Jednou z výrazných posil je i zkušený Jakub Lánský. Ten do města pohádky zavítal z Lázní Bělohradu, kde dlouhodobě působil. Odchovanec Chomutic za svoji kariéru prošel hodně zajímavými štacemi. Z Hořic se dostal do Blšan, následně působil v Mladé Boleslavi a Viktorii Žižkov.

Posledních osm let strávil Lánský v Lázních Bělohradě, teď se rozhodl pro novou výzvu, která má hned několik výhod. „Bydlím už tři roky v Jičíně, takže se zbavím dojíždění, navíc tým má velké ambice a já se moc těším, už jsem po těch letech potřeboval změnu,“ přiznává Lánský, jenž v Bělohradě nastupoval na pozici stopera a středního záložníka.

O víkendu vstoupíte do soutěže, kterou připravil krajský svaz. Jak se těšíte?

Je to obrovské plus, protože bude o co hrát. Svaz to vymyslel skvěle. Já se navíc moc těším. Ve skupině máme Hořice i Lázně Bělohrad. V obou těchto týmech jsem působil. Budou to pro mě speciální zápasy.

Jste spokojený, že jste se rozhodl pro změnu?

Nemám si na co stěžovat. Máme mladý tým, tréninky jsou ve velkém počtu a všechno dává smysl.

To zní dobře.

Je to tak. Na tréninky nás chodí 20 až 24. Kluci jsou mladí a my starší hráči jim můžeme předávat svoje zkušenosti. Důležité je, že si naše rady berou k srdci. Pokud to takhle vydrží, tak si myslím, že musíme být úspěšní.

V posledních letech se však Jičín pohyboval spíše u dna tabulky.

To je pravda, ale pokud vydržíme v této tréninkové morálce, tak musíme hrát o úplně jiné umístěni. Už tenhle jarní pohár může hodně napovědět, jak na tom budeme.

V Jičíně se protočilo velké množství hráčů. Co na to říkáte?

Za mě Jičínu ty odchody prospěly. A právě proto, že odešlo spoustu hráčů, tak chvíli trvalo, než si to sedlo.

Jaký pro vás byl odchod z Bělohradu?

Přiznám se, že hodně zvláštní. Bělohrad je pro mě srdeční záležitost, nedám na něj dopustit, protože za ty roky jsem tam zažil spoustu věcí, mám tam hrozně kamarádů. Je to můj druhý domov.

Takže vzpomínáte jenom v dobrém?

Nikdy na něj nezanevřu, těch let bylo opravdu hodně, vždy se budu rád vracet.