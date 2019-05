S výjimkou úpického duelu na hřišti Černilova v každém dalším zápase regionální zástupce zvítězil. Fotbalisté Trutnova B, Bílé Třemešné a kocbeřské Jiskry si při tom pomohli úspěšným penaltovým rozstřelem.

AM Gnol I. A třída

Trutnov B – Týniště n. O. 1:1 (1:1), penalty 8:7

Fakta – branky: 15. Přívratský – 39. Kos. Rozhodčí: Kánská. ŽK: 1:1. Diváci: 25. MFK Trutnov B: Hofírek – Přívratský, Kozák, Macek, Štěpánek (43. Jirousek) – V. Dvořák, J. Vomočil (61. J. Herout), Groer, Kamitz (82. Zahálka) – Landa, Handlíř.

Vlastimil Honek (Trutnov B): „Vstup do utkání se nám povedl a první půlhodinu jsme dokazovali, že umíme hrát fotbal. Postupně se však začala kvalita vytrácet a jak je naším zvykem, ke konci poločasu jsme inkasovali. Do té doby jsme přitom soupeře dokázali držet v úctyhodné vzdálenosti od naší branky. Ve druhé půli se utkání změnilo spíš v boj a přetahovanou, i když šancí paradoxně přibylo. Skóre se však už neměnilo, a tak je to opět jen za dva body. Ale zaplať pánbůh za ně.“

Černilov – Úpice 4:2 (2:0)

Fakta – branky: 24. vlastní (Marel), 27. a 62. Matoušek, 57. Šmied – 50. a 66. Doubic. Rozhodčí: J. Franěk. ŽK: 2:1. Diváci: 70. SK Sparta Úpice: Dousek – P. Kejzlar, Hanzlík, Kulhánek, Punar – Luštinec, P. Růžička, Kábele (46. Jadrný), Marel (76. Pančík) – Doubic, Chráska.

Radek Kaplan (Úpice): „V poli jsme odehráli vyrovnané utkání. Bohužel největší rozdíl byl opět v zakončení. Je to stále stejné.“

JAKO I. B třída

Dolní Kalná – Vrchlabí B 2:3 (1:1)

Fakta – branky: 12. V. Kodytek, 49. Bartoš – 21. Pokorný, 46. Farský, 66. Hájek. Rozhodčí: M. Šťastný. ŽK: 2:6. Diváci: 98. FK Dolní Kalná: Ulrych – Dohnal (76. D. Ježek), J. Navrátil, A. Kodytek, Strnádek – Najman (83. M. Lukeš), Hampl, M. Bartoš, J. Jiřička – V. Kodytek (66. Š. Drinka), M. Šulc. FC Vrchlabí B: Tuž – Šimůnek, Šafář, J. Zajíc, Hájek – M. Stránský, Pokorný, A. Zajíc, Farský (57. M. Slavík) – M. Tauchman (90. Hochbergr), Jech.

Tomáš Navrátil (Dolní Kalná): „Velké zklamání, utkání jsme nezvládli. Měli jsme to dobře rozehrané, vedli, ale pak soupeři dvakrát namazali a ten výsledek otočil. Šťastně jsme vyrovnali na 2:2, další branku jsme však výbornému Tužovi nevstřelili. Naopak Hájek přesnou střelou zajistil hostům tři body. Vzhledem k tomu, že soupeř měl v zakončení kvalitu a pro úspěch udělal daleko více, bere body zaslouženě. Naše laxní zakončení, alibismus v soubojích a neustálé výmluvy a diskuse s rozhodčími k úspěchu vést nemohly.“

Luděk Vojtíšek (Vrchlabí B): „Zápas hraný na perfektním trávníku byl pro diváky líbivý a atraktivní. Mohl skončit i opačným výsledkem, protože bylo mnoho šancí i složitých situací před oběma brankami. Vrchlabským, zejména starším dorostencům, kteří měli za sebou dopolední vítězné utkání, patří poděkování za bojovnost a ochotu sehrát druhý zápas během dne. Utkání s přehledem odřídila trojice rozhodčích.“

Dvůr Králové B – Hostinné 6:0 (2:0)

Fakta – branky: 9. a 87. Prokůpek, 40. Klazar, 51. a 78. Tauchman, 84. Suk. Rozhodčí: Kudláček. Hráno bez karet. Diváci: 100. TJ Dvůr Králové nad Labem B: Vl. Matula – A. Matula (31. Sojka), Kasan, S. Ježek (46. D. Petráček), Voda – Rejchrt (69. Pražák), Rejl, Tauchman, V. Hák – Klazar (69. Suk), Prokůpek. TJ Tatran Hostinné: J. Zítko – Brož, L. Horák (56. Purkert), L. Kracík, D. Kracík – Šmucer (69. Ciler), D. Polák, Pham, D. Horák – D. Blažek (63. Kudrna), Kesner.

Jiří Rejl (Dvůr Králové B): „Naše jednoznačné vítězství. Soupeře jsme předčili ve všech herních činnostech. Jedinou kaňkou zápasu je zranění našeho hráče Adama Matuly, kterému všichni přejeme brzké uzdravení! Děkujeme divákům za podporu v sychravém počasí.“

Milan Polomčák (Hostinné): „Další utkání, ve kterém nám soupeř ukázal, na co momentálně máme.“

Staré Buky – Nemyčeves 8:1 (5:1)

Fakta – branky: 5. a 42. Pálinkáš, 23. Makovský, 25. a 66. Pištora, 34., 69. a 75. Křižovič – 18. Jezbera. Rozhodčí: T. Franěk. ŽK: 2:1. Diváci: 90. TJ Sokol Staré Buky: Pelc – Šošovička (68. Z. Poznar), Záplata, Wimmer, Týnek – Tošovský, J. Makovský (46. Koščál), Dušek (54. P. Knap), Pištora – Pálinkáš (62. J. Prokop), Křižovič (77. Korec).

Pavel Korec (Staré Buky): „Proti Nemyčevsi jsme potřebovali potvrdit vítězství z Železnice, což se nám náramně povedlo. Od úvodních minut jsme byli jasně lepší a v utkání dominovali. V prvním poločase jsme o svém vítězství pěti brankami rozhodli, ve druhém přidali další tři góly. Tak vysoká výhra vždy potěší. Nyní se musíme soustředit na dvě těžká venkovní utkání.“

Kocbeře – Železnice 1:1 (0:0), penalty 4:3

Fakta – branky: 61. Stránský – 47. Crha. Rozhodčí: Kiezler. ŽK: 1:1. Diváci: 20. TJ Jiskra Kocbeře: J. Votoček – F. Picha, M. Blažek, L. Novák, Mohet – Hulík (90. Albín), Kuric, Z. Stránský, Pojezdný (68. Jirák) – Šmíd (90. Šolc), Kilevník.

Jiří Štěpař (Kocbeře): „Vyrovnané utkání se šancemi na obou stranách, především první poločas byl vcelku pohledný. My se tradičně na branky strašně nadřeme,i soupeř zahodil pár vyložených šancí. Dva body bereme, ale potřebovali jsme tři.“

Nepolisy – Bílá Třemešná 3:3 (1:1), penalty 3:4

Fakta – branky: 20. J. Hanuš, 65. Pánek, 89. Pokorný – 10. M. Jákl, 60. Pátý, 90. Polák. Rozhodčí: Šotek. ŽK: 1:3. Diváci: 75. TJ Sokol Bílá Třemešná: Zlatník – Kiss, Josef Kubelka, M. Pátý, Poloprudský – J. Jákl (72. J. Polák), T. Kubelka, Hendrych, Forman – M. Jákl, Žaba.

Luboš Křovák (Bílá Třemešná): „Na hřiště lídra tabulky jsme zajížděli po dvou výsledkově nepovedených zápasech s týmy ze spodních pater tabulky. Hlavně ale bez spousty hráčů základní sestavy. Mužstvo se však semklo a bojovným výkonem dokázalo favorita obrat o dva body. Kluci zápas odjezdili a za výkon jim mohu poděkovat.“

SOKOL V ROLI JÁNOŠÍKA

Poslední dva duely fotbalisté Bílé Třemešné s týmy ze spodku tabulky prohráli. Proti Nepolisům ale potvrdili, že zatímco „chudým“ na jaře body rozdávají, bohatým je berou. A to bez výjimek! Vždyť považte sami. Během druhé poloviny sezony aktuálně čtvrtý Sokol porazil první, druhý, třetí, pátý i šestý tým v tabulce. Padl jen s dvanáctým a třináctým.

MUŽSTVO KOLA - FC Vrchlabí B

Pro Dolní Kalnou to byl ohromně důležitý zápas. Rezerva Vrchlabí ale neměla slitování. K derby přistoupila dobře a odvezla si tři body.



BOREC KOLA - Martin Křižovič (Staré Buky)

Aktuálně čtvrtý nejlepší střelec soutěže výrazně promluvil do boje o záchranu. V klíčové bitvě proti Nemyčevsi docílil hattricku.



SMOLAŘ KOLA - SK Sparta Úpice

V poli odehráli proti favorizovanému Černilovu vcelku vyrovnanou partii. Jejich soupeř byl ale produktivnější a doma vyhrál 4:2.