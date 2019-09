Hradecká Lokomotiva v sestavě s futsalovými reprezentanty přitom po dvaceti minutách hry vedla o dvě branky. Nakonec ale mohla být ráda za bod, který ji v poslední minutě zajistila trefa Davida Drozda.

AM GNOL I. A TŘÍDA

Trutnov B – Loko HK 4:4 (1:2), pen. 4:2

Fakta – branky: 23. Kamitz, 59. Kučera, 75. Ficner, 88. Tobiáš – 16. Zvolánek, 18. Černík, 77. Barcic, 90. D. Drozd. Rozhodčí: Kalaš. ŽK: 3:2. Diváci: 50. MFK Trutnov B: Dousek – M. Přívratský, Ficner, Landa, J. Tobiáš – Doubic, M. Kamitz (90. Vomočil), V. Dvořák, Groer – Kalhous, Jirousek (26. P. Kučera).

Vlastimil Honek (Trutnov B): „Výkonem jsme dali zapomenout na minulý týden a ukázali, že fotbal hrát umíme. Začátek nebyl úplně podle našich představ, ale po obdržení druhé branky jsme se vrátili do zápasu a pomalu se ve vyrovnaném utkání dostávali na koně. Několikrát nás podržel i dobře chytající gólman. Bohužel se nám po dokončení obratu ani jednou nepodařilo těsný náskok udržet a tak se musíme spokojit ‘pouze‘ se dvěma body.“

JAKO I. B TŘÍDA

Dvůr Králové n. L. B – Vrchlabí B 4:0 (3:0)

Fakta – branky: 19. a 64. Hruška, 22. Otradovský, 32. Rejchrt. Rozhodčí: J. Matějka. ŽK: 0:1. Diváci: 100. TJ Dvůr Králové nad Labem B: Kareš – Bednář (46. Zlámal), Kruliš, Horák, S. Ježek – Rejchrt (66. Pražák), Prokůpek, Fejk (46. Marks), Hruška – M. Otradovský, Klazar (46. Suk). FC Vrchlabí B: Tuž – Šimůnek, Mejsnar, J. Zajíc, Cink – Tauchman, Blažej (60. Štefan), Pokorný, Slavík – Kršík, M. Kučera (46. Hochbergr).

Jiří Rejl (Dvůr Králové B): „V prvním poločase byla naše hra dost rozháraná a měli jsme štěstí, že velmi kvalitní soupeř své šance neproměnil. My jsme naopak některé ze svých příležitostí využili a vedli 3:0. Po přestávce jsme už hráli lépe, ale paradoxně vstřelili pouze jeden gól. Vítězství jsme si poté už zkušeně pohlídali.“

Jan Zajíc (Vrchlabí B): „Na začátku utkání jsme si vypracovali dvě gólové příležitosti, ale bohužel pro nás jsme je neproměnili. Domácí však byli fotbalovější a po zásluze vyhráli.“

Žacléř – Staré Buky 3:5 (0:3)

Fakta – branky: 57. Mádle, 61. Kotyk, 90. Ondráško – 28., 36., 39. a 76. Pálinkáš, 59. Šošovička. Rozhodčí: Šnajdr. ŽK: 4:3. Diváci: 180. TJ Baník Žacléř: Volhejn – M. Těžký, Herman, Šimočko, T. Skála (83. Hrubý) – J. Mádle, Findranský (66. Gottwald), Kotyk, Ondráško – L. Vít (46. Cvik), Kovačík. TJ Sokol Staré Buky: Pelc – Trunkát, Bartůněk (23. Týnek), Wimmer, Šošovička – Pištora (46. Z. Poznar), Koščál, J. Makovský, Dušek – Křižovič (87. J. Prokop), D. Pálinkáš (80. Němeček).

Simon Gal (Žacléř): „Utkání se hodnotí velmi těžko, opět nás rozložil laciný gól a během tří minut dostaneme další dva. Zápas měl zlomové momenty v neproměnění dvou tutovek Ondráškem a Skálou v první a v nevyloučení našeho odchovance v brance hostí Pelce za podražení Fidranského mimo vápno ve druhé půli. Pozitivem je snaha o zdramatizování zápasu i krásné góly Mádleho a Kotyka, jenže hosté vždy odpověděli smrtícím brejkem. Na rozhodčího se nevymlouváme, ale bohužel byl nejslabším aktérem kvalitního utkání.“

Pavel Korec (Staré Buky): „Do utkání jsme vstoupili dobře, měli častěji míč v držení, ovšem první dvě šance si vytvořili domácí. Dlouho jsme neviděli hrát tak defenzivně tým, který je doma. Baník byl zalezlý v devíti hráčích před vápnem. Ve 28. minutě však vyšla skvěle akce dvojici Šošovička – Pálinkáš a my otevřeli skóre. Během dalších jedenácti minut pak dokonal Pálinkáš hattrick. Druhý poločas jsme již nehráli tak dobře, přesto měli utkání pod kontrolou.“

Jičín B – Dolní Kalná 1:3 (0:2)

Fakta – branky: 79. Svorník – 11. Šulc, 25. Stránský, 58. Dressler. Rozhodčí: Trejbal. ŽK: 1:0. Diváci: 20. FK Dolní Kalná: Ulrych – Zilvar, J. Navrátil, A. Kodytek (46. Z. Tauchman st.), Dědek (74. Strnádek) – M. Stránský, Šulc, Bartoš, Hampl – J. Jiřička (46. Dressler), V. Kodytek.

Tomáš Navrátil (Dolní Kalná): „Úvodní čtvrthodinka patřila domácím, nás podržel gólman Ulrych. Poté jsme se ale zlepšili a dali do pauzy dvě pěkné branky. Ve druhé půli jsme přidali třetía bylo rozhodnuto. Soupeř již stihl zlepšeným výkonem jen korigovat. Vzhledem k našim víkendovým obecním slavnostem a velikosti jičínského hřiště velmi příjemné body.“

Bílá Třemešná – Miletín 0:5 (0:2)

Fakta – branky: 10., 28. z pen. a 53. Hátle, 61. Bartoníček, 90. (+1) Kňourek. Rozhodčí: Pešava. ŽK: 1:2. Diváci: 100. TJ Sokol Bílá Třemešná: Vočka – Kiss, J. Kubelka, Macek, Poloprudský – Žaba (71. Forman), J. Jákl (46. Krkonoška), J. Hažer, J. Schneider (38. Vejnar) – Hendrych, M. Jákl (62. T. Otradovský).

Michal Hruška (Bílá Třemešná): „Děláme chyby v elementárních herních činnostech. A když se k tomu přidá, že soupeř dá ze všeho gól, naopak my žádnou z poměrně dosti šancí neproměníme, je výsledek, jaký je.“

Skřivany – Úpice 7:2 (3:1)

Fakta – branky: 5. a 62. Škaloud, 10. Čapek, 13. a 59. Schubert, 47. Brzek, 52. Dítě – 17. Šulitka, 75. Kulhánek. Rozhodčí: Kiezler. ŽK: 1:3. Diváci: 135. SK Sparta Úpice: Seidel – J. Peterka, Hanzlík, Kulhánek, Jadrný (29. Pančík) – Biederman, Marel, M. Čáp, Borský (83. Kafka) – Šulitka, Kábele (70. Rudolf).

Radek Kaplan (Úpice): „Všechny naše zápasy jsou naprosto stejné, sráží nás laciné individuální chyby, ze kterých vždy inkasujeme. Tentokrát začátek utkání, tři nakopnuté míče dopředu a z nich tři branky. Ihned se nám podaří snížit, do poločasu si vytvoříme ještě šance, ale bohužel bez gólového efektu. Nástup do druhé půle znovu katastrofa, dvě minuty na hřišti, opět stejná chyba, a je po zápase. Takový vstup do soutěže jsem nečekal ani v tom nejhorším snu.“