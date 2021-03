Domácí celek v poločase vedl 1:0 po gólu Erlinga Brauta Haalanda. Krátce po změně stran, konkrétně ve 48. minutě, se dvacetiletý norský supertalent trefil podruhé a měl z toho obrovskou radost. Když měl následně hostující celek rozehrávat míč ze středového kruhu, turecký sudí Cakir začal zkoumat video. A coby čert nechtěl, po chvilce ukázal směrem k brance španělského týmu, trefu Nora neuznal, ale místo toho nařídil pokutový kop za přehlédnutý faul, který se stal minutu před rozvlněním sítě. Penalty se ujal kdo jiný než Haaland, jenže nedal, gólman mu ji s pomocí tyčky zneškodnil. Místo regulérní trefy tedy žádná trefa.

Ovšem tím bizarní momenty nekončí. Za půl minuty, když byla hra přerušena, Cakir znovu zkoumal video a zjistil, že strážce sevillské branky Bono se při penaltovém zákroku předčasně pohnul dopředu, respektive v době kopu byl cca 20-30 centimetrů před brankovou čárou. Haaland se podruhé z pokutového kopu už nemýlil. Ze své druhé branky v zápase (celkově desáté v letošní LM) se definitivně mohl radovat až na třetí pokus. Radost - zklamání - radost.

Jasně, všechno proběhlo podle pravidel. Ale ať se na mě nikdo nezlobí, tohle už je moc. Faul na fotbal, který byl mimo jiné v tomto utkání vynikající. Dortmund vedl 2:0, Sevilla se však nevzdala a v závěru, kdy se nastavovalo přes šest minut, nebyla daleko od gólu na 2:3, čímž by se šlo do prodloužení. Drama až do konce, tak to má být. Na to se krásně kouká.

Výbornou zápletku měl i druhý mač v Turíně. Favorizovaný Juventus s hvězdným Ronaldem prohrával v poločase s Portem 0:1. Po přestávce Stará dáma dvakrát udeřila a vynutila si prodloužení. Jenže v něm inkasovala, když hostující borec skóroval z přímého kopu ranou pod zdí. A bylo po nadějích. Favorit už pak skóroval pouze jednou a překvapivě se s milionářskou soutěží loučí už po osmifinále.