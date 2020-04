Je to ještě dlouhá doba, ale už teď se rojí spekulace či „zaručené informace“ o podobách fotbalových soutěží v sezoně 2020/21.

Ročník 2019/20 je minulostí, před týdnem v úterý rozhodl Výkonný výbor FAČR o jeho předčasném konci. Tabulkové pořadí zůstalo podle stavu k 8. dubnu. Postupy a sestupy nebudou. Ovšem posuny výš mohou nastat a to v případě tzv. doplnění. V praxi to znamená, když nějaký tým odmítne účast v příštím ročníku, dostane tuto možnost celek z nižší soutěže. Ale jen od prvního až po čtvrté místo, samozřejmě postupně.

Na Královéhradecku se to týká (nejen) varianty postupu z krajského přeboru do divize. Tohle téma veřejnost zajímá vždy víc než dost.

Letos je šance nízká. Nedá se předpokládat, že by se jeden z trojlístku Náchod, Trutnov, Dvůr Králové vzdal čtvrté nejvyšší soutěže. Náchodský celek, který byl v divizi C druhý, by možná dokonce skočil po třetí lize.

Přesto tu určitá možnost existuje. Nahlas se hovoří o ekonomických problémech několika mužstev z ČFL i divizí. Pakliže by jejich neúčast nevyužily ani týmy z nižších soutěží ze stejných krajů (např. Středočeský, Pardubický), mohlo by se dostat i na Královéhradecko.

Zde se to týká kvarteta mužstev: Libčany, Nový Bydžov, Třebeš a Olympia Hradec Králové/Kratonohy. Jak se na případný postup dívají v jednotlivých klubech?

SK LIBČANY

„U nás je to tak padesát na padesát. Záležet bude na situaci a jak si to v klubu vyhodnotíme. Určitě o tom budeme nejednou debatovat, máme na to vcelku ještě dost času. Vedení klubu, sponzoři, realizační tým a především hráči, ti všichni o tom budou rozhodovat. Zatímco v minulosti jsme postup několikrát odmítli, letos je to možná trochu jiné. Uvidíme,“ naznačil sekretář klubu František Bárta. Někteří hráči by si rádi divizi zahráli, ovšem najdou se i ti, kteří by o to příliš nestáli. Zatím?

RMSK CIDLINA NOVÝ BYDŽOV

„Asi před týdnem jsme se o tom bavili s předsedou klubu. V tuhle chvíli říkáme NE. Avizovali jsme, že kdybychom krajský přebor vyhráli, tak z prvního místa bychom postup vzali. Za této situace bychom ho nesportovní cestou nebrali. Muselo by se toho u nás docela dost změnit, ale to nepředpokládáme,“ vysvětlil Martin Novotný, sportovní ředitel a člen výkonného výboru klubu.

TJ SOKOL TŘEBEŠ

„Bylo nám to nabídnuto už loni, ovšem ve výboru jsme se domluvili, že to nevezmeme. Kluci byli zklamaní, přestože věděli, co by je čekalo. Chtěli to zkusit i za cenu, že by se spadlo. Řekli jsme si, že až skončíme první, tak postup vezmeme. Současná situace je všelijaká, nikdo neví, co bude. Mám na mysli hlavně otázku financí. Zatím to není stoprocentní, ale asi bychom to ani letos nevzali. Nicméně jednou bych do Třebše divizi rozhodně chtěl. Až na to seženeme nějaké prostředky,“ uvedl budoucí vizi Martin Zbořil, předseda klubu.

Změna názvu: bez Kratonoh



Tým, který ještě na podzim vystupoval pod hlavičkou Olympia Hradec/Kratonohy a hrál v Kratonohách, přechází do krajské metropole. Domácí zápasy bude kopat v Kuklenách a změní se i název. „Ještě nevím, jestli to dál bude Olympia, ale určitě Hradec Králové. Každopádně z něj zmizí Kratonohy, které se odstřihnou a pojedou si po vlastní ose,“ objasnil šéf klubu Jiří Štěpánek.

FC OLYMPIA HRADEC KRÁLOVÉ/FK KRATONOHY

„Museli bychom se o tom pobavit. Určitě ale tuhle možnost nezavrhujeme. Kdyby o to hráči stáli, vedení klubu by se s nimi snažilo najít společnou řeč,“ řekl prezident klubu Jiří Štěpánek.

Postup z kraje? Možnosti jsou mizivé



Předčasně ukončená sezona nižších fotbalových soutěží kvůli pandemii koronaviru zastavila i postupy a sestupy. Možnost, že by některý z týmů krajského přeboru na Královéhradecku pronikl administrativní cestou do divize, jsou mizivé. „Šance jsou opravdu minimální. Pokud některý z klubů z republikových soutěží, tedy ze třetí ligy a divize, odstoupí, připadne právo postupu klubu z příslušného regionu,“ uvedl Václav Andrejs, předseda krajského fotbalového svazu. A to královéhradeckým zástupcům v ČFL (Chlumec n. C., FC Hradec B) ani v divizi (Náchod, Dvůr Králové, Trutnov) nehrozí. Všechny celky by měly pokračovat ve svých soutěžích i v nové sezoně. Jedinou šancí pro mužstva z krajského přeboru je, že nabídnutý postup odmítne klub z jiného kraje.