pojistil vedení krásnou trefou. Děkuji týmu, že to nevzdal a makal až do konce,“ nesmutnil zbytečně hrající domácí lodivod Tomáš Sedláček, jenž tentokrát v utkání neskóroval.

Nejlepší podzimní střelci A skupiny I. B třídy

1. Tomáš Sedláček (FK Kopidlno) 16 branek

2. Jakub Taneček (TJ Sokol Stará Paka) 13 branek

3. Dan Wojcik (TJ Sokol Stará Paka) 12 branek

4. - 6. Michael Schütz (FC Vrchlabí B), Ladislav Schovanec (TJ Spartak Kosičky) a Pavel Dvořák (FC Spartak Kobylice) 9 branek

7. - 12. Ondřej Janouch (1. FK Nová Paka), Petr Tomeš, Tomáš Hanuš (oba TJ Sokol Nepolisy), Filip Čáp (TJ Rudník), Václav Schober (RMSK Cidlina Nový Bydžov B) a Radek Schubert (TJ Slavoj Skřivany) 8 branek

Trefami Jadrného a Nožky si podzimní náladu vylepšila úpická Sparta, která ze hřiště Spartaku Kobylice přivezla povinné tři body za výhru 2:0. „Utkání přineslo z naší strany dva rozdílné poločasy. V prvním jsme domácí přehráli a zaslouženě šli do dvoubrankového vedení. Ve druhém jsme chtěli přidat třetí branku a v klidu utkání dohrát. Jenže opak byl pravdou a iniciativu jsme přenechali domácím, kteří naštěstí své šance nedokázali využít,“ popsal dění na trávníku trenér Sparty Radek Kaplan.

Po horní polovině tabulky před podzimním finišem pokukovala rezerva divizního Dvora Králové nad Labem. Oslabená sestava ale absolutně nezvládla domácí zápas s Rudníkem a po porážce 0:1 spadla na devátou příčku. Další okresní derby rozhodl ve 22. minutě kanonýr Rudníku Filip Čáp.

„Ve Dvoře jsme opět předvedli standardní výkon v bojovností a nasazení. V utkání byli na míči lepší domácí, ale jen po vápno. Více vyložených šanci jsme si vypracovali spíše my. Díky týmovému výkonu bereme tři důležité body,“ radoval se z vítězství hrající sekretář TJ Rudník Martin Kučeravý.

Tabulka I. B třídy je obrovsky vyrovnaná a tak se i v posledním utkání, na které se podíváme, představili tabulkoví sousedé. Stará Paka byla v souboji s rezervou Vrchlabí jasným favoritem a dvakrát také v zápase vedla, hosté ale sehráli skvěle druhou půli a objev sezony Michael Schütz je dvěma trefami nasměroval k obratu z 2:1 na 2:4.

„Dvakrát vést a potom prohrát, to by se stávat nemělo. První poločas jsme byli určitě lepší, neproměňování šancí je již náš folklor a druhý poločas byl ve znamení hostů. Gratuluji soupeři k výhře a děkuji za výborný výkon rozhodčím,“ ohlédl se za utkáním předseda domácího oddílu Jaroslav Bíl. Chvála mimochodem patřila hlavnímu arbitrovi Milanu Kudláčkovi.