Aleši, o víkendu jste možná trochu překvapivě přejeli Hořice vysoko 6:1, jak jste zápas viděl? Z mého pohledu to nebylo moc překvapivé, protože již třetí zápas se dostáváme do tempa a hry, kterou chceme hrát. Staronový trenér Petřík nám vštípil nějaký herní styl, který přináší ovoce. Hořice přijely bez dirigenta obrany Dominika Palma, který je zraněný a bylo to znát. Hráli jsme zodpovědně zezadu a vytvářeli si dobré šance.

V čem hlavně jste hořickou Jiskru přehráli?

Hořice se nám dařilo přehrávat rychlou kombinační hrou, kterou jsme přelévali z jedné strany na druhou. A přesnými centry dostávali míče před branku.

Hořičtí působili jako výletníci. Týništi nahrál rozklad posledního celku tabulky

Vám se podařilo vstřelit hattrick, nejlepší podzimní duel?

Pokud se jedná o mě samotného, tak samozřejmě ano. I když si to trenér nemyslí. (směje se) Dát tři góly v zápase a ještě u dvou být, je prostě skvělé! V červnu jsem byl na operaci s kolenem a když mi lékař řekl, že pět týdnů nesmím šlápnout na nohu, tak jsem myslel, že to je konec fotbalu. Ale jelikož jsem ročník, který má fotbal rád, a jsem trochu blázen, tak jsem už na začátku září hrál.

Jaká branka byla nejhezčí?

Minulý týden na hradecké Slavii. Teď to byla doklepnutí po nádherných přihrávkách od spoluhráčů!

Po čtrnácti odehraných zápasech jste na dvanáctém místě. Odpovídá umístění možnostem týmu, případně kde byste Dobrušku rád viděl?

Já se vrátil do Dobrušky až poslední možný termín přestupu. Poté jsme měli smolné období, které jsem asi přinesl z Kostelce nad Orlicí, kde se nám také nedařilo - spíše výsledkově než herně. Po tragické prohře v Týništi přišla změna trenéra a pomalu to začalo opět šlapat. Myslím si, že Dobruška by měla hrát vrchní polovinu tabulky. A pevně věřím, že budeme trápit i aspiranty na postup!

Zpátky do minulosti. Kanonýr Aleš Hašek.Zdroj: archiv

Letošní tabulka krajského přeboru je nesmírně vyrovnaná, když na sedmé místo ztrácíte pouhé čtyři body, čekal jste to před sezonou?

Upřímně čekal. Samozřejmě se teď nedaří v Kostelci nad Orlicí ani ve Vrchlabí, ale myslím, že to nejsou týmy které na sto procent spadnou. Na špici jsem čekal suverénně Slavii. Uvidíme, co bude dál.

Co říkáte na výkony nováčků ze Solnice a Týniště nad Orlicí, překvapili vás?

Nováčkovská daň, znám to. Tím nechci shazovat výkony ani jednoho mančaftu. Oba týmy rozhodně přispěly ke zkvalitnění krajského přeboru.

Je vám 38 let, jak dlouho vás ještě uvidíme střílet branky na takové úrovni?

Tolik? To snad ne. (směje se) Kdo mě zná, tak ví, že se končit ještě nechystám. Pokud budu mít po svém boku mladé divočáky, tak budu platný i já. Hlavní samozřejmě je, abych byl zdravý. Už mě trošku něco bolí, ale jde to a chci to dělat dál. Mám skvělou přítelkyni, která mě podporuje a já jí za to moc děkuji a jsem jí vděčný! Svou metu 100 gólů v krajském přeboru už jsem si splnil, tak ji chci zkusit navýšit. Skončil mi konkurent a kamarád v jedné osobě Vojta Bělka, proto bych chtěl jeho metu minimálně dorovnat. A to ani nevím, zda statistiky ještě někde jsou.

Na Rychnovsku jste prošel více kluby. Je Dobruška srdeční záležitostí?

Jelikož jsem Dobrušák, tak ano. Před cca sedmi lety jsem přestoupil do Kostelce nad Orlicí a našel jsem si tam přítelkyni, se kterou žijeme kousek od hřiště, tak i zde mi není fotbal jedno. Bohužel jsem musel odejít z osobních důvodů, které se udály ve fotbalovém prostředí a je mi to líto. Lituji lidi, kteří to myslí vážně a osobní život si odkrajují na úkor těch, kteří to moc rádi nemají, či je jim to jedno. Je jen zarážející, že lidé, kteří nic nevědí, překrucují skutečnosti. Ale to vždy bylo, je a bude. Je mi těch lidí upřímně líto, nemají to v životě lehké.

Bydžovská série bez porážky skončila. V souboji nováčků se radovala Dobrovice

V posledním podzimním kole vás čeká duel na hřišti Jaroměře. S čím k němu pojedete?

Do Jaroměře jedeme vyhrát. Jiný výsledek snad ani nebereme.

Máte v plánu po závěrečném zápase i podzimní rozlučku?

Kluci v kabině něco plánují, tak uvidíme, kdy to bude. Ale zakončení musí být.

Jak si v zimní přestávce od fotbalu nejlépe odpočinete?

S přítelkyní už řešíme termální lázně i nějakou lyžařskou dovolenou. Začíná mi turnaj v kuželkách a na fotbal určitě také nezanevřu. Budu hrát jako každý rok futsal. Pokud můžu mluvit za kabinu, tak si chceme všichni odpočinout, užít vánoční svátky se svými nejbližšími a po Novém roce opět naskočit do plné přípravy a vyrazit směr první třetina tabulky.