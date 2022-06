Zkušený fotbalista, který dlouhé roky hrával divizi, v Červeném Kostelci postavil s přítelkyní dům a v tradičním klubu z Náchodska bude pokračovat i nadále. Je to pro něj totiž „srdcovka“. Na novém stadionu, který už se rýsuje, by v příští sezoně chtěl hrát o čelo krajského přeboru.

V předposledním zápase sezony jste porazili Černilov 5:1, co duel rozhodlo?

Do zápasu jsme vstoupili velice aktivně, což vyústilo v brzké vedení. Bohužel, jak je naším zvykem, jsme polevili a soupeř se dočkal vyrovnání. Rozhodujícím bylo naše nasazení v druhé půli, kdy jsme šli do zápasu odhodlaní vyhrát a zlomit ho v náš prospěch.

Do zápasu nastoupil ve vaší sestavě i dvaapadesátiletý Karel Havlíček, co říkáte na to, že pořád stíhá mladší hráče? Jaký je to spoluhráč?

Karel, vzhledem k jeho zkušenostem, nám má stále co nabídnout, ať už jako spoluhráč nebo trenér. Když má vedle sebe vzadu hbitějšího stopera, například Davida Hálu, tak se skvěle doplňují. Jeden to diriguje a druhý odběhá.

Vy jste zaznamenal hattrick, která branka byla nejhezčí?

Po delší době se mi podařilo dát gól z větší vzdálenosti, takže druhá branka je za mě nejhezčí.

Na svém kontě máte v letošní sezoně jedenáct gólů, jste s tímto číslem spokojen?

Těch jedenáct branek zkresluje fakt, že sedm z nich jsem dal ve dvou zápasech (Hořice a Černilov), ale jinak jsem samozřejmě spokojen. Nevzpomínám si, že bych dal někdy tolik branek.

Když jsme u statistik, tak jste i pravidelným sběratelem žlutých karet. Za co je nejčastěji dostáváte? A chodí za ně něco do týmové kasy?

Myslím, že všechny ty žluté karty jsou za fauly. V každém případě se nejednalo o nic zákeřného, ale jen o taktické přerušení hry. Do kasy za ně naštěstí nic nechodí, protože v pokutách máme sazbu jen za karty, které dostaneme za řeči proti rozhodčím.

Sezona se blíží do svého finiše. Jste spokojený s tím, jak si zatím vedete?

Ke spokojenosti máme daleko. Soutěž jsme rozehráli celkem slušně a chtěli jsme se držet v horní polovině tabulky. Bohužel nás po celou sezonu provází spoustu zranění, takže jsme kolikrát měli co dělat, abychom poskládali sestavu. Výsledkem je spodní polovina tabulky, kde na poslední chvíli honíme potřebné body…

Hráč Červeného Kostelce Jan Škoda (v bílém).Zdroj: Aneta Mrkvičková, archiv

Pojďme k vám. V kariéře jste působil kromě Červeného Kostelce v Náchodě, Úvalech či Kolíně. Na jaké angažmá vzpomínáte nejraději a proč?

Každý z těch klubů mi přinesl něco nového. V Náchodě jsem bohužel dlouho nevydržel, protože jsem studoval v Praze a nestíhal trénovat. Na Úvaly vzpomínám rád. Byla tam skvělá parta a odnesl jsem si spoustu zážitků. Kolín bych ale přeci jen vyzdvihl ještě o příčku výše, jelikož kromě skvělé party jsme si sedli i na hřišti a hráli super fotbal. Tímto bych jim chtěl ještě jednou poblahopřát k postupu do ČFL, ať se jim tam daří!

Dlouhé roky jste hrál v divizi. Můžete tedy porovnávat. Jakou úroveň má v současnosti krajský přebor na Královéhradecku?

Mezi divizí a krajským přeborem vnímám velký rozdíl. V divizi, pokud tam chcete opravdu něco předvádět, musíte pravidelně trénovat v maximálním počtu hráčů. To se v KP neděje, hráči mívají mnohdy jiné priority než fotbal a sotva se sejdou na pátečním tréninku. Samotná úroveň přeboru se za ta léta o něco snížila a kromě dvou tří týmů zde nikdo nehraje fotbal, který se hrál o deset let dříve.

Co váš největší fotbalový zážitek?

Po mě je fotbalový zážitek každé vyhrané utkání a oslava se spoluhráči.

Proč jste se rozhodl vrátit do Červeného Kostelce?

S přítelkyní odsud pocházíme (já tedy spíš z blízkého okolí), tak jsme se rozhodli si zde postavit dům. Ať už to je to město, lidi nebo fotbal, tak v Červeném Kostelci se mi vždy líbilo a táhlo mě to zpět.

Budete zde působit i v příští sezoně?

Ano, neplánuji žádnou změnu. Kromě toho se nemohu dočkat otevření nového stadionu, který si klub již léta zasloužil.

Jaké jsou vaše další fotbalové ambice?

Ambicemi bych to asi nenazýval, ale rád bych, aby náš tým hrál o přední příčky přeboru.

Prozradíte čtenářům, čím se živíte a co vás ještě kromě fotbalu baví?

Pracuji jako konzultant ve stavebnictví. Kromě fotbalu mě momentálně baví nejvíc moje rodina, především roční dcera, která nám s přítelkyní přináší každý den něco nového.