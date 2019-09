Velké Poříčí - Trutnov B 2:2 (1:2), penalty 4:5

Fakta – branky: 2. D. Hlava, 63. T. Martínek – 22. Vomočil, 41. Kamitz. Rozhodčí: Krucký. ŽK: 1:2. Diváci: 100: MFK Trutnov B: Kobos – M. Přívratský, Ficner, Macek, J. Tobiáš – Marcel Štěpánek (86. J. Herout), M. Kamitz, Kučera, Groer – Kalhous, Vomočil (75. Zahálka).

Vlastimil Honek (Trutnov B): „Začátek zápasu nám opět utekl. Nechali jsme domácí skórovat a patnáct minut se na hřišti hledali. Nakonec se nám podařilo dostat se do zápasu a vzápětí vyrovnat. V první půli nebylo příliš šancí, přesto se nám v jejím závěru podařil obrat. Po změně stran jsme měli několik příležitostí a během čtvrt hodiny mohli rozhodnout. Bohužel jsme žádnou neproměnili, což nás málem stálo body. Naštěstí domácí ze závěrečného tlaku vytěžili pouze vyrovnávací branku.“

Tabulka I. A třídy:

1. Roudnice 7 6 0 0 1 23:5 18

2. Sobotka 7 4 2 1 0 19:6 17

3. Nepolisy 7 4 1 2 0 20:12 16

4. Loko Hradec 7 4 1 1 1 19:11 15

5. Lázně Bělohrad 7 5 0 0 2 17:14 15

6. Náchod B 7 3 2 1 1 21:15 14

7. Třebechovice 7 4 0 0 3 18:22 12

8. Broumov 7 3 1 0 3 17:17 11

9. Česká Skalice 7 2 0 4 1 20:11 10

10. Trutnov B 7 1 3 0 3 15:23 9

11. Jaroměř 7 2 1 0 4 5:11 8

12. Týniště nad Orlicí 7 2 0 1 4 9:13 7

13. Velké Poříčí 7 1 1 2 3 11:19 7

14. Solnice 7 1 0 1 5 5:14 4

15. Kunčice 7 0 1 1 5 12:24 3

16. Nové Město n. M. 7 0 1 0 6 7:21 2

JAKO I. B třída

O patro níž, v JAKO I. B třídě byla na programu mimo jiné také dvě okresní derby. V prvním potvrdilo kvalitu béčko Dvora Králové, které počtvrté za sebou nastřílelo soupeři čtyři branky. Tentokrát to odnesl snaživý celek Dolní Kalné.

Z horké půdy Starých Buků si premiérový bod v sezoně překvapivě odvezla oslabená sestava Bílé Třemešné.

Dolní Kalná - Dvůr Králové B 1:4 (0:0)

Fakta – branky: 60. V. Kodytek – 52. a 67. Otradovský, 58. Marks, 90. (+1) Suk. Rozhodčí: Steklík. ŽK: 0:2. Diváci: 135. FK Dolní Kalná: Ulrych – Zilvar, J. Navrátil, A. Kodytek (59. Z. Tauchman st.), Strnádek – M. Stránský (79. M. Lukeš), Bartoš, Najman, Š. Drinka (33. D. Ježek) – J. Jiřička, V. Kodytek. TJ Dvůr Králové nad Labem B: Kareš – D. Bednář, Sojka, F. Horák, S. Ježek – Zlámal (76. Suk), Kruliš, Kasan (68. D. Jákl), Marks – M. Otradovský (86. D. Petráček), Prokůpek.

Tomáš Navrátil (Dolní Kalná): „Výsledek je pro nás krutý, soupeř byl sice lepší, vyhrál zaslouženě, nicméně na třech gólech máme velmi výrazný podíl, to výsledek degradovalo. Velký rozdíl byl také ve zkušenostech, Martin Kruliš a Standa Ježek mají této soutěži i přes svůj věk stále co dát. Absence čtyř hráčů a dalších dvou zraněných v průběhu zápasu už je pro nás moc. Musíme se rychle oklepat, za týden jedeme na půdu vedoucího celku. Soupeři gratuluji, dělají fotbal dobře.“

Jiří Rejl (Dvůr Králové B): „První poločas jsme neodehráli podle našich představ, chyběl nám pohyb i přesnost a remízový stav odpovídal dění na hřišti. Po přestávce jsme se zvedli, konečně hráli náš fotbal a proti dobrému soupeři dokázali vyválčit vítězství.“

Staré Buky - Bílá Třemešná 2:2 (1:0), penalty 4:3

Fakta – branky: 16. Pálinkáš, 83. Prokop – 56. Otradovský, 78. M. Jákl. Rozhodčí: Jehlička. ŽK: 1:3. ČK: 0:1 (68. Žaba). Diváci: 85. TJ Sokol Staré Buky: Dřímal – Trunkát, Týnek, Záplata, Wimmer – Koščál (63. Bartůněk), Vyhnánek, Dušek, Šošovička (77. P. Knap) – Křižovič, D. Pálinkáš (68. J. Prokop). TJ Sokol Bílá Třemešná: Zlatník (36. Vočka) – Kiss, J. Hažer, Křovák, T. Otradovský – M. Jákl, P. Kraus, Žaba, Vejnar (46. Zivr) – Hendrych, J. Jákl.

Pavel Korec (Staré Buky): „V utkání jsme se bohužel přizpůsobili nekvalitní hře soupeře, přesto jsme si vytvořili několik brankových příležitostí. Neměli jsme ale štěstí. Poločasové vedení mělo být daleko vyšší a bylo by rozhodnuto. Ve druhé půli pokračovalo zahazování našich šancí, naopak Třemešná ze tří střel na branku vytěžila z minima maximum. Naštěstí jsme to zvládli aspoň morálně a po zásluze vyrovnali. Hostům jsme bod doslova darovali. Nezbývá než na toto utkání rychle zapomenout a napravit to v dalším duelu.“

Luboš Křovák (Bílá Třemešná): „Do Starých Buků jsme jeli ve výrazně oslabené sestavě. Úvodní čtvrthodinu jsme odehráli v deseti, pak se nám brzy zranil brankář, a aby to nebylo málo, ještě jsme obdrželi červenou kartu, ačkoliv chvíli před tím měli jít do deseti domácí. Přesto jsme s třemi dorostenci v sestavě vyválčili bod. Škoda trefeného břevna za stavu 2:1 pro nás. Soupeři gratuluji ke dvěma bodům.“

Vrchlabí B - Skřivany 2:5 (2:1)

Fakta – branky: 11. a 25. Tauchman – 8. Škaloud, 64. Brzek, 78. a 83. Kvaček, 89. Dítě. Rozhodčí: Kudláček. ŽK: 3:3. Diváci: 175. FC Vrchlabí B: Matoušek – Hawel (78. Šimůnek), J. Zajíc, Mejsnar, Cink – Štefan, Pokorný, Fink, Farský (73. Zarebski) – M. Tauchman, M. Slavík.

Luděk Vojtíšek (Vrchlabí B): „Po úvodní brance hostů se náš výkon zlepšil a skóre se podařilo otočit na 2:1. Další gól jsme však vstřelit nedokázali a v závěru první poloviny se při tlaku strachovali o vedení. Druhá polovina utkání byla pro nás smolná. Své šance jsme neproměnili, naopak hosté byli v jejich využívání stoprocentní. I proto je výsledek utkání zasloužený.“

Úpice - Železnice1:3 (1:1)

Fakta – branky: 6. Kábele – 35., 55. a 61. Crha. Rozhodčí: Hofman. Hráno bez karet. Diváci: 80. SK Sparta Úpice: Seidel – J. Peterka, Hanzlík, Kulhánek, Jadrný – R. Černý, Kafka, M. Čáp (27. Turek), Borský (36. J. Rudolf) – O. Šulitka, Kábele.

Radek Kaplan (Úpice): „Těžko hledáme recept, jak z této krize ven. Dobře vstoupíme do zápasu, potom přijde zranění dvou hráčů a s tím co nám chybí, už to těžko nahrazujeme. Soupeři gratuluji k vítězství.“

Nová Paka - Žacléř 6:0 (2:0)

Fakta – branky: 15. Krejčí, 44. Rosputniak, 65. Sklenář, 75., 76. a 85. Machát. Rozhodčí: Vlachý. ŽK: 1:3. Diváci: 88. TJ Baník Žacléř: Volhejn – M. Těžký, Šimočko, J. Mádle, M. Skála (81. R. Schneider) – Brožek, Findranský, Gottwald (66. Hošek), Ondráško – L. Vít, Kovačík (81. Hrubý).

Tabulka I. B třídy:

1. Skřivany 7 7 0 0 0 31:10 21

2. Dvůr Králové B 7 6 0 0 1 30:8 18

3. Nová Paka 7 4 1 1 1 19:11 15

4. Miletín 7 5 0 0 2 19:13 15

5. Železnice 7 4 0 1 2 18:8 13

6. Staré Buky 7 3 2 0 2 19:18 13

7. Dolní Kalná 7 4 0 0 3 19:14 12

8. Kopidlno 7 2 1 0 4 17:20 8

9. Kobylice 7 2 1 0 4 15:21 8

10. Vrchlabí B 6 2 0 0 4 12:14 6

11. Žacléř 7 2 0 0 5 11:27 6

12. Jičín B 6 1 0 2 3 15:18 5

13. Úpice 7 1 0 0 6 10:27 3

14. Bílá Třemešná 7 0 0 1 6 5:31 1