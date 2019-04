V krajské I. A třídě se představili oba reprezentanti podkrkonošského regionu, ani jednomu se ale nepodařilo bodovat. Úpická Sparta dokonce v Náchodě inkasovala osm branek, ačkoliv po hodině prohrávala pouze 2:1.

AM Gnol I. A třída

Náchod B – Úpice 8:3 (2:0)

Fakta – branky: 6. Kuru, 19. Král, 61. Bareš, 67. a 77. Jahoda, 70. a 73. Vaněček, 79. Simon – 46. Růžička, 80. Chráska, 86. vlastní (Král). Rozhodčí: L. Říha. ŽK: 2:2. Diváci: 150. SK Sparta Úpice: Dousek – P. Kejzlar, Hanzlík, Kulhánek, Punar (81. Kábele) – Pančík (65. Luštinec), P. Růžička, M. Čáp, Marel – Doubic, Chráska.

Radek Kaplan (Úpice): „Gratuluji domácímu týmu k vítězství, víc není co říkat. Výsledek hovoří za vše.“

Trutnov B – Nové Město 1:3 (1:1)

Fakta – branky: 43. Kamitz – 34. Macháček, 47. Klikar, 55. Lelek. Rozhodčí: Stejskal. ŽK: 2:2. Diváci: 30. MFK Trutnov B: Birka – Přívratský, Kozák, Jirousek (74. Kučera), Herout – V. Dvořák (65. P. Čech), P. Matějka (56. M. Voňka), Groer, Kamitz – Landa, Handlíř.

Vlastimil Honek (Trutnov B): „O možnost bodovat jsme se připravili prakticky už v prvním poločase, kdy jsme měli spoustu šancí, ale kromě přímého kopu jsme je všechny trestuhodně zahodili. Vstup do druhé půle byl opět velmi nejistý a měl pro nás fatální následky. Hosté pak začali velmi dobře bránit a spoléhali se na brejky, což pro nás bylo velmi těžké.“

JAKO I. B třída

Tři podkrkonošská derby mělo na svém programu 19. kolo I. B třídy a v tom vůbec prvním se potkaly kocbeřská Jiskra s Tatranem Hostinné. Ačkoliv hosté takřka celý zápas odehráli o deseti, rozhodl o vítězi duelu jediný gól. Vstřelil ho v 65. minutě domácí Vojtěch Hulík.

Také ve zbývajících dvou šlágrech uspěla hostitelská mužstva. Souboj rezerv dopadl lépe pro tu Královédvorskou, Dolní Kalná si pak v neděli vyšlápla na favorizovanou Bílou Třemešnou. Svěřenci trenéra Tomáše Navrátila soupeři bojovným výkonem ukončili sedm zápasů trvající vítěznou sérii.

Důležité dva body proti favoritovi berou Staré Buky.

Kocbeře – Hostinné 1:0 (0:0)

Fakta – branka: 65. Hulík. Rozhodčí: Průcha. Hráno bez karet. Diváci: 50. TJ Jiskra Kocbeře: J. Votoček – F. Picha, Béna, M. Blažek, Šolc – Krejsa, Kuric, Z. Stránský (90. Mohet), Jirák – Hulík, Šmíd. TJ Tatran Hostinné: Kundrt – Brož, Zítko, J. Slavík, Merta – Šmucer, Dominik Morávek, Pham, D. Horák – Klacek, Petružálek.

Jiří Štěpař (Kocbeře): „Pro nás velmi důležitý zápas. Oba týmy byly zejména rády, že složily základní jedenáctky, to trochu vypovídá o přístupu hráčů k fotbalové činnosti. Utkání nemělo velkou úroveň, ale šancí jsme měli víc, a kdybychom jich víc proměnili, mohli jsme mít v závěru klid.“

Milan Polomčák (Hostinné): „Přijeli jsme v jedenácti a polovinu utkání odehráli v deseti. Děkuji všem hráčům, kteří si v nabitém víkendovém programu udělali na tři hodiny čas a odjeli k zápasu.“

Dolní Kalná – Bílá Třemešná 2:0 (1:0)

Fakta – branky: 23. V. Kodytek, 90. D. Ježek. Rozhodčí: Hofman. ŽK: 1:3. Diváci: 115. FK Dolní Kalná: Ulrych – Strnádek, J. Navrátil, A. Kodytek, Dědek – Dohnal (66. D. Ježek), Najman, M. Bartoš, J. Jiřička – M. Šulc, V. Kodytek (88. M. Lukeš). TJ Sokol Bílá Třemešná: Zlatník – Kiss, J. Hažer, Josef Kubelka, Jaroslav Kubelka – Dašek (77. J. Jákl), Macek, D. Kubelka, T. Otradovský – Hendrych, M. Jákl.

Tomáš Navrátil (Dolní Kalná): „Pro nás nesmírně důležité tři body. Fotbalového soupeře jsme předčili nesmírným nasazením a bojovností a v závěru utkání jsme měli i nezbytné sportovní štěstí. Z mého pohledu zasloužené vítězství. Klukům musím poděkovat a před jejich přístupem smeknout. S kolegou musím souhlasit, bylo to skutečně vydřené.“

Luboš Křovák (Bílá Třemešná): „Zatímco na podzim jsme s Dolní Kalnou přerušili sérii neúspěšných výsledků, v odvetě nám naopak soupeř ukončil šňůru sedmi vítězství. První poločas jsme neodehráli dobře, za výkon ve druhém ale mohu hráče pochválit. Bohužel se k nám tentokrát štěstí obrátilo zády, nejspíš jsme si ho vybrali před týdnem proti Železnici. Soupeři k vítězství gratulujeme, doslova ho vydřeli.“

Dvůr Králové B – Vrchlabí B 3:1 (1:1)

Fakta – branky: 16. Rejl, 68. Hruška, 76. Otradovský – 2. Stránský. Rozhodčí: Steklík. ŽK: 1:3. Diváci: 75. TJ Dvůr Králové nad Labem B: A. Matula – D. Bednář (84. Pražák), Sojka, Kasan (71. Zlámal), Voda – M. Hák, Rejl, Hruška, V. Hák – M. Otradovský (88. D. Petráček), Prokůpek. FC Vrchlabí B: Tuž – Cink, Mejsnar, J. Zajíc, Šimůnek – Blažej, Pokorný, A. Zajíc (30. Tomčík), M. Stránský (65. Hochbergr) – P. Hladík (60. Jech), M. Tauchman.

Jiří Rejl (Dvůr Králové B): „Derby rezerv nabídlo vyrovnanou partii, kterou nakonec rozhodl šťastný gól Martina Hrušky. Na jaře se nám zatím bodově nedaří podle představ, o to víc si výhry nad kvalitním soupeřem vážíme.“

Jan Zajíc (Vrchlabí B): „Po brankách v úvodu zápasu se hra uklidnila a první poločas skončil zaslouženou remízou. Ve druhé půli domácí po zásluze zlomili utkání na svoji stranu a získali tři body.“

Staré Buky – Skřivany 3:3 (3:2), penalty 4:3

Fakta – branky: 2. Pálinkáš, 8. Knap, 45. Křižovič – 28. a 32. Schubert, 89. Churavý. Rozhodčí: Nožka. ŽK: 3:2. Diváci: 85. TJ Sokol Staré Buky: Koščál – Trunkát, Wimmer, Pálinkáš (72. Toth), Tošovský – N. Mucudis (46. Šošovička), Pištora, Týnek, Dušek (62. Záplata) – P. Knap, Křižovič.

Pavel Korec (Staré Buky): „Začátek se nám vydařil na výbornou, soupeř se ale do utkání vrátil a během chvilky vyrovnal. Ještě do pauzy jsme získali vedení zpět a ve druhé půli jej mohli i navýšit. Místo toho ale soupeř z ojedinělé šance vyrovnal a my zvládli alespoň penaltový rozstřel. Pochvala patří celému týmu za odmakaný zápas, takto se bojuje o body.“

MUŽSTVO KOLA – FK Dolní Kalná

Takhle se hraje o záchranu. Tým kouče Navrátila proti Bílé Třemešné nebyl favoritem. Hráči ale na trávníku nechali duši a vydřeli výhru.



BOREC KOLA – Vojtěch Hulík (Kocbeře)

Jiskra se dlouho nemohla proti Tatranu prosadit. Přitom hosté hráli o deseti. Zápas zlomila až trefa domácího rychlíka v 65. minutě.



SMOLAŘ KOLA - David Tuž (Vrchlabí B)

Vrchlabský brankář asi ještě ani teď neví, jak mohl pustit nepovedenou střelu dvorského Hrušky. Trestuhodně mu pod rukou prošla do sítě.