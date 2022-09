Necelé tři stovky fanoušků si v chladném počasí našly cestu na šlágr kola, v němž Police nad Metují hostila ambiciózní Slavii Hradec Králové. Hráči je za to odměnili osmi brankami v normální hrací době a dalšími osmi v penaltovém rozstřelu, v němž byli úspěšnější Sešívaní.

Duel plný zvratů byl určitě zajímavý a přinesl to, co se od něj očekávalo. Chvílemi se hrálo nahoru – dolů. Hosté vyrovnali na 4:4 ve druhé minutě nastaveného času. „Je nutno pochválit obě mužstva, jak se vypořádala s těžkým terénem. Remíza je zřejmě zasloužená,“ uvedl Karel Klimeš, předseda polického Spartaku.

Hýřili aktivitou, vysoko presovali

V jednoznačnou záležitost se proměnil mač týmů z popředí tabulky. Chlumecká rezerva doma rozebrala Rychnov nad Kněžnou 6:1 a vystřídala ho na druhém místě.

„Utkání jsme zvládli na jedna mínus. Od přípravy po rozcvičení jsme byli dobře nastavení, v zápase jsme hýřili aktivitou, vysoko presovali, čistě odebírali míče a okamžitě se posouvali k zakončení, které bylo ze všech možných pozic. Branky na sebe nenechaly dlouho čekat a o výsledku jsme rozhodli v první půli (4:0). Mínus má tým za ztráty koncentrace v některých fázích,“ pronesl Richard Vlášek, kouč béčka Chlumce nad Cidlinou.

S přehledem vyhrála také vedoucí Solnice, která je i po sedmi kolech stále stoprocentní. Teď na svém hřišti přehrála Hořice (4:1), když k tříbodovému zisku nakročila třemi góly během prvního poločasu.

NEJLEPŠÍ KANONÝŘI: 8 – Pečenka (Hořice), Hartman (Chlumec B); 6 – Valášek (Solnice), Počtýnský (Rychnov).

Před svými fanoušky naplno bodovala ještě Třebeš. Hradecký celek sice prohrával od 10. minuty s Červeným Kostelcem, ovšem bojovným výkonem a hlavně třemi brankami skóre otočil.

„Největším soupeřem nám byla vlastní nepřesnost a zbrklost. Postupně se to přece jen začalo zlepšovat a fyzicky odcházející hosty se nám podařilo ve vápně přetlačit. Body mají pro nás velkou cenu,“ řekl Vlastimil Krykorka, vedoucí třebešského mužstva.

Kostelec nad Orlicí v duelu týmů z chvostu tabulky remizoval s Jičínem 2:2 a následující penaltový rozstřel vyzněl lépe pro hosty, pro které to znamenalo premiérové dva body v sezoně.

„Bod je pro nás spíše ztrátou,“ nechal se slyšet kostelecký lodivod Kamil Kaplan. „Dva body mají svoji cenu. První poločas jsme odehráli velmi dobře, otočili jsme skóre. Hned po změně stran jsme neproměnili samostatný nájezd. Zbytek utkání jsme dohráli ve velké křeči. Výsledkově se nedaří a máme to v hlavách. Hlavně ve druhé půli fotbal trpěl, bylo vidět, že oba týmy mají dost svých problémů,“ poznamenal jičínský trenér Petr Beneš.

Poslední čekatel se dočkal, Jičín získal první body. Solnice je stále bez ztráty

Nováček z Týniště nad Orlicí remizoval s Vrchlabím a v rozstřelu byl šťastnějším celkem. „Zápas byl festivalem neproměněných šancí a nepřesností. Poločas mohl skočit 3:0 a nikdo by neřekl ani slovo. Bohužel se tak nestalo,“ podotkl Jan Winkler, vedoucí domácího mužstva.

„Bojovné utkání, ve kterém byl soupeř lepším týmem. Nás ale podržel výborný brankář Janalík, tak vezeme z horké půdy pro nás velmi cenný bodík,“ měl jasno kouč horalů Michael Hradecký.

Libčanská mizérie pokračuje

Na závěr dvě výhry hostů. Libčany potvrdily mizérii z úvodu sezony a doma padly s Dobruškou (1:2). „Odpracované, šťastné vítězství proti týmu, který v týdnu uhrál zajímavý výsledek s Duklou v poháru,“ glosoval dobrušský lodivod Petr Jánský.

Vysoká nad Labem nestačila na lepšící se Jaroměř. „Utkání jsme si prohráli již v prvním poločase. Jaroměř se lépe pohybovala, dobře kombinovala a měla rychlý přechod do útoku. My jsme se nemohli dostat do zápasu,“ hledal vysocký trenér Radek Hrubý příčiny sobotní porážky.

„Vysoká posunula kvalitu svého mančaftu výrazně nahoru, získané body nás tak nesmírně těší,“ pochvaloval si jaroměřský kouč Miloš Exnar starší.