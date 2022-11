Hrádek nad Nisou – FC Pěnčín 1:1 (1:1)

Zápas skončil bez vítěze, třebaže domácí dohrávali od 60. minuty bez vyloučeného kapitána Filipa Stryi. Ten musel ze hřiště po druhé žluté kartě. Hosty dostal do vedení po čtvrt hodině hry Martin Ráček, konečnou podobu skóre poznal už v 25, minutě, kdy za Slovan z penalty vyrovnal David Chmátal.

„Byl to pro nás strašně důležitý zápas. Bylo to vyrovnané utkání, které mělo parametry souboje dvou celků z popředí tabulky krajského přeboru. Dostali jsme sice první gól, pak vyrovnali z penalty a dobře vykročili do druhého poločasu. Dostávali jsme se do tlaku, ale po vyloučení se hra srovnala, iniciativu přebíral soupeř a vzhledem k tomu, že nedal podle nás přísně nařízenou penaltu a my navíc dohrávali v deseti, tak jsme asi spokojenější a bod bereme,“ řekl předseda domácího klubu Ondřej Holeček.

Vyloučení domácího kapitána viděl následně: „První karta byla dost přísná, před druhou měl být opatrnější. Přísný byl proti nám i ten zmiňovaný pokutový kop,“ dodal Holeček.

Trenér hostů Emil Šafář k utkání uvedl: „Bylo to oboustranně velice kvalitní utkání, které se muselo divákům líbit jak kondičně, tak technicky, mělo náboj. Dostali jsme se do vedení po jedné pěkné akci, soupeř vyrovnal na 1:1. Ve druhé půli jsme byli dominantní, z toho pramenily žluté karty soupeře a pak i červená, takže soupeř šel do desíti. My jsme tlačili, bušili, domácí sem tam zahrozili z brejkových situací. Nám se nepodařilo prosadit se, korunu všemu jsme dali, když jsme kopali penaltu a neproměnili jsme ji. Pro kluky to bylo zklamání, ale já je musím pochválit. Zápas odmakali. Pro nás to sice je ztráta dvou bodů, je to škoda, ale zase neprohrát s prvním, to je také pozitivní.“

Pěnčín ještě čeká jedna dohrávka v sobotu ve Skalici. „V týdnu jsme se potýkali s několika virózami, Maryško měl svoje trenérské povinnosti. Skalice se trochu bojím, protože tam je katastrofický terén. Chtěli bychom hrát na dobrém povrchu, na kvalitním hřišti. Ale myslím, že na nováčka jsme si na podzim nevedli špatně,“ dodal Šafář.

Mimoň – Sedmihorky 0:5 (0:4)

Sedmihorky roli favorita na půdě předposlední Mimoně zvládly. O osudu utkání pohodlně rozhodly už v prvním poločase.

„Jasný výsledek. Zase se ukázalo, že na nejlepší týmy v soutěži prostě nestačíme. Hráli jsme špatně, ale kluci hrají to, na co mají. V prvním poločase byly Sedmihorky jasně lepší, my jsme se k ničemu nedostali. Po změně stran už hosté prostřídali, trochu se to vyrovnalo, ale na tyhle týmy prostě nemáme,“ konstatoval Jan Studenovský, trenér domácí Mimoně.

Za hosty střetnutí hodnotil trenér Pavel Šafář: „První poločas byl z naší strany záležitostí na jednu bránu. Ve druhé půli jsme měli asi patnáct minut slabších. Ale jinak jsme spokojení. Dvě, tři příležitosti jsme nevyužili, ale pak jsme opět dali gól a zápas se dohrával v naší režii. Mimoň měla dva dobré, zajímavé útočníky. My jsme dneska byli herně lepší. Zápasu by odpovídat výsledek asi tak 2:6. Několik příležitostí jsme propásli my i Mimoň.“

Velké Hamry B – Rovensko p. T. 6:0 (3:0)

Pozici v top 5 potvrdila rezerva Velkých Hamrů, která si vypracovala dvoubrankový náskok už v prvním poločase.

„Bylo to naše jednoznačné vítězství po dobrém výkonu, soupeř odmítl hrát fotbal, jen zakopával a bránil. Zápas neměl velké tempo. My jsme spokojení. Pro soupeře to už pak bylo těžké jen bránil, moc na balónu nebyl, rozdíl byl znát. Nás ještě čeká v pátek dohrávka zase na hřišti v Desné,“ uvedl trenér vítězného domácího celku Zdeněk Bryscejn.

Za Rovensko se k vysoké porážce vyjádřil předseda klubu J. Vagenknecht: „Byla to hra kočky s myší, bez diskuze dnes byli domácí jasně lepší.“

Trenér Mencl dodal, že Hamry jsou v krajském přeboru jasně nejlepší tým, byly znát rozdíly v kvalitě hry. A navíc Rovensku nevyhovovala umělá tráva, na kterou nejsou hráči zvyklí.

Železný Brod – Skalice u České Lípy 2:5 (0:2)

Trenér Železného Brodu Milan Mayer nemohl být spokojen. „Nedařilo se nám, bohužel, ani v posledním zápase. Byl to obrázek celého podzimu v devadesáti minutách, doplatili jsme na individuální chyby. Dostaneme gól a místo toho, abychom se pokusili vyrovnat, tak šanci nevyužijeme. Vzápětí na to dostaneme další dva góly. Byl to zmar a doufám, že rok 2023 bude pro náš tým lepší,“ konstatoval kouč poraženého domácího celku, který na podzim nasbíral pouhých devět bodů a v nekompletní tabulce mu momentálně patří 12. místo.

Zdeněk Baťka, trenér Skalice, měl jako kormidelník vítězného celku pochopitelně důvodů k radosti daleko více. „Zasloužené vítězství, mohli jsme vyhrát větším rozdílem. Báli jsme se, že budeme hrát na tamní malé umělce, ale naštěstí se hrálo na trávě. Za stavu 2:0 byl vyloučen Kotek, v deseti jsme hráli lépe, než v jedenácti. Brod to v závěru hodně otevřel, mohli jsme přidat další branky. Podle mě jsme měli kopat ještě dvě penalty, ale rozhodčí to nechal být. Škoda, že jsme takovou formu neměli v minulých zápasech. Ještě nás čeká dohrávka proti Pěnčínu, takže je možnost se v tabulce ještě posunout,“ řekl Baťka.

Višňová – Nový Bor 2:2 (0:2)

Pro hosty možná smolný zápas, neboť už v 19. minutě vedli 2:0, ale vezou jen bod. „V první půli jsme dali dvě branky a hráli velmi dobře. Po změně stran nás ale domácí zmáčkli. Hráli to hodně přes dlouhé auty a standardní situace. Višňová dokázala vyrovnat. My jsme pak dali regulérní gól, ale pomezní odmával ofsajd. Divili se i domácí fanoušky. Ten bod ale rozhodně bereme,“ ujistil Stanislav Kouřil, trenér Nového Boru.

Frýdlant – Stráž pod Ralskem 0:0

Souboj dvou mužstev ze středu tabulky branku nenabídl.. „Jeli jsme pro bod a máme ho. Byl to zápas, ve kterém rozhodovaly obrany. Domácí měli mírnou převahu a vytvořili si i šance. Všechno jsme ustáli. My jsme spíše měli takové náznaky, nic velkého. Za remízu jsme rádi,“ řekl Karel Knejzlík, kouč Stráže pod Ralskem.