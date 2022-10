„Velké Hamry mají po Pěnčínu nejlepší mužstvo a to bylo vidět i v zápase, kdy byli více na míči. My jsme využili naše brajky, ale soupeř se vždy dostal kontaktní brankou do hry a my jsme rozhodli až v hzávěru. Pro diváky to musel být kvalitní krajský fotbal,“ uvedl předseda klubu, který momentálně vede soutěž o pět bodů Ondřej Holeček.

„V utkání jsme nebyli herně horší. Na začátku jsme ale soupeři darovali po našich chybách dva góly. V závěru jsme dostali další dva a bylo rozhodnuto. Porazili jsme se spíš sami. Hrádek nebyl nehratelný. Na body jsme měli, ale domácí byli lepší v produktivitě,“ konstatoval Rudolf Říha, kouč Velkých Hamrů.

Druhý Pěnčín totiž prohrál 0:1 ve Frýdlantu. „Věděli jsme, že to jednou přijde. I když zápasu by slušela remíza. Soupeř to odbojoval, odmakal. My jsme nepodali úplně top výkon. Na soupeře jsme nevyzráli, trochu jsme si vylámali zuby. Nemohli jsme se prosadit do šancí a prohráli jsme vlastním gólem. O víkendu máme doma Višňovou. Měli bychom být kompletnější, v silnější sestavě,“ řekl Emil Šafář, kouč Pěnčína.

Tradiční derby z Českolipska se hrálo ve Skalici, kam dorazil Nový Bor. Skvělá návštěva se ale branky nedočkala.

„Naše střelecká nemohoucnost je neskutečná. To, co jsme zahodili v prvním poločase, se jen tak nevidí. Šli jsme snad čtyřikrát sami na branku, ale nejsme prostě v pohodě. Po změně stran šlo naše sebevědomí dolů, soupeř kousal, nakonec jsme byli rádi za tu remízu. Co se týče sezony, tak nejsme vůbec spokojeni, představovali jsme si to daleko jinak. Třeba to teď zlomíme ve Stráži,“ řekl Zdeněk Baťka, trenér Skalice, který stále nemůže být na lavičce kvůli disciplinárnímu trestu.

„Myslím si, že remíza je spravedlivá. Bylo to vyrovnané utkání, ve druhém poločase jsme dokonce byli mírně lepší. Ale bod je zasloužený. Stále se pereme se sestavou, pořád nám někdo chybí. Teď to byla citelná absence Honzy Broschinského,“ podotkl Stanislav Kouřil, kouč Nového Boru.

Stráž pod Ralskem doma proti poslednímu Studenci nezaváhala, snaživého nováčka porazila 5:0.

„Jednoznačný výsledek tak úplně nekoresponduje s děním na hřišti a zkresluje sympatický výkon hostů. Po změně stran to byl fotbal nahoru dolů, Studenec se hnal za kontaktní brankou. V závěru jsme přidali další tři branky a podle mě zaslouženě vyhráli,“ pravil Karel Knejzlík, kouč Stráže.

Studenecký trenér Martin Hrubý, kterému se nelíbil výkon sudího, se k utkání nechtěl vyjadřovat.

Předposlední je stále Mimoň, která doma proti Lomnici shořela. Hosté kralovali a domů si vezou jasnou výhru 7:2.

„Sice jsme vedli a měli hned další šanci, ale utkání hrubě nesedlo našemu brankáři. Dostávali jsme opravdu neuvěřitelné góly. Navíc měl náš stoper před utkáním nehodu, kdy úplně zrušil svoje auto. Zdravotně je v pořádku, ale psychicky to nebylo ono. Pak jsem si vyčítal, že jsem ho nasadil do základní sestavy. Hosté byli lepší směrem do útoku, rozhodnuto bylo po poločase, pak se to už jenom dohrávalo. Tajně jsem doufal v nějaké body, ale neměli jsme na to,“ přiznal Jan Studenovský, kouč Mimoně.

„Splnili jsme povinnost. Podcenili jsme prvních sedm minut, hned jsme dostali gól. Ale zbytek prvního poločasu už probíhal tak, jak měl. Jsme spokojení. Dvěma góly k naší výhře nám dopomohl Tomáš Reyman, naše letní posila, kanonýr ze Sedmihorek. Příště budeme bojovat s Hrádkem o čelo tabulky,“ pochvaloval si Zdeněk Baudyš, trenér Lomnice.

Sedm branek padlo v Železném Brodě, výhru 4:3 si domů odvezly Sedmihorky, které poskočily na druhé místo.

„Podali jsme zdatný výkon, kluci nehráli špatně. Zasloužili jsme si remízu. Nevyhráli jsme, ale výkonnostně jsme se posunuli o kousek dál. Z toho musíme vycházet a postupně se zlepšovat,“ všiml si Milan Mayer, trenér Železného Brodu.

„Náš výkon nebyl optimální, ale výsledek a body pro nás ano. Pro diváky hezký fotbal, herně trochu horší. Ze zdravotních a různých dalších důvodů jsme dávali tentokrát dohromady těžce sestavu. Utkání by za výkony slušela remíza. Ale o trochu jsme přece jen byli lepší,“ zdůraznil Pavel Šafář, kouč Sedmihorek.