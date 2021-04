Zákroky na prokurátora, nadávky, fyzické napadení po zápase. Tak to je zase nějaký výlev z okresního přeboru… Chyba lávky, všechna tato extempore se odehrála v Evropské lize. A odvetné osmifinále Glasgow Rangers vs. Slavia Praha (0:2) ještě bude mít dohru. Možná i soudní.

Deník oslovil experty z řad trenérů, aby se dozvěděl, jaký mají pohled na celou „sopečnou“ kauzu. Všem položil čtyři anketní otázky:

1. Jak vnímáte s odstupem času události během zápasu i po jeho skončení? A jak byste jako trenér „sešívaných“ reagoval na tvrdou hru týmu Stevena Gerrarda?



2. Střetnutí vyvrcholilo incidentem Ondřej Kúdela - Glen Kamara na hřišti i v útrobách stadionu. Kdo je podle vás viník a kdo oběť?



3. Co říkáte tomu, jaký hon spustili na Britských ostrovech na Kúdelu kvůli rasismu, aniž by bylo prokázáno, že k urážce došlo?



4. Jak podle vás dopadne spor mezi oběma kluby? A jak byste ho rozsoudili vy?

Co je šeptem, je čertem

Vladimír Chudý, trenér TJ Jiskra Ústí nad Orlicí:

1. Jednalo se o velmi neférově vedené utkání ze strany Rangers, kteří absolutně neunesli vývoj utkání. Hráli zákeřně s cílem soupeře co nejvíce rozhodit a zranit. Faul na brankáře Koláře je toho důkazem. Jako trenér bych se snažil hráče co nejvíce uklidňovat. Jako hráč bych měl větší problém a některé zákroky bych neunesl.

2. Obětí je Slavia Praha a Ondra Kolář, rozhodně ne Glen Kamara. Viníků, kteří se podepsali na nepěkném konci utkání je více. Jednoznačně největším jsou Rangers, kteří neunesli vyřazení. Druhým pak izraelský rozhodčí. Pustil extrémně tvrdou hru, která se mu vymkla kontrole. Jezdce měl dříve a důrazně krotit! V neposlední řadě má máslo na hlavě i Kúdela. Přes všechny velké emoce se měl udržet. A hlavně nic nešeptat. Přeci jenom: Co je šeptem, to je čertem…

3. Co se odehrávalo v britských médiích, nemá cenu komentovat. Jsou to blázni. Ani jedna zpráva o tom, že Slavia postoupila zaslouženě. Nikde jsem nezaznamenal omluvu, či odsouzení faulu na Koláře! Jen se píše a hovoří o neprokázané rasistické urážce. Absolutně postrádám sebereflexi a pokoru.

4. Těžko říci, jak tento spor mezi kluby dopadne. Chvilku se o tom ještě bude psát, ale pak přijdou jiná témata a na tohle se pomalu zapomene. Asi zůstane rivalita mezi kluby, ale bůh ví, kdy se znovu potkají. Byl bych, ale velmi rád, aby UEFA exemplárně potrestala faul na Koláře, zastavením činnosti nejméně na rok. Také bych podal trestní oznámení na Kamaru, za napadení a ublížení na zdraví. No a měl by přijít i trest od UEFA pro Kúdelu za nesportovní chování.

Rangers jak na vesnici

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad:

1. Tahle kauza mě nebaví a mrzí mě, že se to vůbec musí řešit. Rangers to nezvládli na hřišti i po utkání. Pořád se tady bude ukazovat ostrovní fotbal jako za vzor, ale incidenty Jezdců při zápase i po něm mi přišly, jak někde na vesnici. Jako sparťan si nechci představovat, jak bych se choval jako trenér sešívaných (úsměv). Trenér Trpišovský ale reagoval dobře.

2. Vše vyprovokovali hráči domácích tím, že neunášeli stav zápasu. Důkazy, jestli Kúdela řekl něco rasistického nemám a ví to jen on a Kamara. Když se ale podívám na záznam utkání, tak uvidím zákeřnou hru, brutální fauly. No a co se dělo po skončení zápasu, a že se k něčemu takovému snížil tým v Evropské lize je mimo mé chápání. Největším poraženým je český fotbal a Slavia, protože se neřeší velký úspěch ale zbytečná kauza.

3. Všichni vědí, co se ve světe děje ohledně rasismu: poklekání před zápasy atd. Takže se moc nedivím, co se semlelo. O to je větší škoda, že tomu Kúdela dal záminku.

4. Jak to dopadne, si netroufám odhadovat. Já bych soudil vše, na co budou důkazy a co se jasně prokáže. Jestli Ondřej Kudela řekl něco rasistického, tak věřím, že bude zaslouženě potrestán. Stejně ale očekávám tvrdý trest za červenou kartu, která padla po brutálním faulu a že bude řešen i klub Rangers za incident po utkání.

Trpišovský do učebnic

Evžen Kopecký, trenér SK Holice:

1. Musí být opravdu těžké udržet po takových zákrocích nervy na uzdě. Bylo obdivuhodné a poučné jak to Jindřich Trpišovský zvládl. Já bych klidný nebyl a vzduchem by létala ostrá slova.

2. Obětí mi přijde Ondřej Kúdela, a to ve dvou rovinách. Obviněn z verbálního napadení bez důkazů a fyzicky napaden v útrobách stadionu. Svůj podíl viny nese za zbytečnou reakci i Kúdela, ale vzhledem k tomu po jakém průběhu utkání k tomu došlo, nikdo z nás nemůže říci, jak by se zachoval. Určitě největším spouštěčem a spoluviníkem tohoto sporu byl rozhodčí. No a Rangers teď zakrývají neschopnost sportovně pokořit soupeře.

3. Je to citlivé téma. Ale pro mě nepochopitelné, že verbální obvinění může povýšit takováto situace nad fyzické napadení a hru za hranou. Zdá se mi to přehnané.

4. Obávám se, že se na spor bude přihlížet až příliš citlivě. Pro nás může dojít k nelogickým rozhodnutím…

Vinu nese rozhodčí

Lubomír Jansa, trenér TJ Spartak Police nad Metují:

1. Dozvuky zápasu jsou stále živé, ale bohužel z nesprávného důvodu. Mohlo se mluvit o krásném úspěchu Slavie a maximálně o likvidačním zákroku na brankáře Koláře, ale řeší se to, co řešení podle mě nemá. S odstupem času přikládám největší vinu rozhodčímu, který utkání nezvládal od samého začátku a dovolil hráčům Rangers nepřiměřeně tvrdou hru. Já jako trenér, bych se asi pokusil apelovat na kolegu, je-li toto opravdu nutné a oslovit i čtvrtého rozhodčího. Každopádně bych ihned po posledním hvizdu nahnal hráče nekompromisně do šaten.

2. Určit oběť a viníka je velice těžké. Já si myslím, že ať už Kúdela řekl Kamarovi cokoliv, bylo to naprosto zbytečné a měl se nad vzniklou situaci, za takového stavu jaký byl, povznést. Ale to se lehko řekne, jsou to neskutečné emoce a adrenalin na maximum. Netajím se svým názorem a jsem přesvědčený, že to co Kúdela řekl, nebylo to co přiznal a že tam bylo něco podstatně drsnějšího. A taky nepředpokládám, že by byl Kamara tak pohotový a vypočítavý, aby hned vše otočil na rasismus. Stejně tak si nemyslím, že kvůli pár peprným chlapským nadávkám, vše vyústilo až k napadení v útrobách stadionu.

3. Tohle je už jen důsledek toho všeho a hlavně je to naprosto přehnané a zbytečné. Pouze ti dva přímí účastníci vědí, co se doopravdy stalo.

4. Je to těžko předvídatelné, vzhledem k tomu co se teď ve světe ohledně rasismu děje. Ale nikdo nemůže Kúdelovi nic dokázat a bez důkazů nemůže být nikdo souzen. Věřím, že zástupci klubů a UEFA najdou nějaké řešení. Vše se co nejrychleji uklidní. Já by se pokusil pozvat oba aktéry a zástupce klubů na neutrální místo a pokusit se sjednat smír. Tohle do fotbalu prostě nepatří.

Chyběl Hovorka

Richard Vlášek, trenér TJ Sokol Nepolisy:

1. Slavia měla reagovat na vývoj utkání dříve, hře Glasgow se měla přizpůsobit a vytáhnout stejné zbraně. Každý tým má ve svém středu hráče, který dokáže ve správných chvílích přitvrdit. Škoda, že je zraněn Hovorka, který si důrazně poradil třeba s Lukakem.

2. Podle počtu „padlých“ je obětí Slavia a viníkem Rangers, podle mediálního humbuku je to ale obráceně, přesto v tomhle stojím rezolutně za Slavií.

3. Odpovím citátem amerického černošského herce Morgana Freemana: „Dokud budou černoši neustále vytahovat rasismus, nikdy se jej nezbavíme…“

4. Jedná se o typické Tvrzení proti tvrzení. V našem právním řádě by se řešilo bez trestu, v evropské judikatuře se obávám potrestání obou klubů.

Tak pravidla změňte!

Jiří Kuneš, trenér TJ Dvůr Králové nad Labem:

1. Z pohledu fanouška českého fotbalu je strašná škoda ,že se veškerá pozornost nyní soustředí na mimo sportovní úroveň. Postup přes dva ostrovní týmy je teď tím posledním. Jindřich Trpišovský i Steven Gerrard zvolili rozdílnou taktiku. Ta od trenéra sešívaných byla lepší, což se ukázalo. Ze strany Slavie to byla až do 88. minuty super taktika. Uvedený incident žádný z jmenovaných již nemohl ovlivnit. Takže na taktice červenobílých bych nic neměnil.

2. Co se stalo mezi Kúdelou a Kamarou a především, co se odehrálo potom, je na dlouhé a dlouhé rozbory. Oba jsou viníci a oba jsou oběťmi. Vítěz tu nebude nikdo.

3. Z mého pohledu je to absurdní. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že žijeme v jiné kultuře a společnosti. Pro nás je to těžko pochopitelné. U nás se ctí presumpce neviny a rasismus tu moc neřešíme. Ale všude to tak není. Na ostrovech je rasismus obrovské téma. Já hodně cestuji a vždy respektuji kulturu, náboženství a sociální poměry dané země. Takže s pohledu multikulturní společnosti na Britských ostrovech to problém je, a to musíme respektovat..

4. Myslím, že budou potrestány oba týmy. Je zde mnoho aspektů a již fakt, kdo by to měl soudit, je velmi obtížný. Byl bych rád, kdyby se i kvůli tomuto incidentu pravidla a transparentnost fotbalu zase posunula. Například bych na zakrývání si úst pohlížel jako na nesportovní chování. A na profesionální úrovni bych chtěl jako divák slyšet, co říkají rozhodčí apod.