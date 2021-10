Změnu na čele tabulky zaznamenala po dvanáctém dějství krajská soutěž JAKO I. B třída mužů, přesněji její skupina A. Zaváhání královédvorské rezervy na hřišti Staré Paky využili fotbalisté Železnice. Na vedoucí příčku poskočili s noblesou, když na domácím hřišti rozstříleli Spartak Kobylice 12:2.

JAKO I. B třída, sk. A

Železnice – Kobylice 12:2 (2:1), branky: 4., 55., 70. a 80. Kypr, 14. a 68. A. Starý, 53., 65. z pen. a 74. Klouza, 59. L. Haken, 76. Barták, 88. Beránek – 39. Nový, 87. T. Havlíček. Rozhodčí: J. Petrů. ŽK: 1:0. Diváci: 116. Kobyličtí na půdu favorita dorazili v silně kombinované sestavě a na výkonu mužstva to bylo znát. Přesto se hosté v první půli drželi, po přestávce ale inkasovali neuvěřitelných deset branek. „Kobylice prožívají velkou personální krizi, ve které řeší áčko i svoji rezervu. Ke cti hostů řeknu, že se snažili stále hrát, branka Nového byla výstavní. My se z výsledku budeme radovat do úterý, pak se budeme chystat na obrovsky těžký zápas v Dolní Kalné,“ odmítl dělat z vysokého vítězství vědu domácí kouč Vladimír Blažej.

Stará Paka – Dvůr Králové nad Labem B 2:0 (0:0), branky: 71. Taneček, 78. Wojcik. Rozhodčí: L. Říha. ŽK: 1:1. Diváci: 105. Podruhé v řadě si dvorská rezerva připsala venkovní porážku, ta ji tentokrát už stála post lídra tabulky. Domácí o výsledku rozhodli v závěrečné dvacetiminutovce. „Kvůli zraněním jsme na zápas jeli ve dvanácti lidech a bez sedmi hráčů základní sestavy, takže jsem měl trochu obavy, aby to neskončilo ostudou. Hráči však předvedli perfektní výkon a s trochou štěstí jsme si mohli nějaký bod odvézt. Podle mě jsme byli fotbalovější, ale domácí určitě nebezpečnější a nakonec zaslouženě vyhráli,“ hodnotil kvalitní partii hostující trenér Jiří Rejl.

Kanonýři I. B třídy: 17 branek – Martin Otradovský (Dvůr Králové n. L. B), 16 branek – Dan Wojcik (Stará Paka), 10 branek – Roman Klouza (Železnice), 9 branek – Dominik Žaba (Dvůr Králové n. L. B), 8 branek – Pavel Vysuček (Skřivany), Jakub Taneček (Stará Paka), Jaroslav Jiřička (Dolní Kalná).

Jičín B – Miletín 1:1 (1:0), na penalty 5:4, branky: 8. Kubíček – 74. vlastní (D. Malý). Rozhodčí: Mykytynets. ŽK: 1:2. Diváci: 85. Jičínská rezerva by si za své výkony zasloužila lepší tabulkové postavení a potvrdil to i duel s Miletínem. Hosté byli herně lepším týmem, hořeli však v produktivitě. Nakonec jim alespoň bod zajistila vlastní branka soupeře. „Před zápasem bychom dva body s týmem z vrchu tabulky brali, po průběhu jsem malinko zklamán. Nicméně nebuďme nenažraní, posouváme se tabulkou nahoru a věřím, že v tom budeme pokračovat,“ řekl sympaticky k zápasu jičínský lodivod Petr Beneš.

Nová Paka – Vrchlabí B 1:0 (0:0), branka: 75. Kříž. Rozhodčí: T. Franěk. ŽK: 2:1. Diváci: 70. Souboj dvou mužstev z horních pater tabulky nabídl vyrovnanou partii, kterou rozhodl jediný gól. Vstřelil jej patnáct minut před koncem domácí Michal Kříž. „V utkání jsme určitě nebyli horším týmem. Zejména v první polovině zápasu jsme si vypracovali několik šancí, které volaly po gólu. Soupeře zachránil brankář a naše nemohoucnost v zakončení. Poté se hra vyrovnala a štěstěna se v závěru zápasu přiklonila k domácím,“ zhodnotil duel vedoucí vrchlabského mužstva Luděk Vojtíšek.

Úpice – Dolní Kalná 2:1 (2:0), branky: 32. P. Luštinec, 44. Vlach – 53. T. Navrátil ml. z pen. Rozhodčí: Ikizgül. ŽK: 1:0. Diváci: 78. V okresním derby byla favoritem domácí Sparta, na vítězství se však řádně natrápila. „Zápas jsme měli rozhodnout již v prvním poločase, kdy jsme si vytvořili spoustu šancí ke vstřelení branky, bohužel radovali se pouze dvakrát. Bohužel jsme po pauze nechali soupeře snížit, přenechali mu iniciativu a do poslední minuty se strachovali o výsledek. Sice jsme vítězství uhájili, ale k mé spokojenosti to má hodně daleko,“ zlobil se i přes tříbodový zisk domácí lodivod Radek Kaplan.

Žacléř – Skřivany 2:5 (2:2), branky: 9. a 44. Cvik – 13. z pen. a 71. Žalman, 30. Vysuček, 84. Vlček, 90. Škaloud. Rozhodčí: Kalaš. ŽK: 2:0. Diváci: 80. Na hřišti Baníku se nikterak krásná partie neodehrávala. Po vyrovnaném poločase hosté rozhodli o výsledku až v závěrečných minutách. „Zápas plný šancí rozhodl laciný gól na 2:3. Doplatili jsme na neproměňování šancí, dokonce i penaltu jsme zahodili, do branky nedorazíme míč ani z brankové čáry. A tak bych mohl pokračovat.

Kocbeře – Kopidlno 4:1 (2:0), branky: 16. Z. Šmíd, 24. vlastní (Valnoha), 62. z pen. a 90. (+1) Kilevník – 57. Schlesinger. Rozhodčí: P. Žák. ŽK: 4:1. Diváci: 13. Teprve ve dvanáctém utkání sezony se fotbalisté kocbeřské Jiskry dočkali prvního plnohodnotného vítězství v sezoně. Dokráčeli k němu díky první brance Šmída, vlastní trefě Valnohy, penaltovém úspěchu Kilevníka a gólu stejného hráče v nastaveném čase. „Pekli jsme sestavu do poslední chvíle jako pejsek s kočičkou dort, ale ingredience se nám sladit nepodařilo. Máme alespoň své nové rekordy, tři šestnáctileté hráče v sestavě a věkový rozdíl mezi nejmladším a nejstarším borcem 33 let,“ omlouval důvod porážky od posledního týmu tabulky vedoucí mužstva Kopidlna Vladimír Hnát.