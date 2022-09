Zápas se hrál na těžkém terénu a bylo v něm mnoho nepřesností. Dá se říct, že jsme byli po celý zápas lepším týmem, což se promítlo na výsledku.

Vy jste během pětadvaceti minut nasázel hattrick a vlastně rozhodl o vašem vítězství, čekal jste před zápasem něco takového?

To určitě ne. Věděli jsme, že nás čeká těžký duel. Já osobně ho však vnímal jako všechny ostatní zápasy a snažil jsem se svým výkonem co nejvíce přispět. Že se mi povedlo skórovat a hned třikrát, to asi nečekal nikdo (směje se).

Popište vaše branky.

První branka padla po dlouhém nákopu, kdy jsem vyhrál souboj s domácím obráncem a únik jsem proměnil střelou k levé tyči. Druhý gól jsem dal po chybě soupeřovy obrany. Ve vápně jsem zachytil jejich přihrávku a střílel jsem do protipohybu obránce. U třetí branky jsem byl faulován při samotném úniku brankářem. Nařízenou penaltu jsem nekompromisně proměnil (usmívá se).

Potěšil jste hattrickem vašeho pokladníka?

Vůbec ne. Pokladník musí potěšit mě (smích).

Po šesti kolech jste stále stoprocentní a vypadá to, že ani v přeboru nemáte konkurenci, čím si to vysvětlujete?

Působíme jako celek. Všichni hráči makají na sto dvacet procent, což se odráží na výsledcích. Nemůžu opomenout na kvalitní práci našich trenérů, kteří nás vždy výborně připraví.

Vypadá to, že Solnice nemá po postupu žádný problém, cítíte však přeci jen nějaký rozdíl mezi I. A třídou a krajským přeborem?

Určitý rozdíl tam je. V přeboru je více kvalitnějších týmů, ale osobně jsem čekal o trochu vyšší úroveň.

Změnil se nějak tým po loňském postupu?

Trochu jsme posílili. Přišli čtyři noví hráči, kteří rozhodně kvalitu mužstva zvedli.

V čem vidíte největší sílu vašeho týmu?

Na každém postu máme velkou kvalitu. Šlapeme jako tým.

Na svém kontě máte už šest vstřelených branek, máte nějakou metu, na kterou byste se chtěl dostat?

Žádnou metu nemám, půjdu zápas od zápasu a uvidíme, na jakém čísle se zastavím.

Zatím jste suverénně první. Pomýšlíte i na postup do divize?

Divize je naše vize (směje se). Je začátek soutěže. Nad postupem vůbec nikdo nepřemýšlí. Stát se může cokoliv.

Na vaše domácí i venkovní zápasy chodí o poznání více diváků než loni, jak se před parádními návštěvami hraje?

Všechny diváky táhne hlavně kvalitní fotbal a troufám si říct, že to fanouškům nabídnout můžeme. I proto se nejspíš divácké návštěvy zvedají. Je jasné, že čím více diváků přijde, tím je to lepší. Solnice má skvělé fanoušky, kteří s námi jezdí na každá zápas, za což jim patří velký dík!

Myslíte, že i v krajském přeboru můžete zopakovat suverénní jízdu jako loni v I. A třídě?

Věřím tomu. Tým na to máme. Uvidíme, co bude a nebude.