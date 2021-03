Od roku 1975 až do roku 1992 se dvěma přestávkami celkem 12 let působil ve funkci sekretáře jednoho oddílu s několika názvy: Sokol Kukleny, TJ Montas Hradec, FC Montas Hradec a FC Fomei Hradec. V devadesátých letech pak byl ještě tři roky v FC Nový Hradec rovněž jako sekretář.

Do STK v rámci krajského fotbalového svazu nastoupil v roce 1975 a působení bylo nepřetržité až do poloviny roku 2014, celkem tedy neuvěřitelných 39 let. V tomto období 1990 až 1992 byl ještě členem STK v tehdejším Českém fotbalovém svazu. Na konci osmdesátých let to bylo šestileté působení v krajské komisi rozhodčích na úseku obsazování rozhodčích. Od podzimu 2015 je členem STK OFS Hradec Králové.

Delegátem v rámci krajského fotbalového svazu byl od roku 1986, mimo to jako delegát svazu osm sezon v rámci ŘKFČ (Řídící komise fotbalu v Čechách).

V roce 2016 převzal ocenění Hradecká fotbalová osobnost a o rok později obdržel v Praze od FAČR prestižní ocenění - Cenu Dr. Václava Jíry.

Do dalších let přejeme oslavenci zejména pevné zdraví, štěstí, osobní spokojenost a radost na zelených trávnících i mimo ně. Ke gratulantům se připojují Okresní fotbalový svaz Hradec Králové, Královéhradecký krajský fotbalový svaz i naše redakce.

Lubomír Douděra