Trutnov - Ocenění, poděkování a potlesku se dostalo hráčům, trenérům, funkcionářům i klubům na devátém galavečeru Královéhradeckého krajského fotbalového svazu, který se uskutečnil v pátek 18. ledna v Pelclově divadle v Rychnově nad Kněžnou.

Záštitu nad slavnostním zakončením sezony 2017/18 převzal starosta města Jan Skořepa, který si sám také odnesl cenu pro fotbalového starostu roku. Mezi významnými hosty dále nechyběli hejtman Jiří Štěpán, senátoři a krajští zastupitelé Miroslav Antl a Martin Červíček. Fotbalovou asociaci ČR zastupoval generální sekretář Jan Pauly. Během večera, který moderovali Pavel Schröfel a Aleš Javůrek, bylo v 15 kategoriích vyhlášeno celkem 52 oceněných.

„Letošní ročník galavečera se vydařil. Výjimečný byl tím, jak k jeho přípravám přistoupil region, pan starosta Skořepa, domácí okres a kluby. Podpora byla opravdu masivní,“ pochvaloval si Václav Andrejs, předseda Královéhradeckého krajského fotbalového svazu.

Fotbal v kraji zaznamenal v uplynulém roce řadu úspěchů.

„Největším bylo bezesporu vítězství krajského výběru v Regions Cupu a účast na mistrovství Evropy v Německu, což je průlomový úspěch. V příštích letech bude tuhle soutěž hrát celá republika a zopakovat takový úspěch bude těžké. Ale teď se všichni těšíme do Německa,“ poukázal první muž v fotbalu v kraji na šampionát v letošním roce.

„Výborně si vedl také Výběr hráčů U12 z Náchoda, který skončil mezi všemi okresy v rámci republiky druhý, což je ojedinělý úspěch, kterého jsme dosáhli vůbec poprvé,“ připomněl první muž fotbalu v kraji.

Hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán podobné ocenění na regionální úrovni vítá.

„Galavečer je ohromně důležitý právě pro ty osobnosti, které nejsou v záři kamer a fotoaparátů, ale jejich práce je strašně dlouhá a dělaná s neskutečnou výdrží desítky let. Mnohdy to jsou pánové už ve vyšším věku, ale nebýt jich, tak by spousta menších oddílů už vůbec neexistovala. Oni jsou ti držáci, kteří nesou dál znak klubu a tím dávají možnost dětem, klukům a dnes i holkám, aby se při sportu učili disciplíně, aby měli vztah vůči klubu a aby měli výdrž, což dneska u těch nejmladších není moc populární dělat něco soustavně s nějakým nadšením a s respektem vůči starším, rozhodčím, trenérům a vůči sobě. Proto tihle lidé si ocenění zaslouží,“ uvedl Jiří Štěpán.

Prestižní cenu Jana Modřického právě za celoživotní přínos fotbalu získali Petr Hummler, Václav Leimer, Miroslav Přibyl, Zdeněk Fajfer a František Kerhart. Spolu s Janem Skořepou si cenu Fotbalový starosta roku odnesla Jana Kuthanová z Hořiněvsi. Fotbalovými obcemi roku byly zvoleny Javornice a Předměřice nad Labem. Cenu za kvalitní práci s mládeží v oblasti přípravek převzaly SK Solnice, SK Bystřian Kunčice a FK Jaroměř. Vyhlášena byla i nejlepší XI krajského přeboru podle Deníku, nejlepším hráčem uplynulé sezony byl vyhlášen Martin Malý z Náchoda. Za Gól roku byla vybrána trefa Jiřího Kučary z Chlumce nad Cidlinou. Ocenění se dostalo také nejlepším mládežnickým fotbalistům, trenérům a rozhodčím. Trojice Jiří Vydarený (TJ Sokol Myštěves), Lukáš Brom (TJ Sokol Stěžery), Matyáš Gebouský (TJ Tatran Hostinné) si odnesla Cenu Fair play za hrdinské činy.

Desátý galavečer se uskuteční příští rok v Hradci Králové.

OCENĚNÍ:



Cena Jana Modřického:

Petr Hummler

Václav Leimer

Miroslav Přibyl

PaedDr. Zdeněk Fajfer, Ph.D.

František Kerhart



Zvláštní cena Královéhradeckého KFS:

Výběr Královéhradeckého KFS mužů – Regions Cup 2018

TJ Sokol Třebeš – dorostenky

Výběr OFS Náchod U 12



Zvláštní cena Fotbalu v kraji:

Miloš Dvořák (MFK Trutnov)

MUDr. Lukáš Trejtnar

Pavel Louda



Fotbalová obec roku 2018:

Javornice

Předměřice nad Labem



Fotbalový starosta roku – cena Miloše Jóna:

Ing. Jan Skořepa (Rychnov nad Kněžnou)

Jana Kuthanová (Hořiněves)



Junior cena – kategorie přípravek:

SK Solnice

SK Bystřian Kunčice

FK Jaroměř



Trenér kategorie mužů:

Petr Kincl (TJ Sokol Třebeš)

Miloš Killar (SK Dobruška)

Zbyněk Bareš (TJ Jiskra Hořice)



Trenér kategorie mládež – cena Josefa Součka:

Jaromír Halamka (TJ Baník Vamberk)

Dita Fuchsová (MFK Trutnov)

Robert Frydrych (TJ Slovan Broumov)

Tomáš Cerman (MFK Trutnov)

Jakub Ulvr (SK Jičín)



Bombeři sezony 2017/2018:

Krajský přebor mužů: Martin Malý (FK Náchod), 24 branek

I. A třída mužů: Jakub Taneček (SK Sobotka), 34 branek

I. B třída mužů, skupina A: Martin Křižovič (TJ Sokol Staré Buky), 29 branek

I. B třída mužů, skupina B: Jan Valeš (SK Česká Skalice), 30 branek



Sport Invest bomber sezony 2017/2018:

KP staršího dorostu: Dominik Flígr (MFK Nové Město nad Metují), 42 branky

KS staršího dorostu: Pavel Vysuček (TJ Slavoj Skřivany), 58 branek

KP mladšího dorostu: Lukáš Holer (SK Jičín), 30 branek



Rozhodčí soutěží KFS:

Leonard Horský

Pavel Vítek



Rozhodčí soutěží KFS do 25 let:

Martin Škoda



Cena Fair Play:

Jiří Vydarený (TJ Sokol Myštěves)

Lukáš Brom (TJ Sokol Stěžery)

Matyáš Gebouský (TJ Tatran Hostinné)



Gól roku:

Jiří Kučera (FK Chlumec nad Cidlinou).



Nejlepší XI. Krajského přeboru podle Deníku - sezona 2017/2018:

Pavel Žižka (TJ Jiskra Hořice)

Martin Malý (FK Náchod)

Patrik Simon (FK Náchod)

Jakub Hartman (FK Chlumec nad Cidlinou)

Jan Pražák (FK Vysoká nad Labem)

Martin Holec (RMSK Cidlina Nový Bydžov)

Martin Kilevník (FK Jaroměř)

Milan Tomčík (FC Vrchlabí)

Michal Blažej (SK Libčany)

Jan Hable (FK Náchod)

Martin Michálek (FK Jaroměř)



Nejlepší hráč:

Martin Malý (FK Náchod).