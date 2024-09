V ligových soutěžích se představí tradičně sedmička krajských reprezentantů. Hradečtí Votroci doma v očekávaném duelu o horní polovinu tabulky přivítají Slovácko a sobotní duel bude bitvou devátého se sedmým celkem aktuálního pořadí. Oba soupeři do ní půjdou se záporným skóre a kdo tuto bilanci začne vylepšovat, o tom se fotbaloví příznivci začnou přesvědčovat v sobotu od 13.30.

Ve čtvrté lize zajíždějí fotbalisté Chlumce nad Cidlinou na hřiště čtvrtého Kladna, o den později rezerva Hradce Králové přivítá čtrnáctý Kolín.

Sobota 13.30: FC Hradec Králové – 1.FC Slovácko.

Sobota 16.30: Kladno – Chlumec nad Cidlinou. Neděle 10.15: Hradec Králové B – Kolín.

Sobota 10.15: Nový Bydžov – Brandýs nad Labem. 10.30: Přepeře – Slavia Hradec Králové. 16.30: Dobrovice – Police nad Metují. Neděle 16.30: Trutnov – Hrádek nad Nisou.

Krajským šlágrem bude z pohledu sedmi účastníků oblastních soutěží rozhodně okresní derby v I. B třídě mezi rezervou Vrchlabí a nováčkem z Hajnice. Hosté do utkání půjdou v roli senzačního lídra tabulky a jistě nebudou chtít zaváhat. Úpická Sparta se ve stejné soutěži zaskočit silného soka ze Skřivan a hráči Dolní Kalné se představí na půdě Lázní Bělohrad B. Také podkrkonošské reprezentanty ve vyšších krajských soutěžích čekají náročné bitvy. V přeboru vyrazí fotbalisté Dvora Králové nad Labem do Solnice, v I. A třídě hraje Vrchlabí v Broumově a rezerva Trutnova doma s Kunčicemi

Sobota 10.15: Vysoká nad Labem – Třebeš. 13.00: Červený Kostelec – Česká Skalice. 13.30: Chlumec nad Cidlinou B – Týniště nad Orlicí. 16.30: Náchod – Železnice, Libčany – Jaroměř. Neděle 13.30: Solnice – Dvůr Králové nad Labem, Rychnov nad Kněžnou – Jičín. 16.30: Hořice – Dobruška.

Sobota 10.15: Slavia Hradec Králové B – Černilov. 10.30: Trutnov B – Kunčice. 16.30: Stěžery – Třebechovice pod Orebem. Neděle 16.30: Broumov – Vrchlabí, Třebeš B – Lázně Bělohrad, Velichovky – Kopidlno, Roudnice – Nový Hradec Králové. Předehráno: Kostelec nad Orlicí – Nový Bydžov B 1:7.

Sobota 16.30: Vrchlabí B – Hajnice, Chlumec nad Cidlinou C – Dětenice, Skřivany – Úpice, Sobotka – Jičín B, Nepolisy – Miletín, Lázně Bělohrad B – Dolní Kalná, Kosičky – Nová Paka.

Sobota 16.30: Předměřice nad Labem – Lokomotiva Hradec Králové, Teplice nad Metují – Olympia Hradec Králové, Malšova Lhota – České Meziříčí, Meziměstí – Opočno. Neděle 16.30: Náchod B – Nové Město nad Metují, Rychnov nad Kněžnou B – Javornice, Dohalice – Provodov.

Také okresní soutěže se těší na několik svých víkendových hitů. V přeboru to jistě bude baníkovský souboj čtvrtého Žacléře s druhou Rtyní v Podkrkonoší, nebo také třetích Starých Buků v Bílé Třemešné. V sobotu se ale hrají také dvě prestižní derby. Do Vítězné dorazí rival z nedalekých Kocbeří, Poříčí u Trutnova zase přivítá Volanov. A co III. třída? Tam je nejočekávanějším duelem souboj Mostku s Libčí, zajímavý byl mohl být i souboj nejslabšího dua Radvanice v Čechách versus Bernartice.