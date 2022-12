FOTBALOVÝ KVÍZ: Co víte o podzimu v krajském přeboru a I. A třídě?

Podzim na krajských fotbalových trávnících je minulostí, do startu jarní části sezony však zbývá ještě hodně času. Mnohé z toho, co se v první části soutěžního ročníku v M GROUP CZ Krajském přeboru mužů a AM Gnol I. A třídy v Královéhradeckém kraji odehrálo, však v paměti fanoušků i samotných hráčů zůstává i během zimní přestávky. Deník proto přináší kvíz ohledně dvou nejvyšších krajských soutěžích. Vyzkoušejte si, co si z první poloviny sezony pamatujete.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte