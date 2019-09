Po čtvrtém kole svěřenci trenéra Hlouška atakovali nejvyšší příčky tabulky. Následovaly ale tři porážky v řadě a jediný podkrkonošský celek v soutěži se propadl na osmé místo.

Krajský přebor

Vysoká n. L. - Vrchlabí 2:0 (1:0)

Vrchlabští v sobotu opouštěli předměstí Hradce Králové se svěšenými hlavami. Zatímco jejich soupeř se v utkání střelecky prosadil dvakrát, hosté na domácího brankáře nevyzráli. Tím prodloužili sérii bez vstřeleného gólu na tři zápasy.

Duel rozhodly trefy kanonýra Haška, jenž nejprve ve 25. minutě otevřel skóre, aby pak šest minut před koncem zvýšil na konečných 2:0.

Domácí trenér Radek Hrubý zápas zhodnotil takto: „Věděli jsme, že Vrchlabí má houževnaté mužstvo, proti kterému je těžké se prosadit. Proto mě příjemně překvapilo, do kolika vyložených šancí jsme se v první půli dostali. Druhý gól, který by nás uklidnil, přišel i přes další příležitosti až v závěru. Těžká, ale zasloužená výhra.“

Na straně horalů panovalo zklamání, zároveň se už ale hráči i členové realizačního týmu dívají dopředu.

„Již třetí zápas v řadě se nám nedaří proměňovat své příležitosti. Herně to zas tak špatné není, ale chybí nám to koření. Musíme doufat, že se to co nejdříve zlomí,“ řekl k utkání vedoucí vrchlabského mužstva Roman Fictum.

Fakta – branky: 25. a 84. Hašek. Rozhodčí: Svoboda. ŽK: 1:4. Diváci: 50. Poločas: 1:0. Vysoká nad Labem: Pavliš – Duben, Martin Ptáček, Jaroslav Jelínek, Hovorka – Klouček, Podlipný, Mikušík, Kafka – Hašek (86. Škvrňák), Homolka (90. Bláha). Vrchlabí: Janalík – T. Navrátil, Hawel, Hanuš, Hájek – Kout, Blažej (68. P. Hladík), P. Kraus, Fišar (88. M. Slavík) – Ždárský (85. Cink), Kučera (82. M. Tauchman).

Tabulka VOTROK krajského přeboru:

1. Libčany 7 6 0 1 0 35:6 19

2. Nový Bydžov 7 6 0 1 0 18:3 19

3. Slavia Hradec 7 5 1 0 1 16:11 17

4. Třebeš 7 4 2 0 1 14:7 16

5. Kratonohy 7 4 1 0 2 19:12 14

6. Černilov 7 3 0 2 2 15:11 11

7. Vysoká 6 3 0 1 2 12:11 10

8. Chlumec n. C. B 7 2 2 0 3 13:14 10

9. Vrchlabí 7 3 0 0 4 7:7 9

10. Hořice 7 2 1 1 3 12:16 9

11. Police nad Metují 7 3 0 0 4 10:16 9

12. Červený Kostelec 7 2 0 0 5 7:9 6

13. Rychnov n. Kněž. 6 2 0 0 4 10:16 6

14. Kostelec nad Orlicí 7 1 0 1 5 7:18 4

15. Dobruška 7 1 0 0 6 2:18 3

16. Jičín 7 1 0 0 6 13:35 3