Sedmadvacetiletý hráč pocházející z Vysočiny se I. A třídě čtyřmi trefami za 25 minut podílel na demolici Sobotky 7:1. V prvním poločase přitom střelecky mlčel a pouze spaloval šance, od 50. minuty ale rozjel one man show a ze stavu 2:1 to bylo rázem o pět branek.

Lukáši, jak se vám povedlo dát čtyři branky?

No, těch gólů mělo být mnohem víc, protože jsem měl tak deset dvanáct šancí. V prvním poločase jsem šel snad pětkrát sám na bránu, ale nedal jsem vůbec nic. Na druhou stranu po změně stran mi tam spadlo naštěstí úplně všechno. Takže doufám, že jsem už prolomil střeleckou smůlu. I v zápasech předtím jsem totiž spoustu šancí nedával. Dostávám se do nich pořád, ale neproměňuju. Snad se to tímhle prolomilo.

Říkáte, že stále máte spoustu šancí. Kolik jste už mohl mít gólů v této sezoně?

(směje se) Fakt nebudu přehánět, třicet jsem jich klidně mohl mít. Hrozně jsem spaloval šance.

Ve výsledku jste všechny čtyři góly nasázel rychle za sebou, během pětadvaceti minut. Nastartovala to první trefa?

Určitě. To bylo po rohovém kopu, míč ke mně propadl a já ho dával prakticky do prázdné. Tímhle jsem se chytil. Pak už jsem si věřil v šancích a padalo to tam samo, třeba jsem přeloboval gólmana.

Měl jste už někdy v kariéře podobné vícególové zápasy, kdy jste dal třeba čtyři a více branek?

Určitě, měl jsem jich spoustu. Třeba minulou sezonu, když jsem si šel zahrát za béčko Lokády, tak jsem dal proti rezervě Libčan sedm gólů. O tom se také psalo v Hradeckém deníku. Jinak jsem střílel spíše v bývalých klubech.

Zpět k zápasu se Sobotkou, který se zpočátku pro vás nevyvíjel dobře a brzy jste prohrávali.

Začali jsme aktivně, presovali jsme a hráli hodně nahoře, takže jsme soupeře k ničemu nepustili. Pak se hostům podařil jeden brejk a dali hned branku na 1:0. Ale potom jsme je pořád tlačili a měli hodně šancí. Věřil jsem, že to otočíme. I když jsme měli smůlu v koncovce, hlavně tedy já.

Utkání se hrálo na umělé trávě, svědčila vám?

Celou zimní přípravu jsme trénovali na umělce, takže jsme na ni zvyklí. Ale jsem rád, že teď už začínáme hrát na přírodní trávě, protože umělku moc nemusím, bolí mě z ní hodně záda a klouby. Myslím si, že všichni kluci budou hrát radši na přírodní trávě než na umělé.

DALŠÍ 2 GÓLY: Ve čtvrtek hrála Lokomotiva Hradec Králové dohrávku I. A třídy na trávníku šestého Miletína, kde dokázala vyhrát vcelku hladce 3:0. Jurnečka se na vítězství svého týmu podílel dvěma zásahy. V této sezoně jich má na svém kontě celkem dvanáct.

Jak zatím hodnotíte sezonu z týmového pohledu? Z toho osobního jste už pravil, že gólů mohlo být podstatně víc.

Podzim byl z naší strany hodně nepovedený. Bylo to hlavně tím, že jsme vždycky lepili sestavu na poslední chvíli, chodili kluci z béčka, bylo nás prostě málo. V zimě jsme doplnili kádr, přišli čtyři noví a hlavně kvalitní hráči. Věřím tomu, že teď budeme vyhrávat a půjdeme nahoru, ale hlavně abychom se udrželi. Protože to, co jsme předváděli na podzim, tak to bylo špatné, od všech. Já jsem nedával góly a celkově jsme nehráli dobře.

Mluvíte o zimním posílení. Záchrana je prioritou, přesto myslíte si, že tým má teď takovou kvalitu na to, aby mohl sahat i po konečném umístění někde na sedmém či osmém místě?

Pokud všichni vydržíme tak, jak jsme, věřím, že to je v našich možnostech. Podle mě teď v soutěži patříme k těm lepším týmům, jen to dokázat na hřišti. Máme hodně mladý tým a pokud se to udrží, doufám, že půjdeme nahoru.

Zatím jste však v ohroženém pásmu. Pořadí sestupujících je odvislé i od divize. Sledujete její vývoj?

Koukal jsem na to. Nevím, jestli je to pravda, ale slyšel jsem, že pokud by spadl Náchod a Dvůr, tak by z naší soutěže padaly možná čtyři týmy. Proto už teď musíme vyhrávat a získat na jaře co nejvíce bodů, abychom se co nejdříve zachránili.

Vy pocházíte z Vysočiny?

Ano, ze Žďáru nad Sázavou.

V Lokomotivě jste necelé dvě sezony. Jak jste se dostal do Hradce?

Hradec Králové se mi vždycky líbil jako město, tak jsem se prostě jednoho dne rozhodl, že se tam přestěhuju. Nikoho jsem tady neznal. Později jsem začal chodit hrát s klukama na umělku. Pak už se mi nechtělo dojíždět hrát na Vysočinu, bylo to náročné a už mě to nebavilo po těch čtyřech letech, tak mi řekli, jestli bych nechtěl jít do Lokády. Řekl jsem si, že to zkusím. Mám to kousek od baráku, tak jsem zůstal v Hradci.

Měl jste na Hradec nějaké vzpomínky, nebo jste ho v minulosti navštívil?

Jezdil jsem tam za kamarádem, začalo to Hip Hop Kempem (usmívá se).