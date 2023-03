Jednotlivá mužstva mimo jiné prostřednictvím trenéra či jiného funkcionáře prozradila, s jakým cílem jdou do jara.

SK SOLNICE (1. místo, 39 bodů)

Pavel Potužník, trenér: „Předvádět hezký fotbal a udržet se na špici krajského přeboru.“

Soupiska – brankáři: Lukáš Hůlka (2000), Jaroslav Šeba (1999). Obránci: Filip Zawada (2002), Michael Lebeda (1989), Robin Ptáček (2000), Lukáš Brandejs (1989), Michael Ptáček (2000), Adam Červinka (2003), Vladimír Pavlů (1999), Martin Jedlička (1997). Záložníci: Jaroslav Jaroš (1993), David Motl (1995), Josef Nejman (1999), David Volf (1999), Ondřej Tobiška (2005), Michal Kos (2002), Adam Barták (2004), Matouš Prokop (1999). Útočníci: Josef Krolop (1992), Luboš Pavlíček (1999), Pavel Nosek (1999), Martin Valášek (1992), David Hlava (1990).

Realizační tým – trenéři: Pavel Potužník, Jiří Židík. Vedoucí týmu: Jiří Vrba. Lékařka: Naděžda Vrbová. Kustod: Pavel Vozdek.

Změny v kádru – odchody: M. Jilemnický (Hlizov). Příchody: D. Hlava (Č. Kostelec), M. Jedlička (Zdelov).

FC SPARTAK RYCHNOV NAD KNĚŽNOU (2. místo, 34 bodů)

Václav Brůžek, předseda klubu: „Po dlouhých letech jsme si konečně užili zimní přípravu s vědomím, že na jaře se nemusíme zabývat otázkou záchrany v soutěži. Příprava byla náročná, ale vzhledem k účasti na trénincích, i zábavná a potřebná. Do jara jdeme s cílem potvrdit dobré výkony z podzimu a zapracovat další mladé hráče.“

Soupiska – brankáři: Jan Šebesta (1992), Tadeáš Tobiška (2001). Obránci: Jan Kábrt (1990), Jakub Kocman (2002), Jakub Nosek (1989), Stanislav Pohl (1987), Štěpán Vacek (2002). Záložníci: Michal Drašnar (1999), Jan Jedlinský (1997), Vojtěch Lihařík (2001), Michael Mňuk (1992), Machare Matsaberidze (2000), Miroslav Rücker (2002), Jaroslav Švarc (1997), Adam Zimmer (2000), Lukáš Vavera (2001). Útočníci: Jakub Jedlinský (1996), Tomáš Markovič (1996), Roman Zajíček (1989).

Realizační tým – trenéři: Jan Chasák a Miroslav Rücker. Vedoucí mužstva: Václav Hájek.

Změny v kádru – odchody: Jiří Počtýnský a Dominik Veselý (oba Letohrad). Příchody: Machare Matsaberidze (FC Margveti Zestafoni, Gruzie).

FC SLAVIA HRADEC KRÁLOVÉ (3. místo, 31 bodů)

Otakar Rejfek, sportovní manažer klubu: „Cíl pro jarní část zůstává stejný – chceme hrát fotbal, co bude bavit naše diváky a vyhrát co nejvíce utkání. Zároveň se pokusit na prvním místě přeskočit Solnici a radovat se z titulu v krajském přeboru. To ale bohužel už nemáme jen ve svých rukou.“

Soupiska – brankáři: Jiří Mašek (1975), Matěj Zadrobílek (2003). Obránci: Ondřej Mates (2000), Tomáš Kabeláč (1993), Ladislav Kundrt (1998), Michal Strasser (1997), Filip Hlušička (1998), Patrik Chlumecký (2003). Záložníci: Martin Šejvl (1996), Jan Kabeláč (1999), Jakub Štipák (2001), Daniel Krotil (2001), Matyáš Málek (2001), Adrian Tomáš Tomek (2004). Útočníci: Jiří Řezáč (2001), Adam Novotný (2002), Jan Labík (1995), Erik Týfa (1994).

Realizační tým – trenér: David Homoláč. Asistent: Václav Pišta. Vedoucí mužstva: Radoslav Horák. Masér: Eliška Fialová. Kustod: Marcela Kabeláčová.

Změny v kádru – odchody: Matyáš Zbořil, Jonáš Jelínek, Martin Kosař (vš. Loko HK). Příchody: Adam Novotný (Týniště), Adrian Tomáš Tomek (z dorostu).

FK CHLUMEC NAD CIDLINOU B (4. místo, 30 bodů)

Richard Vlášek a Tomáš Hrabík, trenéři: „Na konci této sezony bychom chtěli stát na pomyslné bedně. Naší motivací je udržet nejlepší obranu v soutěži a překonat hranici 75 vstřelených branek. Samozřejmostí by mělo být i zapracování mladých hráčů do kádru a posunutí dalšího hráče do A týmu.“

Soupiska – brankáři: Ladislav Kukal (1993), Ondřej Němec (1997). Obránci: Daniel Šafránek (1998), Jan Vopátek (1987), Milan Tichý (2003), Ondřej Jansa (2003), Filip Jelínek (2002), Petr Hajský (2003). Záložníci: Jiří Kučera (1993), Pavel Pilař (1987), Jakub Veselský (1994), Jakub Hartman (1994), Vojtěch Doležal (2000), Lukáš Heger (2001), Lukáš Pánek (1986), Martin Heger (2003), Jan Věříš (2002), Jan Novotný (2000), Jakub Novotný (1996). Útočníci: Jiří Dítě (1993), Petr Staněk (2001), Jakub Mrázek (1994), Vojtěch Kříž (2002).

Realizační tým – trenéři: Tomáš Hrabík, Richard Vlášek, Jakub Jarkovský. Vedoucí mužstva: Petr Kycelt.

Změny v kádru – odchody: Jan Vlk (FC Hradec Králové). Příchody: Jan Novotný (Holice), Jakub Novotný (Žíželice), Veselský (Opatovice nad Labem), J. Kučera (z A mužstva).

FK JAROMĚŘ (5. místo, 30 bodů)

Miloš Exnar, trenér: „Chceme se nadále pohybovat v popředí tabulky a fotbalem se bavit.“

Soupiska – brankáři: Lukáš Červenka (2001), Oleh Prokhyra (1997). Obránci: Aleš Pohořálek (1999), Daniel Valášek (1998), Martin Michálek (1986), Adam Horák (1995), Jiří Poděbradský (1982), Ondřej Toman (1999), Radek Beran (2001), Jiří Podolník (1989), Jiří Kudrnáč (2003). Záložníci: Radek Gorol (1984), Matěj Exnar (1993), Jan Bano (1998), Šimon Rind (2003), Josef Hykš (2001). Útočníci: Matěj Petráček (1999), Zdeněk Kocourek (1999).

Realizační tým – trenér: Miloš Exnar. Asistenti: Jiří Poděbradský, Radek Gorol. Vedoucí týmu: Evžen Zvolánek. Lékař: Michaela Zvolánková.

Změny v kádru – odchody: D. Votrubec (Dvůr Králové nad Labem), Miloš Exnar ml. (pracovní stáž v zahraničí), Ondřej Častvaj (studijní pobyt v zahraničí). Příchody: J. Hykš, M. Petráček (oba Velichovky)

SK TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ (6. místo, 29 bodů)

Pavel Krupka, trenér: „Na podzim se nám celkem dařilo, proto bychom v tom chtěli pokračovat i nyní. “

Soupiska – brankáři: Jan Ruml (1989), Karel Baťha (1998). Obránci: Martin Kadavý (1995), Vojtěch Nedomanský (2000), Dominik Krupka (1997), Dominik Nejman (1992), Tomáš Repák (1997), Jan Winkler (1999), David Diblík (2001), Vojtěch Šreibr (2000). Záložníci: Matěj Cvejn (1995), Jan Forejtek (1996), Josef Šreibr (1996), Radek Kollár (1997), Štěpán Kouba (1999). Útočníci: Tomáš Kos (2000), Tomáš Voda (1997), František Kadavý (1997).

Realizační tým – trenér: Pavel Krupka. Asistent: Martin Horák. Vedoucí mužstva: Jan Winkler.

Změny v kádru – odchody: Adam Novotný (Slavia Hradec Králové). Příchody: F. Kadavý (Nepolisy).

SPARTAK POLICE NAD METUJÍ (7. místo, 25 bodů)

Libor Vacho, trenér: „Zabudovat do sestavy místní hráče. A i nadále bavit předváděným fotbalem náročného polického diváka. Za podporu úžasných fans jsme vděční.“

Soupiska – brankáři: Libor Vacho (1982), Pavel Vlk (2004), Michael Uzih (1998). Obránci: Ladislav Kudláček (1991), Jakub Hauschke (1989), Filip Kalaš (2002), Michael Moravec (1994), Tomáš Gregar (1999). Záložníci: Pavel Franc (2002), Ondřej Spišák (2002), Felix Awuku (1992), Josef Klapkovský (1992), Ondřej Havrda (1986), Vojtěch Švorčík (2005). Útočníci: Tomáš Mucha (1985), Jakub Matějka (1995).

Realizační tým – trenér: Libor Vacho. Asistent: Michal Bořek. Kondiční trenér: Eric Kwame. Vedoucí mužstva: Milan Hejnyš. Lékař: Aleš Hlávka. Kustod: Josef Martinec st.

Změny v kádru – odchody: Abena, Ansuma, Mbah, Nessoumou, Rieger. Příchody: P. Vlk (FC Hradec Králové), V. Švorčík (Náchod).

FK VYSOKÁ NAD LABEM (8. místo, 23 bodů)

František Dejnožka, organizační pracovník: „Užívat si fotbalu a jara, klídek a těšit se na zápas. Nalákat více diváků na utkání. Tabulkovým cílem je desáté místo.“

Soupiska – brankáři: Milan Pavliš (1991), Jiří Pšenička (1996), Jiří Kašpar (1976), Josef Tejkal (1999). Obránci: Jaroslav Jelínek (1974), Tomáš Prorok (1980), Petr Kafka (1990), Lukáš Müller (1997), Tomáš Kozel (2002), Vojtěch Morávek (2005), Tomáš Vacek (1994), Marek Hovorka (1988). Záložníci: Michal Haken (1982), Jakub Mikušík (1989), Vojtěch Pražák (1995), Tomáš Březina (2002), Richard Růžička (1997), Filip Jarosz (1991), Petr Veverka (2003), Hassan Badr Elsayed Badr Elkadi (1994). Útočníci: Ondřej Ujec (1987), Jan Pražák (1993), Josef Homolka (1994), Milan Ujec (1989).

Realizační tým – trenér: Radek Hrubý. Kondiční trenér: Tomáš Prorok. Asistenti: Michal Haken, Jaroslav Jelínek. Psycholog a teoretik: Jan Podlipný. Tiskový mluvčí: Vojtěch Bělka. Vedoucí mužstva: Josef Jedlička. Zdravotník: Josef Tejkal. Organizační pracovník: František Dejnožka.

Změny v kádru – odchody: Tomáš Sýkora (Roudnice). Příchody: žádné.