Jan Míl (na snímku) to ihned poznal. „Je mi z toho smutno,“ říká bývalý ligový fotbalista a nynější grassroots trenér mládeže (GTM) krajského svazu Královéhradeckého kraje.

Jan Míl.Zdroj: FAČRCo jste měl na starost během červnového turnaje?

Jako GTM se podílíme na organizaci. Jsme odpovědní za zajištění a vyplacení rozhodčích. Staráme se o to, aby byly výsledky zadány v systému IS, protože jde o oficiální akci fotbalové asociace, a dohlížíme na sportovní stránku.

Takže byli sudí z Královéhradeckého kraje? Ve vyúčtování dotace se objevila jména ze středočeského…

Dal jsem komisi požadavek na dvanáct rozhodčích. Jedenáct jich bylo od nás, jeden z Liberecka.

Co bylo dál?

Po turnaji jsem je vyplatil. Měl jsem nastavený cenový rámec 25 tisíc.

Jaká byla částka?

Byla o něco nižší.

Takže arbitry platí krajský svaz?

Náklady na rozhodčí nakonec hradí FAČR po předložení výplatní listiny a vystavení faktury.

Takže samotný pořadatel, zapsaný spolek Ondrášovka Cup - Pohár mládeže, se o ně nestará?

Pokud vím, tak ne.

Když krajský úřad zkoumal čerpání dotace, přišel na nesrovnalosti a zavolal si vás. Co jste řešili?

Byly tam výplatnice pro rozhodčí, které jsem měl údajně podepsat já.

Šlo o váš podpis?

Samozřejmě že ne. Výplatnice jsem viděl poprvé.

Byla tam nějaká podoba?

Ano, výplatnice byly podepsané Jan Míl, tedy jménem i příjmením. Tak se podepisuju. Ale jinak ne.

Zdá se, že jste z případu dost zaskočený. Je to tak?

Ano. Ondrášovka Cup je skvělý turnaj pro děti, organizačně velmi náročný a spousta lidí do toho projektu vkládá mnoho úsilí. My jsme vůbec netušili, že pořadatel dostává nějakou dotaci.