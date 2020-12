V regionu je to dlouhodobě známý fotbalista. V krajských soutěžích nastřílel slušnou porci gólů, ale v dresech Jaroměře a Dvora Králové si zakopal i divizi.

V osmatřiceti letech působí Martin Škoda v I. A třídě, kde reprezentuje Českou Skalici.

Za poslední dva roky toho moc nenahrál, neboť měl stopku kvůli zraněnému ramenu a letos už přišel Covid-19. On sám toto onemocnění nedávno prodělal. Jak mu vůbec bylo? Jak hodnotí dosavadní výkony skalického celku? Věří, že se sezona nakonec dohraje celá? Má ještě motivaci? Nejen o tom se rozpovídal v exkluzivním rozhovoru pro Deník.

Světem se prakticky celý rok šíří nákaza Covid-19. Vy už s ní máte osobní zkušenost, jaké to bylo? Měl jste poklidný průběh nemoci?

Ano, už jsem si prošel Covidem, konkrétně začátkem října. Žádná sláva to nebyla. Bohužel jsem chytil asi větší dávku, neboť jsem měl všechny příznaky - bolest hlavy, kloubů, svalů, zad, ztráta čichu i chuti a celková únava.

Několik dní jste musel být uzavřen doma, také nic příjemného, že?

Jelikož jsem byl opravdu hodně unavený, tak jsem první dny prospal. Další dny jsem trávil izolovaný v pokoji, kde jsem sledoval po většinu času televizi a pustil si pár filmů. Nějak to člověk přežil.

Jak jste se cítil, když jste měl poté znovu fyzický zápřah? Třeba při sportování?

Na začátku to moc dobré nebylo, hned jsem byl unavený a zadýchání dělalo starosti, ale po měsíci už je too dost lepší. Snad se vše vrátí do normálu. Ono běhat jsem ještě moc nezkoušel.

Váš celek z České Skalice měl kvůli koronaviru odložené některé zápasy. Promítla se epidemie do výkonnosti týmu během podzimní části?

Bohužel se nám odložila dvě utkání a to nemluvímo zápasu se Solnicí. To byl poslední duel, kde nám chybělo devět hráčů a výsledek byl takový, jaký byl (0:5 - pozn. aut.). Ale mužstvo se rozhodlo toto střetnutí neodkládat a odehrát ho. Dohrávka v týdnu v Jaroměři se nám vůbec nepovedla a domácí zaslouženě vyhráli.V zimě jsme trénovali jako nikdy v životě, ale soutěž skončila velmi brzy a vše, co jsme namakali, bylo pryč.V létě byl naopak problém, že se trénovalo málo a výsledek byl, že se nám nedařilo, jak bychom si přáli.

Před sezonou se hovořiloo ambicích na špici tabulky. Nebudete muset cíle trochu přehodnotit?

Jak už jsem se zmínilv předchozí odpovědi, špatně se v létě trénovalo (dovolené, zranění, práce), tak se nemohly očekávat super výsledky, což se také ukázalo. Teď jsme ve středu tabulky a mámeo dva zápasy méně, když je zvládneme, trošku poskočíme. Nicméně je otázkou, jak to vůbec bude dál, zda se stihne něco odehrát. Musíme jít zápas od zápasu a uvidíme, na co to bude stačit.

Jeden primát v I. A třídě vašemu týmu přece jen patří. Máte na kontě nejvyšší výhru v sezoně. Velké Poříčí jste doma rozprášili 11:1. Sešlo se zrovna ten den všechno dobré? A hlavně jste asi byli kompletní.

Zápas s Velkým Poříčím byl pro nás krásný. Přesně jak říkáte, vše se sešlo, jak mělo. Tým byl poprvé kompletní a hned to bylo znát. A to mohlo být skóre ještě vyšší, ale soupeřův brankář dalších pět branek včetně penalty chytil. Přesně touto hrou jsme se chtěli prezentovat každý zápas.

Soutěži vládnou týmy Jaroměře a Týniště, které bylyaž do posledních zápasů stoprocentní, pak ztratily. Hned v závěsu je tandem Solnice - Roudnice. Rozhodne se mezi nimi o dvou postupujících? Nebo do bojeo krajský přebor může promluvit ještě někdo další?

Kromě Roudnice jsme odehráli zápasy se všemi těmito týmy. V Týništi jsme vedli do 83. minuty, ale domácí nás nechtěli nechat vyhrát a utkání v 95. minutě otočili ve svůj prospěch. To v Jaroměři jsme sehráli velmi špatné utkání a domácí zaslouženě vyhráli. Solnici jsem neviděl, ale jak jsem uvedl, chybělo nám devět kluků, hrál ten, kdo měl kopačky. Ale podle jmen má Solnice též kvalitní tým a bude se prát o postup. Roudnice je každý rok silná a hraje špici tabulky. Takže ano, tyto týmy se budou prát o dvě postupová místa, pokud se soutěž dohraje. Jediný Covid-19 asi může vše změnit.

Koho vy osobně favorizujete na prvenství v soutěži?

Na vítězství v soutěži vidím Jaroměřské a přeji jim postup, přece jenom jsem tam strávil většinu své kariéry. Proti nám ukázali sílu týmu a myslím, že je to hlavní adept postupu.

Poslední zápasy jste odehráli zkraje října, letos už se hrát nebude. Chybí vám tréninky, zápasy, parta?

Samozřejmě mě mrzí, že se soutěže přerušily a veškerý sport je zakázaný. Člověk je celý život zvyklý něco dělat, bohužel teď to nejde. Takže ano, chybí tréninky i parta.

Pauza bez fotbalu je opět dost dlouhá, podobně jako na jaře. Jak se vám v osmatřiceti letech koušou takhle dlouhé přestávky? Asi není snadné se do toho pak znovu dostávat.

Musím přiznat, že za poslední dva roky jsem moc zápasů neodehrál. Minulou sezonu jsem si při zápase vykloubil a přetrhal vazy v rameni, na jaře pak sezonu ukončil Covid-19 a teď je to znovu po pár kolech. Soutěž, podle informací, by se měla rozběhnout v půlce února, ale zda to tak bude, se uvidí. Moc tomu nevěřím, jelikož už se mluví o další vlně, co má přijít. Začínáme 1. prosince opět trénovat, ale popravdě se mně vůbec v těchto letech a podmínkách nechce. Motivace nějak chybí.

Věříte, že se aktuální ročník dohraje celý?

Jestli se sezona dohraje? Podle mě určitě ne celá. Vidím to tak na 20 kol maximálně. Podle pravidel by se po těchto kolech mělo postupovat a padat, ale za mě je to nespravedlivé. My třeba máme odehraných sedm zápasů, z toho šest se špičkou tabulky, ale s tím nic neuděláme.

Kdybyste mohl, jak byste navrhoval dohrát sezonu?

Nevím, jak dohrát soutěž. Nikdo neví, jaká bude zima. Hrát třeba v mínus deseti je pro mě akorát o zdraví a ani bavit mě to nebude. Hrát na jaře středa - víkend taky není moc možné, jelikož práce nás nepustí odehrát zápasy tak, aby byl tým kompletní, nebo nás bylo aspoň třináct.

Jistě vám neunikla informace, že už pár let je mezi rozhodčími krajských soutěží také Martin Škoda. Pískal vás?

Ano, o tomto sudím vím. Náš zápas už řídil, ale víc sek tomu vyjadřovat nebudu.

Copak, snad vás neřezal? Podle jména by vám osobně měl spíš nadržovat, ne?

Sice máme stejné jméno a příjmení, ale že by nám to nějak pomohlo? Pískal nebo mával nás vícekrát a pokaždé to stálo za prd (usměje se).

V Česku se prakticky na každém kroku probírá kauza „Berbr“. Co si o tom myslíte?

Moc jsem se tímto tématem nezabýval. Člověk viděl několik let, co se děje. Už jsem myslel, že nikdo nic řešit nebude a najednou spadla klec. Co se prokáže a ukáže, to se teprve uvidí.

Očistí se český fotbal?

Očištění fotbalu bych si přál, ale nevím, zda je to vůbec možné. Musí to začít už od okresu až po ligu. Vše je o lidech.