Vedoucí trio by si to mělo na jaře rozdat o krajský titul. „Uvidíme, jak to bude dál. Za mě je pozitivní, že je to vyrovnané. A je to dobře, protože chodí lidi a fotbal je zajímavý,“ kvituje Václav Andrejs, předseda Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje.

Solnice druhým rokem po sobě prokazuje kvalitu. To, že loni soutěž ovládla, rozhodně nebyla náhoda. V prvním utkání sezony sice prohrála, ale pak se rozjela.

„Mančaft si sedl, kluci spolu hrají pohromadě dva roky. Mají solidní trenérskou dvojici. Za mě jejich postavení úplným překvapením není. Mezi prvními třemi jsem je čekal. Rozdíly jsou minimální. Mančafty jsou tak vyrovnané, že první mohl být kdokoliv z těch třech. Ty týmy mají hráčskou kvalitu, to je zřejmé,“ je přesvědčen šéf krajského fotbalu.

Zpět k Solnici. Loni skončila první, ale postup poté přenechala druhé Slavii Hradec Králové. Jak by tomu mohlo být letos? „To je spíše otázka na vedení klubu. Ale za určitých okolností bych si divizi v Solnici rád zahrál,“ pronesl záložník David Motl.

FOTOGALERIE ze zápasu Solnice - Náchod.

Police nad Metují zaznamenala výkonnostní a hlavně výsledkový posun. Stojí za tím především kvalitní doplnění a posílení mužstva, za zmínku stojí dvě jména. Z třetiligového Kolína se vrátil stoper Routek a po remízách v úvodních dvou zápasech přišel do útoku Američan s africkými kořeny Camara. A ten se ukázal jako terno. V dalších třinácti zápasech totiž tým střelecky táhl, zapsal dvacet branek a vládne pořadí kanonýrů celého krajského přeboru.

„V Polici to mají postavené na skvělých individualitách. Jsou to hlavně hráči tmavší pleti nebo z Ukrajiny, ale i naši kluci, kteří třeba prošli mládeží Hradce či Pardubic. Jsou dobří především směrem dopředu,“ pronesl Andrejs na adresu druhého mančaftu tabulky.

KANONÝR PŘEBORU - Damani Camara z Police nad Metují (v bílém)Zdroj: fotbalfoto.cz

Není to tak dávno, co měla Police postupové ambice. Ovšem tím na sebe vytvořila tlak a sezonu pak vůbec nezvládla. Nyní je to jiné, v klubu nikdo moc o postupu nemluví, možná záměrně. Jedno je ale jisté. Pakliže by celek od hranic chtěl bojovat o divizi, musí udržet 27letého bombarďáka Camaru.

„Co se týče divize, tak je to spíše otázka pro vedení klubu, nicméně za sebe chci říct, že pokud by byl tým natolik silný a krajský přebor vyhrál, tak by si divizi měl jít zkusit. Pokud by ta šance nastala, tak by se měla využít,“ uvedl trenér Libor Vacho, který ještě v minulé sezoně zároveň chytal, ale teď na podzim naskočil už pouze do jediného zápasu.

Třetím do party je Náchod. Ten v létě spadl z divize a určitě by se do ní rád vrátil. Do herní pohody se dostával pozvolna, přesto v první třetině podzimu těsně vyhrával a byl v čele. Jenže pak přišlo hluché období se třemi porážkami a tabulkový pokles. Závěrečná část podzimu znamenala zlepšení a náchodská hra už měla vcelku solidní parametry.

Tým je tak na dostřel prvnímu místu a v jarní části soutěžního ročníku o něj může směle usilovat. „Náchod trochu trpí tím, že to hraje se svými. Oproti divizi má možná trochu horší tým a to oslabení tam je znát,“ poznamenal předseda KFS.

„Určitě jsme pomýšleli na lepší umístění. Na druhou stranu ztráta je dvoubodová, což není nic nedosažitelného. Na jaře se budeme chtít rozhodně zlepšit,“ podotkl útočník exdivizního Náchoda Michal Rojšl.

Krajský přebor: Chlumec nad Cidlinou (v modrém) - Náchod 1:3Zdroj: FK Chlumec n. C.

Dá se předpokládat, že vedoucí trojka bude i na jaře dominovat a mezi sebou si to rozdá o konečné první místo. To znamená nejen krajský titul, ale i možnost postupu do republikové soutěže, kterou je divize C.

„Netroufnu si tipovat, kdo bude vítězem a je mi i jedno, kdo to bude. Ale hlavně si přeju, aby aspoň jeden z nich přijal výzvu v podobě postupu do divize. Pokud by nikdo nechtěl postoupit, byl by to pro kraj problém v tom, že by se zvyšoval počet sestupujících,“ poukázal Václav Andrejs na možné dopady v případě nepostupu žádného týmu.

Každému ze tří favoritů hraje něco do karet. Solnice má na dvojici pronásledovatelů k dobru dva body, Police zase odehraje na jaře hned devět zápasů doma a Náchod může těžit ze zkušeností. Boj o krajský titul a postup tak slibuje dramatickou zápletku. Fanoušci, těšte se!