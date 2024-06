Ve Dvoře Králové nad Labem hrál divizi. V soutěžních ročnících 2018/2019 a 2019/2020 pokaždé nastřílel šest branek a vždy byl s tímto počtem zásahů nejlepším střelcem mužstva. Výbornými výkony si coby mladíček zajistil štace v dalších kvalitních oddílech (Živanice, Náchod, Letohrad), aby se po letech na břeh Labe vrátil.

David Knespl hraje krajský přebor až od jara, hned si ale vystřílel pozici mezi nejlepšími kanonýry soutěže. | Foto: Renata Jírová

Útočník David Knespl (25) na jaře střelecky táhne Dvoráky za skvělým umístěním, aktuálně je to čtvrté místo, na kterém by hráč i celý tým rádi sezonu dohráli. Naposledy celek z Podkrkonoší dokázal uhrát tři body na hřišti Jičína a Knespl k vítězství přispěl dvěma góly.

Davide, Dvoráci za sebou mají super sérii a dostali jste se na čtvrtou příčku. Jak si aktuální formu užíváte?

Je to teď super pohled na tabulku, jsem za to hodně rád. V kabině panuje dobrá nálada, ale nemůžeme usnout na vavřínech, tabulka je vyrovnaná a my se chceme umístit do pátého místa.

David Knespl v utkání proti SK LibčanyZdroj: Renata JírováNaposledy jste vyhráli vysoko 5:1 v Jičíně. O jak náročný zápas šlo? A co jej rozhodlo?

Výsledek mluví jinak, ale zápas to nebyl jednoduchý. Věděli jsme, že Jičín už doma dokázal potrápit pár týmu z vyšších příček v tabulce a že má rozhodně o co hrát, takže jsme nechtěli nic podcenit. Domácí do zápasu vstoupili aktivně a hned z kraje kopali z mého pohledu spornou penaltu, která naštěstí nebyla proměněna. Pak jsme vzali utkání do svých rukou a soupeř až na inkasovaný gól neměl větší šanci se prosadit. Podle mého pohledu rozhodla naše rychlá odpověď na smolně inkasovanou branku, díky které jsme zahnali veškerou naději na bodový zisk Jičína.

Vám se podařilo k vítězství přispět dvěma góly. Jak byste je popsal a kdo vám při nich asistoval?

První gól padl po našem rohovém kopu, kdy gólman Jičína vyboxoval míč přímo ke mně, já si to připravil do střeleckého úhlu a pak prostřelil vše, co mi stálo v cestě. Na druhý gól mi asistoval Lukáš Trnka, se kterým jsme šli dva na jednoho, Lukáš mi nahrál kolem soupeře, já si pak odstavil dobíhajícího protihráče a lehce z úhlu loboval gólmana na zadní tyčku.

Fotbalové štace Davida Knespla 1. FK Nová Paka

SK Jičín

FC Hradec Králové

FC Olympia Hradec Králové

TJ Dvůr Králové nad Labem

TJ Sokol Živanice

FK Náchod

FK Letohrad

TJ Dvůr Králové nad Labem

Do dvorského dresu jste se vrátil v zimě po zkušenostech z ČFL a divize. Jak byste své štace zhodnotil?

Na ČFL velmi dobře vzpomínám, dalo mi to hodně zkušeností a jsem velmi rád, že jsem si to mohl zkusit a zažít. V divizi už to tak veselé nebylo, bohužel jsem jak s Náchodem, tak i s Letohradem hrál na sestupujících pozicích, což není příjemné žádnému fotbalistovi. Ale zároveň jsem potkal spousty skvělých lidí, jak spoluhráčů, tak i lidí okolo fotbalu, kteří se starali o náš servis. V konečném hodnocení i přes špatné výsledky na tyhle štace vzpomínám hezky.

David KnesplZdroj: Renata Jírová

Co vlastně rozhodlo o tom vrátit se do Dvora Králové nad Labem?

Nebudu lhát, pro mě je to srdeční záležitost. Já jsem se do Dvora Králové nad Labem vždycky rád vracel a na dálku jsem klukům fandil. Zároveň jsem trenéra Dujsíka znal z dorostu, takže jak já, tak i on víme, co od sebe můžeme čekat. Měl jsem na Dvůr hezké vzpomínky, potkal tu životní kamarády, někteří zde stále jsou. Hned jsem měl jasno, když mě klub oslovil.

Mimochodem Dvůr loni opustil divizi po dlouhých 19 letech. I přesto jste chtěl znovu obléct jeho dres. Čím si to klub zasloužil?

Pár let zpátky jsem díky Dvoru mohl zkusit právě ČFL nebo finálový turnaj v Region's Cupu v Německu a mám pocit, že bych mu to měl nějak vrátit. Samozřejmě chci klubu pomoci vrátit se zpátky, kam patří.

Střelecky se vám na jaře daří. Představoval jste si návrat do týmu právě takhle?

Takhle jsem si to doopravdy ani nepředstavoval, chtěl jsem Dvoru pomoci zestabilizovat pozici v lepší polovině tabulky. Teď bojujeme o TOP pětku a já jsem jen rád, že jsem mohl k této příčce přispět.

V neděli vás po sérii skvělých výsledků čeká těžká zkouška doma proti Solnici. Co od zápasu očekáváte?

Bude to zajímavý zápas, náš soupeř má pořád o co hrát a i my si chceme aktuální pozici na čtvrtém místě pojistit. Solnice má skvělý tým, hráčskou kvalitou v podstatě divizní kádr, ale my neodejdeme z tohoto zápasu s prázdnou, v to věřím.

Dvůr se na jaře opírá o parádní podporu fanoušků z řad mládežnických mužstev. Co na to říkáte?

Neuvěřitelné, fakt paráda. Jenom superlativa bych našel na tohle téma. Jezdí s námi i na venkovní zápasy, fandí celý zápas. Se spoluhráči jsme jim to chtěli alespoň trochu vrátit a zašli jsme na jejich trénink, ale je to málo oproti tomu, co pro nás dělají. Chci klukům moc poděkovat za jejich podporu a samozřejmě i jejich rodičům, že kluky na naše zápasy doprovázejí nebo pouštějí.

Dvorští fotbalisté se v jarní části opírají o fantastickou podporu publika z řad hráčů mládežnických družstev.Zdroj: Renata Jírová

Už jste to naznačil, ale s jakým umístěním byste byl na konci sezony spokojen a jaké ambice by Dvoráci moli mít v sezoně příští? Plánujete v týmu zůstat?

Jak jsem již zmiňoval, skončit do pátého místa je teď náš cíl, osobně chci skončit na čtvrté příčce, máme na to. A pokud jde o ambice, osobní mám se Dvorem takovou, aby do pár let naši fanoušci chodili do Dvora znovu na divizi. Rozhodně tu chci zůstat, jsem ve Dvoře spokojený.