Prestižní derby přilákalo stejnou návštěvu, jaká o den dříve sledovala divizní šlágr Trutnova se Dvorem (350 diváků), a ta viděla překvapení v podobě zasloužené výhry hostujícího outsidera.

Velmi dobrým výkonem a dvěma penaltovými góly se na výsledku podílel historicky nejlepší dvorský střelec v divizi Martin Kilevník.

Povedený víkend prožily ještě tři podkrkonošské celky. Rezerva Trutnova v I. A třídě přehrála Lázně Bělohrad, o patro níž Vrchlabí B zvládlo skvěle další ze šlágrů kola na půdě Skřivan. Poprvé v sezoně pak slavil výhru žacléřský Baník, jemuž na hřišti Miletína stačila jediná trefa Lukáše Cvika.

AM GNOL I. A třída

Trutnov B – Lázně Bělohrad 3:0 (1:0)

Fakta – branky: 17. Brejcha, 47. Makovský, 66. Voňka. Rozhodčí: Hlaváč. ŽK: 0:1. Diváci: 60. MFK Trutnov B: Hofírek – Groer, Makovský, Kalhous (64. M. Voňka), Metlický – Landa, M. Kamitz (80. Balcar), Hrnčíř, Herout (71. J. Svoboda) – Brejcha (75. Toman), Jirousek.

Vlastimil Honek, trenér Trutnova B: „Výsledek utkání vypadá zcela jednoznačně, hra a počet šancí už tak samozřejmé nebyly. Nicméně zápas byl z naší strany vydařený. Změna přístupu oproti středečnímu utkání byla znát od první minuty a také to neslo své ovoce. Byli jsme na míči častěji než soupeř a vypracovali si více šancí. Bohužel se ale sami stále vysilujeme zbrklým odevzdáním míče a triviálními individuálními chybami. S výsledkem však musíme být nadmíru spokojeni a kluky chci za týmový a bojovný výkon pochválit.“

Tabulka I. A třídy

Jaroměř 3 3 0 0 0 9:2 9 Týniště 3 3 0 0 0 6:2 9 Trutnov B 3 1 2 0 0 5:2 7 Lokomotiva HK 3 2 0 0 1 12:4 6 Roudnice 3 2 0 0 1 11:3 6 Nepolisy 3 2 0 0 1 9:3 6 Česká Skalice 3 2 0 0 1 6:4 6 Solnice 3 2 0 0 1 5:3 6 Náchod B 3 2 0 0 1 6:8 6 Kunčice 3 1 0 0 2 7:7 3 Velké Poříčí 3 1 0 0 2 4:9 3 Nové Město 3 1 0 0 2 2:8 3 Sobotka 3 0 0 1 2 3:7 1 Broumov 3 0 0 1 2 2:8 1 Lázně Bělohrad 3 0 0 0 3 1:7 0 Třebechovice 3 0 0 0 3 0:11 0

JAKO I. B třída

Dvůr Králové n. L. B – Kocbeře 1:3 (0:1)

Fakta – branky: 77. Žaba – 28. a 72. Kilevník (obě z pen.), 49. Matějka. Rozhodčí: Vitvar. ŽK: 3:2. Diváci: 350. TJ Dvůr Králové nad Labem B: Kareš – S. Ježek, Kruliš, F. Horák, Vejnar (17. D. Bednář) – Machek, Kasan (72. Suk), Prokůpek, Rejchrt (64. Zlámal) – M. Otradovský, Žaba. TJ Jiskra Kocbeře: J. Votoček – F. Picha (74. M. Blažek), Z. Stránský, Krejsa, Šturma (82. Krejcar) – Hulík, P. Matějka, Brutovský, Vomočil – Kilevník (90. Tokar), Šmíd (85. Linhart).

Jiří Rejl, trenér Dvora Králové B: „Utkání se mi hodnotí těžce, jelikož jsme prohráli derby. Hlavní příčinou podle mě bylo, že drtivá většina hráčů zahrála hodně pod své možnosti. Když se k tomu přidalo neproměňování vyložených šanci, velmi dobrý taktický výkon hostí a i trochu smůly, tak jsme na body myslet nemohli. Soupeři k vítězství gratuluji.“

Vítězslav Šolc, trenér Kocbeří: „V úvodu jsme přežili velké šance domácích a postupně vyrovnali hru. Soupeř byl stále velmi nebezpečný a nám pomohl úvodní gól. Po přestávce jsme si sáhli na dno sil, ale velkou bojovností a správným přístupem jsme utkání dovedli k překvapivým bodům. Snad si hráči sami ověřili, že to, co po nich chceme, přináší svoje ovoce a budou v tom pokračovat. Velká pochvala pro všechny.“

Skřivany – Vrchlabí B 0:2 (0:1)

Fakta – branky: 37. Novotný, 90. (+1) Šimůnek. Rozhodčí: Stejskal. ŽK: 1:2. Diváci: 85. FC Vrchlabí B: Klekner – M. Hawel, Matěják (63. Tran), V. Novotný, Štefan – Bürger, P. Hladík, Pokorný, M. Slavík (84. J. Šimůnek) – Zarebski (73. Hochbergr), M. Tauchman (87. Kršík).

Luděk Vojtíšek, vedoucí vrchlabského mužstva: „Zápas se nám povedl a zaslouženě jsme vybojovali vítězství. V prvním dějství jsme dobře kombinovali a v šancích, které jsme si vytvořili, chyběl jen krůček k finálovému zakončení. Po pauze se hra vyrovnala. Domácí zvýšili aktivitu, spoléhali zejména na dravost svých útočníků, které zásobovali dlouhými balóny. Tyto třicetimetrové pasy však naši mladíci v obraně dokázali eliminovat a díky dvěma vstřeleným brankám si odvážíme tříbodový zisk.“

Miletín – Žacléř 0:1 (0:1)

Fakta – branka: 10. Cvik. Rozhodčí: Steklík. ŽK: 2:1. Diváci: 85. TJ Baník Žacléř: Volhejn – Cvik (62. Pospíšil), Šimočko, Herman, T. Skála (65. Hrubý) – Pek, Gottwald, Kovačík, Hošek – Ondráško, Fidranský

Simon Gal, trenér Žacléře: „Konečně jsme dokázali udržet vedení z prvního poločasu. V první půli jsme byli o trochu lepší, což jsme dokázali vyjádřit šťastným gólem. Po přestávce na nás domácí vletěli a po našem vynuceném dvojím střídání nás od vyrovnání zachránil výborný výkon gólmana Volhejna a odbojovaný zbytek duelu.“

Zajímavost kola

Dva dny, dva duely, dva vstřelené góly

Hned dva fotbalisté si o víkendu připsali dvě branky ve dvou rozdílných zápasech i odlišných soutěžích dospělých. Trutnovský Patrik Brejcha skóroval v sobotu za divizní A tým proti Dvoru Králové nad Labem a o den později přispěl k vítězství rezervy v I. A třídě proti Lázním Bělohrad. Vrchlabský Vít Novotný zase nejprve zařídil v I. B třídě vítězný gól B mužstva na půdě Skřivan, aby den na to v duelu krajského přeboru doladil vrchlabskou výhru nad Dobruškou v poměru 8:0.

Kopidlno – Úpice 3:2 (1:1)

Fakta – branky: 16. a 86. Janáček (obě z pen.), 81. Janda – 7. Trčka, 62. Peterka. Rozhodčí: Vlachý. ŽK: 1:3. Diváci: 172. SK Sparta Úpice: Seidel – P. Kejzlar, J. Peterka, Hanzlík, M. Čáp – Marel, Trčka, M. Kejzlar, Jadrný – Vlach (19. Lacko), O. Chráska (84. R. Černý).

Radek Kaplan, trenér Úpice: „Soupeři gratuluji k vítězství. V tomto utkání určitě nevyhrál lepší tým, ale ten šťastnější.“

Nová Paka – Dolní Kalná 4:2 (2:0)

Fakta – branky: 2. a 50. Militký, 30. a 53. Rosputniak – 63. a 74. Hampl. Rozhodčí: Hlavsa. ŽK: 0:1. Diváci: 158. FK Dolní Kalná: Scharm – Martin Stránský, J. Navrátil, Dědek, J. Jiřička – Š. Drinka (46. Kalenský), Šulc, Miroslav Stránský, T. Hampl – V. Kodytek, Dressler (60. Lukeš).

Tomáš Navrátil, trenér Dolní Kalné: „Utkání se nám nepovedlo. Již ve druhé minutě jsme inkasovali a od toho se vše odvíjelo. Domácí byli lepší a do poločasu přidali ještě jednu branku. Do druhé půle jsme chtěli zvýšit úsilí a pokusit se vyrovnat, jenže hned v úvodu nás domácí dalšími dvěma brankami srazili do kolen a bylo po zápase. Teprve poté jsme hru vyrovnali, vytvořili si šance a dvě z nich proměnili. Domácí měli v závěru rovněž několik příležitostí, ale již se brankově neprosadili. Vyhráli zcela zaslouženě.“

Jičín B – Staré Buky 2:0 (0:0)

Fakta – branky: 58. vlastní (Bartůněk), 89. Matějka. Rozhodčí: Kiezler. ŽK: 1:1. Diváci: 150. TJ Sokol Staré Buky: Pelc – Trunkát, Záplata, Týnek, Řehůřek – Pištora, Bartůněk (65. Hilbert), P. Knap, Andrle – Miklušák (74. Purkert), Pálinkáš.

Pavel Korec, trenér Starých Buků: „Hořká porážka. V tomto utkání neprohrálo horší mužstvo. Duel byl vyrovnaný a bylo jasné, že rozhodne první branka, kterou jsme si bohužel svým nešťastným vlastencem vstřelili sami. Šancí na vstřelení gólu jsme měli dost, ale bohužel nám opět vázla útočná fáze. Prožíváme personální krizi, nezbývá než jít od zápa-su k zápasu a v dalším utkání se pokusit bodovat.“

Tabulka I. B třídy