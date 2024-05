/VIDEO/ Týden co týden se Krkonošský deník ohlíží za střeleckými parádami fotbalistů z…

Hrálo se na čtyřech hřištích a do boje šli žáci 1. - 3. tříd, žáci 4. - 5. tříd a žáci takzvaných malotřídek. V prvních dvou kategoriích o jedno postupové místo na celonárodní finále bojovalo vždy pět družstev systémem každý s každým, malotřídek se sešlo osm a po zápolení ve dvou základních skupinách se rozhodovalo v atraktivním play off.

Cíl byl jednoznačný - postup na Svátek fotbalu, který se uskuteční ve dnech 3. - 4. června v novotou zářící Malšovické aréně v Hradci Králové.

Vítězná radost i pláč poražených. Okresní finále McDonald’s Cupu plné emocí

Nástup všech školních týmů při krajském finále:

V kategorii A dominovala ZŠ Javornická

Už turnaj nejmladších žáků ukázal, že se v úterý na trutnovském stadionu sešlo opravdu to nejlepší, co Královéhradecký kraj nabízí. Od začátku byly k vidění nesmlouvavé souboje plné nadšení malých kluků a holek, kde každý z účastníků věděl, o co že se hraje. Zúčastnit se totiž Svátku fotbalu, jak je závěrečný velký turnaj nazýván, chtěl úplně každý.