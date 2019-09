Trutnov B – Jaroměř 3:2 (1:1)

Fakta – branky: 9. Štěpánek, 68. Doubic, 79. Landa – 8. Konrád, 75. Čenovský. Rozhodčí: Junek. ŽK: 1:0. Diváci: 70: MFK Trutnov B: Dousek – M. Přívratský, Ficner, Macek, J. Tobiáš – Marcel Štěpánek (88. Vomočil), M. Kamitz, V. Dvořák (78. Kučera), Groer (60. P. Doubic) – Kalhous, Landa.

Vlastimil Honek (Trutnov B): „Tohle vítězství jsme doslova utrpěli a bohužel musíme sportovně uznat, že je velmi šťastné. Hosté byli po většinu zápasu lepší, nedokázali se však prosadit a nás tak stále drželi ve hře. Utkání se nám vůbec nepovedlo. Vázla rozehrávka, chyběla mezihra, nebyli jsme schopni udržet míč na polovině soupeře a většinu času jsme hráli bez zájmu. Jen díky na naše poměry nadprůměrné efektivitě a využití šancí jsme se nakonec mohli radovat z vydřených bodů.“

Spousta branek padala také v nejnižší krajské soutěži. V průměru pět na zápas! Souboj dvou týmů z úplného čela tabulky zvládli lépe fotbalisté Miletína, kteří vyhráli na hřišti dvorské rezervy.

JAKO I. B třída

První výhru v sezoně zapsali proti juniorce Jičína hráči Bílé Třemešné a úspěšný byl i nováček ze Žacléře. Kopec smůly si naopak vybraly Staré Buky. Doma byly 48 minut vyrovnaným soupeřem Nové Pace, pak ale přišly sporné verdikty sudích a bez dvou vyloučených domácí šestkrát (!) inkasovali.

Dvůr Králové B – Miletín 1:3 (0:2)

Fakta – branky: 56. Marks – 37. a 90. (+2) Němeček), 40. Hátle. Rozhodčí: Turek. ŽK: 3:4. Diváci: 120. TJ Dvůr Králové nad Labem B: Kareš – Zlámal, F. Horák, Sojka, S. Ježek (82. Bednář) – Marks, Kruliš, Prokůpek (86. Pražák), Rejchrt (75. D. Jákl) – Klazar (75. Suk), M. Otradovský.

Jiří Rejl (Dvůr Králové B): „Hosté nám uštědřili pořádnou lekci a zaslouženě vyhráli. My jsme se sice snažili kombinovat, ale bez řádného efektu. Hráči si musí uvědomit, že proti tak kvalitnímu soupeři nestačí hrát na maximum jen třicet minut z devadesáti. Miletínským k vítězství v derby gratuluji.“

Bílá Třemešná – Jičín B 4:0 (2:0)

Fakta – branky: 17., 40. a 52. M. Jákl, 80. Kubelka. Rozhodčí: Kiezler. ŽK: 2:2. Diváci: 42. TJ Sokol Bílá Třemešná: Vočka – Kiss (70. Forman), J. Hažer, Josef Kubelka, T. Otradovský – J. Jákl (73. Vais), P. Kraus (46. Hynek), Macek, Krkonoška – Hendrych (83. J. Schneider), M. Jákl.

Luboš Křovák (Bílá Třemešná): „Konečně se nám dařilo využívat brankové příležitosti, kterých jsme i v předešlých zápasech měli dostatek. Samozřejmě pomohl první gól, který mužstvo uklidnil. Naše vítězství je zcela zasloužené a celému týmu patří pochvala za to, jak duel proti hodně běhavému soupeři odmakal. Dík patří i dvěma dorostencům, kteří nám pomohli alespoň trochu snížit věkový rozdíl mezi oběma mužstvy.“

Žacléř – Kopidlno 3:1 (2:0)

Fakta – branky: 34. a 38. Ondráško, 52. Kovačík – 90. Machačný. Rozhodčí: Valihora. ŽK: 3:3. ČK: 0:1 (85. Klaban). Diváci: 102. TJ Baník Žacléř: Volhejn – Herman, Šimočko, T. Skála (71. Těžký) – Fidranský, J. Mádle (83. Hrubý) – Brožek (46. Gottwald), Kovačík (60. L. Vít), Kotyk, M. Skála – Ondráško.

Simon Gal (Žacléř): „Nastoupili jsme v novém rozestavení, od kterého jsme si slibovali větší držení míče. To se nám i dařilo, vytvářeli jsme si šance a v první půli dali dvě branky. Po gólu na 3:0 ze začátku druhého poločasu bylo prakticky rozhodnuto. Hosté si vypracovali dvě šance. První zmařil skluzem Fidranský, druhou upravili v 90. minutě na 3:1. Nutno přiznat, že soupeře podržel gólman, který reflexivně vyrazil čtyři gólovky. Chválím všechny za bojovnost a nasazení, zvlášť pak Šimočka, Kovačíka a T. Skálu, kteří nastoupili s teplotami.“

Železnice – Vrchlabí 3:3 (3:2), penalty 3:4

Fakta – branky: 8. Klouza, 10. Starý, 39. Barták – 13. Fink, 14. Farský, 47. Tauchman. Rozhodčí: P. Průcha. Hráno bez karet. Diváci: 128. FC Vrchlabí B: Tuž – Šimůnek, J. Zajíc, Fink, Cink – Štefan, Pokorný, A. Zajíc (87. Hochbergr), Farský (59. Kršík) – M. Tauchman, M. Slavík.

Luděk Vojtíšek (Vrchlabí B): „Zápas před pěknou návštěvou se musel líbit. Domácí bojovnost slavila úspěch, když v úvodu utkání šel soupeř do dvoubrankového vedení. S jeho agresivitou jsme se v průběhu poločasu dokázali vyrovnat a vsítit také dvě branky. Krátce před pauzou Železnice znovu odskočila, v úvodu druhé půle jsme ale odpověděli. Pak už se střídaly šance na obou stranách, avšak rozhodnout musely až penalty.“

Staré Buky – Nová Paka 0:6 (0:0)

Fakta – branky: 48. Janouch z pen., 52. Sklenář, 59. Jisl, 66. Řeháček, 81. Sucharda, 89. L. Stránský. Rozhodčí: Tůma. ŽK: 5:2. ČK: 2:0 (48. Pelc, 48. Makovský). Diváci: 80. TJ Sokol Staré Buky: Pelc – Trunkát, Vyhnánek, Záplata, Wimmer – Bartůněk (17. J. Prokop), J. Makovský, Dušek, Šošovička – Křižovič (43. P. Knap), D. Pálinkáš (60. Poznar).

Pavel Korec (Staré Buky): „Toto utkání se dá bohužel hodnotit jen do 48. minuty, v níž do jeho osudu výrazně promluvil hlavní rozhodčí. Ten správně nařídil pokutový kop, ale neoprávněně vyloučil našeho brankáře po druhé žluté. Když se pak přidala kritika sudího ze strany našeho nejzkušenějšího hráče, nebylo co řešit. Utkání jsme se snažili v devíti důstojně dohrát, ale proti tak kvalitnímu soupeři to šlo hodně těžko. V prvním poločase jsme přitom hráli vyrovnanou partii a bylo to jen o tom, kdo vstřelí první gól.“

Skřivany – Dolní Kalná 3:1 (2:1)

Fakta – branky: 2. P. Tauchman, 37. Dítě, 88. Brzek – 39. Dressler. Rozhodčí: Vích. ŽK: 2:3. Diváci: 95. FK Dolní Kalná: Ulrych – Zilvar, J. Navrátil, Strnádek, Dědek – Najman (81. Š. Drinka), M. Bartoš (67. D. Ježek), M. Šulc, J. Jiřička – V. Kodytek, Dressler.

Tomáš Navrátil (Dolní Kalná): „Utkání na půdě vedoucího celku tabulky jsme zahájili hrozně a po minutě prohrávali. Pak jsme se však zvedli a hráli velmi dobře. Celý druhý poločas jsme se tlačili za vyrovnáním, domácí si oddechli až dvě minuty před koncem, kdy po naší zpackané standardce z brejku definitivně rozhodli. Rozhodla větší fotbalová kvalita soupeře v klíčových situacích před oběma brankami.“

Kobylice – Úpice 3:2 (2:1)

Fakta – branky: 4. Havlíček, 42. vlastní (Hanzlík), 90. L. Říha – 29. Pančík, 83. Chráska. Rozhodčí: Lopuszynski. ŽK: 1:1. Diváci: 100. SK Sparta Úpice: Seidel – P. Kejzlar, Hanzlík, Kulhánek, M. Čáp (46. Chráska) – Biederman, Jan Marel, R. Černý, J. Peterka (73. M. Dvořák) – Pančík, Kábele.

Radek Kaplan (Úpice): „V tomto utkání jsme byli po celou dobu lepším týmem a stejně odjíždíme bez bodu. Nepoložil nás gól z úvodu ani vlastní branka před koncem poločasu. Vždy jsme se zvedli a soupeře zatlačili. Ve druhé půli se Kobyličtí dostali dvakrát na naši půlku a i to málo jim stačilo, aby dotáhli zápas do vítězného konce. Jednou tato mizérie musí skončit a já pevně věřím, že to bude už v příštím zápase.“