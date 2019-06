V I. B třídě si ve hře o záchranu výrazně pomohla kocbeřská Jiskra, kterou k vítězství nad Bílou Třemešnou nasměroval hattrick matadora Martina Kilevníka.

I. A třída

Kobylice – Trutnov B 1:2 (1:1)

Fakta – branky: 22. vlastní (Handlíř) – 32. Landa, 47. Groer. Rozhodčí: Škoda. ŽK: 3:3. Diváci: 55. MFK Trutnov B: Žák – M. Přívratský, Kozák, Vomočil (83. Jirousek), Handlíř – Groer, Kučera, Štěpánek, D. Hrnčíř (46. Turner) – Landa (90. Kalhous), J. Hrnčíř (68. Herout).

Vlastimil Honek (Trutnov B): „Toto nepovedené utkání jsme nakonec zvládli. Cesta za třemi body však nebyla vůbec snadná a s pokorou musíme uznat, že jsme vyčerpali notnou dávku fotbalového štěstí. Vstup se vydařil domácím, kteří několikrát zahrozili, nakonec i dostali s naší pomocí míč za brankovou čáru. Naštěstí se nám podařilo do pauzy srovnat. Druhý poločas jsme odstartovali brankou, která se ukázala jako vítězná. Soupeři jsme víc nepovolili.“

Úpice – Police nad Metují 2:2 (1:2), penalty 4:5

Fakta – branky: 8. a 60. Chráska – 29. Ansuma, 32. Klapkovský. Rozhodčí: Dujsík. ŽK: 5:1. ČK: 0:1 (82. Franc). Diváci: 250. SK Sparta Úpice: Dousek – M. Čáp (58. Kábele), Hanzlík, Marel, Punar (84. Kafka) – P. Kejzlar, Kulhánek, P. Růžička, P. Doubic, Pančík (71. Jadrný) – Chráska (77. P. Luštinec).

Radek Kaplan (Úpice): „Odehráli jsme kvalitní utkání. Mužstvo splnilo vše, co jsme si řekli před utkáním a nakonec to vedlo k jednobodovému zisku. Škoda penaltového rozstřelu.“

Aktuální tabulka:

1. Police n. Met. 28 17 2 6 3 77:40 61

2. Náchod B 28 15 4 3 6 70:43 56

3. Černilov 28 16 2 4 6 62:40 56

4. Roudnice 28 15 3 1 9 55:38 52

5. Loko Hradec 28 13 5 2 8 77:42 51

6. Týniště n. O. 28 13 1 4 10 64:56 45

7. Česká Skalice 28 10 5 3 10 58:61 43

8. Kratonohy B 28 11 3 3 11 78:77 42

9. Kunčice 28 13 0 2 13 62:68 41

10. Broumov 28 11 3 1 13 51:54 40

11. Trutnov B 28 7 7 4 10 56:67 39

12. Velké Poříčí 28 7 5 4 12 51:55 35

13. N. Město n. M. 28 8 3 5 12 47:61 35

14. Úpice 28 9 2 2 15 56:77 33

15. Nový Hradec 28 6 2 2 18 37:74 24

16. Kobylice 28 5 1 2 20 49:97 19

I. B třída

Kocbeře – Bílá Třemešná 3:0 (2:0)

Fakta – branky: 20., 33. a 48. Kilevník. Rozhodčí: Fišer. ŽK: 2:4. Diváci: 30. TJ Jiskra Kocbeře: J. Votoček – F. Picha, L. Novák, Krejsa, Mohet – Hulík, Z. Stránský, Kuric, Pojezdný – Šmíd, Kilevník. TJ Sokol Bílá Třemešná: L. Zlatník – Kiss, Hažer, M. Pátý, Poloprudský – M. Jákl, Macek, T. Kubelka, Jaroslav Kubelka – D. Kubelka, Žaba.

Jiří Štěpař (Kocbeře): „Předvedli jsme velice dobrý výkon, nebál bych se říci, že nejlepší v jarní části. Střelecky disponovaný Martin Kilevník nastřílel hattrick, ale branek mohlo být od různých střelců více. Soupeř měl také zajímavé individuální výkony, takže utkání mělo dobrou úroveň.“

Luboš Křovák (Bílá Třemešná): „Gratuluji našemu soupeři k zaslouženému vítězství. Bohužel poté, co jsme uspěli na hřišti Nepolis, šly naše výkony rapidně dolů. Momentálně bychom s tímto přístupem nemohli krajskou soutěž hrát, což potvrdily poslední tří zápasy.“

Nemyčeves – Dvůr Králové B 1:4 (0:1)

Fakta – branky: 90. Brett z pen. – 42. V. Hák, 53. M. Hák z pen., 56. Zlámal, 74. Suk. Rozhodčí: Jehlička. ŽK: 2:0. Diváci: 65. TJ Dvůr Králové nad Labem B: V. Matula – Zlámal (70. D. Bednář), Rejl, S. Ježek, Voda – Rejchrt (74. Pražák), V. Hák, M. Hák, Marks (78. Sojka) – Suk, Prokůpek.

Jiří Rejl (Dvůr Králové B): „V prvním poločase jsme nedokázali zúročit územní převahu, protože jsme selhávali na nepřesnostech ve finální fázi. Domácí naproti tomu hrozili z brejků. Poločasový stav, kdy jsme vedli o jeden gól, odpovídal dění na hřišti. Ve druhé půli jsme využili lepší kondice a opět se prosadili naši ofenzivní zabijáci.“

Kopidlno – Vrchlabí B 3:1 (2:1)

Fakta – branky: 28. Janáček, 40. Poutník, 60. Komárek – 13. Blažej. Rozhodčí: Ikizgül. ŽK: 2:4. ČK: 1:0 (55. Poutník). Diváci: 100. FC Vrchlabí B: Tuž – Cink, Mejsnar, J. Zajíc, Blažej (63. M. Slavík) – Matěják, M. Tauchman (71. Hawel), A. Zajíc, Jech – Žďárský, Šimůnek (46. Tomčík).

Luděk Vojtíšek (Vrchlabí B): „Domácí investovali do utkání větší bojovnost, proto jejich výhra je zasloužená. Vrchlabí podalo v zápasu jeden ze slabších výkonů jara a gratulujeme domácím k zisku pro ně důležitých bodů. Zápas s přehledem odřídila trojice rozhodčích.“

Staré Buky – Miletín 0:2 (0:2)

Fakta – branky: 12. a 35. Vondrouš. Rozhodčí: Nožka. ŽK: 2:2. Diváci: 130. TJ Sokol Staré Buky: Pelc – Trunkát, Koščál (46. Šošovička), Wimmer, Týnek – Pištora, Dušek, J. Makovský, Pálinkáš – Tošovský (70. J. Prokop), Němeček (80. Poznar).

Jiří Skuček (Staré Buky): „Do utkání jsme vstoupily dobře, ale bohužel jsme nedokázali proměnit dvě vyložené šance. Hosté však měli také svoje příležitosti, oba brankáři se však vyznamenávali. Soupeři se nakonec podařilo potrestat naše chyby a ujal se poločasového vedení. Druhý gól se ukázal jako rozhodující. Miletínští si ve druhém poločase vedení velmi dobře takticky pohlídali a nezbývá než jim ke třem bodům pogratulovat.“

Skřivany – Dolní Kalná 2:2 (0:2), penalty 5:3

Fakta – branky: 66. Vysuček, 83. Žalman z pen. – 2. vlastní (Staněk), 31. Bartoš. Rozhodčí: Hlavsa. ŽK: 3:1. Diváci: 92. FK Dolní Kalná: Lánský – D. Ježek (84. Strnádek), J. Navrátil, A. Kodytek, Dědek – J. Jiřička, M. Bartoš, M. Šulc, Najman, Hampl – V. Kodytek (77. Š. Drinka).

Tomáš Navrátil (Dolní Kalná): „V prvním poločase jsme byli lepším týmem, dali dvě branky, další šance ale bohužel nevyužili. Měli jsme i velké štěstí a podržel nás gólman. Problémy nám dělaly zejména standardky domácích a hlavičkující Žalman. Ve druhé půli jsme už tak aktivní nebyli, domácí přidali a podařilo se jim vyrovnat. Penalty jsme bohužel nezvládli. Zkušenější a takticky vyspělejší mužstvo by takovýto zápas již nepustilo, my bohužel ano. Ostatní bez komentáře, preferujeme pouze sportovní cestu.“

Hostinné – Nepolisy 2:8 (1:1)

Fakta – branky: 36. Pešek, 64. Pham – 22. a 67. Pokorný, 48. J. Hanuš, 69. a 87. T. Hanuš, 71. Š. Novotný, 73. Pánek, 82. Zavoral. Rozhodčí: Šnajdr. ŽK: 1:0. Diváci: 67. TJ Tatran Hostinné: Kundrt – Kesner, L. Kracík, L. Horák, Klacek – Kudrna, Pham, D. Blažek, Šmucer – J. Slavík (72. D. Morávek), Pešek (75. Ciler).

Milan Polomčák (Hostinné): „Neskrývám, že k nám soupeř přijel pro tři povinné body, ale po výkonu našeho mladého mužstva se snad blýská na lepší časy, protože jsme s favoritem téměř 65 minut drželi krok. Poslední třetinu zápasu už ale raději nebudu komentovat.“

Aktuální tabulka:

1. Nepolisy 24 17 2 2 3 84:28 57

2. Nová Paka 24 15 2 2 5 63:31 51

3. Skřivany 24 14 3 2 5 58:42 50

4. Dvůr Králové B 24 13 0 1 10 63:43 40

5. Miletín 24 11 3 0 10 49:35 39

6. Železnice 24 10 2 2 10 43:41 36

7. Bílá Třemešná 24 11 1 1 11 60:62 36

8. Vrchlabí B 24 10 2 2 10 38:42 36

9. Staré Buky 24 10 1 3 10 56:63 35

10. Kopidlno 24 7 3 4 10 42:49 31

11. Kocbeře 24 7 2 4 11 42:59 29

12. Dolní Kalná 24 6 4 2 12 36:47 28

13. Nemyčeves 24 4 3 3 14 34:75 21

14. Hostinné 24 4 1 1 18 36:87 15

MUŽSTVO KOLA - TJ Jiskra Kocbeře

Výhra za tři body? Na jaře jen jedna – 1:0 s Hostinným. Jiskře na konci sezony teče do bot, v derby proti rivalovi ale tým konečně zabral.



BOREC KOLA - Martin Kilevník (Kocbeře)

Je historicky nejlepším divizním střelcem Dvora Králové. Brzy mu bude 42 let, on ale v I. B třídě stále dokazuje své kvality. Hattrick!



SMOLAŘI KOLA - FK Dolní Kalná

Přijít o vítězství pět minut před koncem a ještě ze sporné penalty? To naštve. Svěřenci kouče Navrátila ale boj o udržení nevzdávají.