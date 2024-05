Naprosto nevšední víkend byl k vidění ve 21. kole A skupiny JAKO I. B třídy mužů. Ve vzájemných soubojích se potkaly dva nejlepší, ale také dva nejslabší celky soutěže. Navíc se hrálo pikantní derby mezi Novou a Starou Pakou, dohromady padlo rovných 30 branek. Více už v obsáhlém souhrnu Deníku.

Fotbalisté Kopidlna plnou parou míří do I. A třídy. Na jaře ještě neztratili ani bod při výsledném skóre 33:1! | Foto: FK Kopidlno

Jaký kontrast. Šlágr kola v Kopidlně, kam přijel „podzimní mistr“ z Chlumce nad Cidlinou, sledovala fantastická návštěva čítající bezmála pět stovek diváků! Zato bitvu ze suterénu tabulky si nenechalo ujít 35 nejvěrnějších.

V obou případech šlo o jasné záležitosti domácích celků, ačkoliv tedy v Kocbeřích hostitelé pečetili své vítězství až třemi trefami v závěrečné desetiminutovce.

A zmiňované derby? Nová Paka jej před 382 (!) diváky vyhrála hladce 4:0, když se dvakrát prosadil střídající Tomáš Hartig. Střelcem kola pak byl skřivanský Pavel Vysuček, autor hattricku.

I. B TŘÍDA, skupina A - 21. kolo

Lázně Bělohrad B - Dolní Kalná 1:2 (0:1). Branky: 90. Suchánek - 7. J. Jiřička, 89. M. Slavík. Rozhodčí: Opelt. ŽK: 1:1. Diváci: 120. Skřivany - Jičín B 5:0 (2:0). Branky: Branky: 12. a 71. Čapek, 17., 56. a 81. Vysuček. Rozhodčí: Čožík. ŽK: 0:1. Diváci: 105. Kosičky - Sobotka 2:0 (1:0). Branky: 7. a 71. Schovanec. Rozhodčí: Jehlička. ŽK: 1:2. Diváci: 70. Nepolisy - Úpice 2:5 (2:2). Branky: 33. a 35. P. Pokorný - 13. Hanzlík, 38. a 90. P. Doubic, 66. P. Růžička, 89. Luštinec. Rozhodčí: Vitvar. ŽK: 3:2. ČK: 1:0 (55. Pokorný). Diváci: 100.

Fotbalisté Lázní Bělohrad B a Dolní Kalné před nástupem k vzájemnému utkání 21. kola I. B třídy.Zdroj: FK Dolní Kalná

Šlágr kola Kopidlno - Chlumec nad Cidlinou C 3:0 (2:0). Branky: 7. T. Sedláček, 36. Černovský, 61. T. Klaban. Rozhodčí: Janoušek. ŽK: 1:0. Diváci: 476. Domácí fotbalisty za vítězstvím nasměrovala rychlá branka Tomáše Sedláčka ze sedmé minuty a ještě do přestávky zvýšil na 2:0 Černovský. Hosté se snažili, svým výkonem potvrzovali, že jsou na druhé příčce tabulky právem, leč jejich soupeř byl s podporou skvělých fanoušků přece jen lepší a převahu potvrdil ještě třetí brankou Tomáš Klaban. Na čele tabulky tak domácí odskočili nejbližšímu konkurentovi na rozdíl pěti bodů. Ohlasy trenérů - Tomáš Sedláček, hrající trenér FK Kopidlno: „Před nádhernou diváckou kulisou se hrál naprosto férový a kvalitní zápas. Troufnu si říci, že jsme byli lepším mužstvem a zaslouženě vyhráli. Děkuji klukům za předvedený výkon a výhru. Velká pochvala pro všechny tři rozhodčí, zápas zvládli bez sebemenší chybičky.“ René Chaloupka, trenér FK Chlumec nad Cidlinou C: „Prohrát se ctí není ostuda a takovou porážku jsme utrpěli od nadšeně hrajícího domácího týmu, který byl přímočařejší a efektivnější v koncovce. Pro náš mladý celek opět obrovská škola v důrazu a nasazení, poděkování osmi borcům, kteří zvládli během dne dvě utkání. Jsme rádi, že jsme naším herním výkonem přispěli ke svátku fotbalu v Kopidlně a gratulujeme soupeři k postupu. Spolu s vynikajícími diváky budou ozdobou I. A třídy. S přehledem utkání zvládlo trio arbitrů.“

Derby kola

logo vítězného klubuZdroj: 1. FK Nová PakaNová Paka - Stará Paka 4:0 (2:0). Branky: 35. Janouch, 44. Kříž, 76. a 86. T. Hartig. Rozhodčí: Janota. ŽK: 1:1. Diváci: 382. Na podzim derby velkých rivalů skončilo výhrou Nové Paky 6:0 a v odvetě domácí výsledné sezonní skóre zakulatili, když rivala přehráli znovu jasně, tentokrát 4:0. Šlo přitom o souboj jedenáctého celku tabulky s dvanáctým a právě výsledky vzájemných duelů činí momentálně mezi oběma soupeři propastný bodový rozdíl (8).

Ohlasy funkcionářů - Václav Horák (1. FK Nová Paka): „Derby hrané za krásného počasí, velice pěkná divácká návštěva a pro nás s dobrým koncem. Mírnou převahu jsme zúročili ve vítězství a připsali si tři body. Vcelku poklidný zápas v pohodě odřídila trojice rozhodčích.“ Jaroslav Bíl (TJ Sokol Stará Paka): „Bohužel spálené dvě jasné šance se podepsaly na dalším průběhu zápasu. Novopačtí ale měli převahu a tak nezbývá než jim pogratulovat.“

TOP kanonýři I. B třídy 27 branek: Pavel Vysuček (TJ Slavoj Skřivany). 23 branek: Ladislav Schovanec (TJ Spartak Kosičky). 19 branek: Tomáš Sedláček (FK Kopidlno). 17 branek: Lukáš Kalenský (FK Dolní Kalná) a Tomáš Hanuš (TJ Sokol Nepolisy). 16 branek: Jan Urban (TJ Spartak Kosičky). 14 branek: Tomáš Klaban (FK Kopidlno). 13 branek: Václav Dvořák (FK Chlumec nad Cidlinou C). 12 branek: Pavel Pokorný (TJ Sokol Nepolisy). 11 branek: Alexandr Zich a Martin Stránský (oba TJ Spartak Kosičky). 10 branek: Pavel Matějka (TJ Jiskra Kocbeře)…

Bitva o Černého Petra

Kocbeře - Vrchlabí B 5:1 (1:1). Branky: 19. a 86. Vomočil, 56. Hulík, 82. F. Picha, 88. P. Matějka - 32. Srnský. Rozhodčí: Hofman. ŽK: 0:2. Diváci: 35. V Kocbeřích se potkaly dva týmy, které jen stěží v závěru sezony odvrátí sestupový osud. Stejně jako na podzim se z výhry o čtyři góly radovala Jiskra, duel byl přitom po většinu času vyrovnaný. Definitivně domácí rozhodli až třemi góly v závěrečných osmi minutách hry.

Ohlasy trenérů - Roman Albín, trenér TJ Jiskra Kocbeře: „V první půli jsme mohli inkasovat a zápas by se vyvíjel určitě jinak. Druhé dějství se nám povedlo a byli jsme i hodně produktivní. Výhra působí jednoznačně, ale na hřišti to tak lehké nebylo.“ Pavel Kraus, hrající trenér FC Vrchlabí B: „Zápas začal naší herní převahou. Ta však k naší smůle byla bez gólového efektu. Domácí nás potrestali a šli do vedení. Do konce poločasu se nám podařilo šťastně vyrovnat, ale ve druhé půli byla hra neurovnaná a my ze svého výkonu hodně slevili. Po druhé obdržené brance jsme se nedokázali vrátit do hry a ke konci utkání jsme úplně rezignovali, což domácí plně využili k navýšení stavu.“

A jaký duel, že bude šlágrem příštího 22. kola? Určitě prestižní derby mezi fotbalisty Sobotky a Kopidlna, v němž domácí nebudou chtít prodat kůži lacino. Vždyť obě města od sebe dělí jen dvacet kilometrů. A pozor, na podzim Sobotka na hřišti rivala vyhrála 2:1!