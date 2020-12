Královéhradecký krajský fotbalový svaz na konci minulého týdne zveřejnil termínovou listinu pro jarní část mistrovského ročníku 2020/2021.

Ilustrační fotografie. | Foto: Jiří Novák

Ta se mimo jiné týká i řady podkrkonošských mužstev, která svůj region reprezentují v krajském přeboru, I. A a I. B třídě mužů. Právě první dvě zmíněné soutěže by s podzimními dohrávkami, na které navážou jarní odvety, měly začít nejdříve. A to o víkendu 13. a 14. února. Pod Krkonošemi se to týká fotbalistů Vrchlabí a Trutnova B. Soutěže I. B třídy pak budou rozehrány ve dnech 6. a 7. března.