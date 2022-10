ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA, skupina B – sobota 10.15: Jablonec nad Nisou B – Chlumec nad Cidlinou. Neděle 10.15: Hradec Králové B – Benešov (hřiště Slavia HK).

DIVIZE, skupina C – sobota 16.00: Letohrad – Trutnov. Neděle 16.00: Nový Bydžov – Brandýs nad Labem, Dvůr Králové nad Labem – Vysoké Mýto, Benátky nad Jizerou – Náchod.

KRAJSKÝ PŘEBOR – sobota 15.30: Chlumec nad Cidlinou B – Třebeš, Jaroměř – Týniště nad Orlicí, Jičín – Slavia Hradec Králové, Dobruška – Police nad Metují, Kostelec nad Orlicí – Libčany. Neděle 12.30: Rychnov nad Kněžnou – Vysoká nad Labem. 15.30: Červený Kostelec – Solnice, Hořice v Podkrkonoší – Vrchlabí.

I. A TŘÍDA – sobota 15.30: Miletín – Železnice, Kunčice – Sobotka, Stěžery – Nové Město nad Metují, Lokomotiva Hradec Králové – Třebechovice. Neděle 15.30: Česká Skalice – Lázně Bělohrad, Roudnice – Nový Hradec Králové, Broumov – Náchod B, Třebeš B – Trutnov B.

I. B TŘÍDA, skupina A – sobota 15.30: Nový Bydžov B – Rudník (hř. Hlušice), Vrchlabí B – Kopidlno, Nová Paka – Dvůr Králové nad Labem B, Dolní Kalná – Stará Paka, Úpice – Skřivany, Kosičky – Nepolisy. Neděle 15.30: Jičn B – Kobylice.

I. B TŘÍDA, skupina B – sobota 14.30: Javornice – Opočno. 15.30: Předměřice nad Labem – Slavia Hradec Králové B, Zdelov – Malšova Lhota, Černilov – Hronov, Vamberk – Malšovice. Neděle 15.30: Velichovky – České Meziříčí, Lípa n. O. – Meziměstí.

OFS HRADEC KRÁLOVÉ – okresní přebor – sobota 14.00: Lovčice – Roudnice B. 15.30: Nechanice – Červeněves, Dohalice – Ohnišťany, Vysoká n. L. B – Chlumec C, Libřice – Lhota p. L., Sendražice – Prasek. Neděle 15.30: Nový HK B – Smiřice. III. třída, skupina východ – sobota 10.15: Olympia HK – Malš. Lhota B. 15.30: Hořiněves – Probluz, Dobřenice – Jeníkovice. Neděle 15.30: Loko HK B – Stěžery B, Libčany B – Neděliště, Dohalice B – Lhota p. L. B. III. třída, skupina západ – sobota 15.30: Syrovátka – Klamoš, Nové Město n. C. – Převýšov, Kratonohy – Myštěves. Neděle 15.30: Skřivany B – Lužec, Kunčice B – St. Bydžov, Nepolisy B – Boharyně.

OFS JIČÍN – okresní přebor – sobota 12.45: Robousy – Libáň. 15.30: Lázně Bělohrad B – Valdice, Chomutice – Nemyčeves, Žlunice – Dětenice. Neděle 15.30: Milíčeves – Miletín B, Železnice B – Lužany. III. třída – sobota 12.30: Libuň – Jičíněves. 15.30: Žeretice – Sobotka B. Neděle 15.30: Kopidlno B – Češov, Podhradí – Hořice B.

OFS NÁCHOD – okresní přebor – sobota 15.30: Hejtmánkovice – Dolany, Deštné v O.h. – Teplice n. M. Neděle 15.00: Babí – Červený Kostelec B. 15.30: Police B – Machov, Velké Poříčí – Zábrodí, Velká Jesenice – Stárkov. Okresní soutěž – sobota 15.30: Mezilesí – Rasošky, Heřmánkovice – Božanov, Martínkovice – Křinice. Neděle 15.00: Meziměstí B – Otovice.

OFS RYCHNOV NAD KNĚŽNOU – okresní přebor II. třídy – sobota 10.00: Častolovice – Lukavice. Neděle 15.30: Dobruška B – Kostelec B, Doudleby – Černíkovice, Rychnov B – Kostelecká Lhota, Týniště B – Borohrádek, Albrechtice – Solnice B. OP III. třídy – sobota 12.30: Vamberk B – Doudleby B. 13.00: Častolovice B – Křivice. 14.00: Petrovice – Žďár. 15.30: Křovice – Voděrady. Neděle 15.30: Dobré – Přepychy. OP IV. třídy – sobota 15.30: Solnice C – Slatina n. Zd., Kostelecká Lhota B – Domašín, Olešnice v O.h – České Meziříčí B, Rokytnice v O.h. – Roveň, Labuť Rychnov – Přepychy B. Neděle 15.30: Javornice B – Čermná.

OFS TRUTNOV – okresní přebor – sobota 12.30: Bílá Třemešná – Kocbeře, Žacléř – Rtyně v Podkrkonoší. 15.30: Mladé Buky – Volanov, Bohuslavice nad Úpou – Strážné, Vítězná – Hostinné, Libeč – Podhůří, Svoboda nad Úpou. Neděle 12.30: Hajnice – Staré Buky (hřiště Svoboda nad Úpou). III. třída, skupina východ – sobota 12.30: Radvanice v Čechách – Pilníkov. Neděle 12.30: Horní Maršov – Janské Lázně. 15.30: Starý Rokytník – Malé Svatoňovice, Lampertice/Žacléř B – Bernartice. III. třída, skupina západ – sobota 12.30: Mostek – Kunčice nad Labem. Neděle 12.30: Černý Důl – Prosečné. 15.30: Lánov – Dolní Kalná B, Kuks – Libotov.