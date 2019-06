Nejvyšší krajská fotbalová soutěž na Královéhradecku dala o víkendu vale ročníku 2018/19. Krajský přebor rozhodně nenudil. Deník přináší menší ohlédnutí za sezonou.

Krajský přebor - sezona 2018/2019

Králem uplynulého ročníku je jednoznačně zkušený tým z Libčan, který vedle prvenství v této soutěži ovládl i Pohár hejtmana Královéhradeckého kraje. Na podzim to byla v podání svěřenců kouče Jiřího Hofmana parádní jízda, v patnácti zápasech inkasovali pouze čtyři branky! Jaro už ovšem takové nebylo, když získali o deset bodů méně a dostali o pětadvacet gólů více.

Ve druhé polovině sezony se už tolik nedařilo také dalšímu zkušenému mužstvu, Vysoké nad Labem. Ta na jaře posbírala o devět bodů méně, ale především nastřílela o šestnáct gólů méně!

V případě obou těchto týmů se ovšem jednalo pouzeo malinkatý výkonnostní pokles, totálním propadákem skončila jarní část pro Jaroměř. Ta letos obhajovala druhé místo tabulky. Už podzim (18 bodů) zaznačil, že to letos zřejmě nebude ono, ale co se s týmem dělo ve druhé polovině sezony, to asi čekal jen málokdo. Soubor kolem trenéra Miloše Exnara uhrál jenom tři bodíky, navíc ani jednou z patnácti duelů naplno nebodoval.

Přesně opačně si v jarní části počínal posílený Rychnov nad Kněžnou. Po podzimu s devíti body poslední tým tabulky byl v sezoně unikátem, neboť v hodnocení po zimní pauze tabulku ovládl, díky čemuž se vyšplhal nad sestupové pozice.

Tabulkový i výkonnostní posun zaznamenaly také celky Chlumce nad Cidlinou a Slavie Hradec Králové. Chlumecké mužstvo mohlo dopadnout ještě lépe. To by ovšem jeho snajpr Jan Labík nesměl za své zbytečné prohřešky vyfasovat tři červené karty a zároveň stopku na několik zápasů. Svému týmu pak na place citelně chybě.

Na nedisciplinovanost a přílišný důraz doplácela také Sobotka. Nejtrestanější celek soutěže měl ve svém středu hned několik karetních hříšníků, z nichž vyčnívala dvojice sběratelů Filip Materna (tři červené karty jedenáct žlutých karet) a Tomáš Klečal (dvě červené karty a šestnáct žlutých karet).

Z předních týmů tabulky nikdo nechce postoupit do nabité republikové divize C. Naopak sestup o patro níže, tedy do krajské I. A třídy, nemine hned čtveřici mužstev - poslední Jaroměř, předposlední Lázně Bělohrad, čtrnáctou Sobotku i třináctou Dobrušku!

Prvním nesestupujícím celkem byly dvanácté Hořice v Podkrkonoší, které se dostaly na devětatřicetibodovou metu až díky možná trochu nečekanému vítězství 2:1 v závěrečném kole na třávníku silné Vysoké.

Nejlepší střelci

1. Jiří Počtýnský (Rychnov nad Kněžnou) 26 branek

2. Michal Ryšavý (Třebeš) 24

3. - 4. Jan Pražák (Vysoká nad Labem), Jan Labík (Chlumec nad Cidlinou) 23

5. Jiří Pečenka (Hořice) 21

6. Zdeněk Ševčík (N.Bydžov) 21



Fotbalista raubíř

Vstřelil 23 branek, ale zároveň také dostal 3 červené a 15 žlutých karet.

(Jan Labík, útočník Chlumce nad Cidlinou)

Konečná tabulka:

1. Libčany 30 22 3 0 5 76:33 72

2. N. Bydžov 30 16 5 2 7 77:38 60

3. Třebeš 30 17 3 1 9 79:47 58

4. Kostelec n. O. 30 15 4 3 8 55:36 56

5. Vysoká 30 14 4 5 7 59:48 55

6. Vrchlabí 30 14 2 5 9 49:50 51

7. Č. Kostelec 30 13 2 3 12 52:47 46

8. Slavia Hradec 30 12 2 5 11 47:49 45

9. Jičín 30 12 3 2 13 44:43 44

10. Chlumec n. C. 30 11 4 2 13 53:64 43

11. Rychnov n. K. 30 12 2 2 14 62:64 42

12. Hořice 30 11 2 2 15 42:48 39

13. Dobruška 30 8 5 3 14 49:73 37

14. Sobotka 30 8 1 3 18 45:73 29

15. L. Bělohrad 30 5 1 5 19 33:58 22

16. Jaroměř 30 6 1 1 22 34:85 21

Doma:

1. Libčany 15 13 1 0 1 50:9 41

2. Třebeš 15 12 1 1 1 54:19 39

3. N. Bydžov 15 10 2 1 2 40:13 35

4. Č. Kostelec 15 10 0 2 3 36:13 32

5. Vrchlabí 15 10 0 1 4 30:22 31

6. Rychnov n. K. 15 8 2 2 3 35:17 30

7. Kostelec n. O. 15 9 0 1 5 29:16 28

8. Jičín 15 7 2 2 4 29:19 27

9. Vysoká 15 6 2 4 3 35:26 26

10. Chlumec n. C. 15 6 2 2 5 29:30 24

11. Sobotka 15 6 1 2 6 22:24 22

12. Slavia Hradec 15 5 1 4 5 23:22 21

13. Hořice 15 6 0 0 9 25:30 18

14. Dobruška 15 3 2 3 7 23:38 16

15. L. Bělohrad 15 4 0 2 9 20:24 14

16. Jaroměř 15 4 0 1 10 20:34 13

Venku:

1. Libčany 15 9 2 0 4 26:24 31

2. Vysoká 15 8 2 1 4 24:22 29

3. Kostelec n. O. 15 6 4 2 3 26:20 28

4. N. Bydžov 15 6 3 1 5 37:25 25

5. Slavia Hradec 15 7 1 1 6 24:27 24

6. Hořice 15 5 2 2 6 17:18 21

7. Dobruška 15 5 3 0 7 26:35 21

8. Vrchlabí 15 4 2 4 5 19:28 20

9. Třebeš 15 5 2 0 8 25:28 19

10. Chlumec n. C. 15 5 2 0 8 24:34 19

11. Jičín 15 5 1 0 9 15:24 17

12. Č. Kostelec 15 3 2 1 9 16:34 14

13. Rychnov n. K. 15 4 0 0 11 27:47 12

14. L. Bělohrad 15 1 1 3 10 13:34 8

15. Jaroměř 15 2 1 0 12 14:51 8

16. Sobotka 15 2 0 1 12 23:49 7

Podzim:

1. Libčany 15 13 1 0 1 31:4 41

2. Vysoká 15 9 1 3 2 36:22 32

3. N. Bydžov 15 8 3 1 3 31:19 31

4. Vrchlabí 15 8 1 2 4 26:20 28

5. Kostelec n. O. 15 7 2 2 4 32:15 27

6. Třebeš 15 8 1 1 5 32:23 27

7. Č. Kostelec 15 8 1 1 5 26:20 27

8. Jičín 15 6 2 1 6 19:19 23

9. Hořice 15 5 2 2 6 20:19 21

10. Jaroměř 15 6 0 0 9 21:31 18

11. Dobruška 15 4 2 1 8 19:27 17

12. Slavia Hradec 15 4 2 1 8 16:26 17

13. Sobotka 15 4 1 2 8 21:30 16

14. Chlumec n. C. 15 4 1 1 9 17:43 15

15. L. Bělohrad 15 2 1 3 9 17:25 11

16. Rychnov n. K. 15 2 1 1 11 18:39 9

Jaro:

1. Rychnov n. K. 15 10 1 1 3 43:24 33

2. Třebeš 15 9 2 0 4 45:24 31

3. Libčany 15 9 2 0 4 43:29 31

4. N. Bydžov 15 8 2 1 4 44:18 29

5. Kostelec n. O. 15 8 2 1 4 21:20 29

6. Chlumec n. C. 15 7 3 1 4 33:20 28

7. Slavia Hradec 15 8 0 4 3 31:19 28

8. Vysoká 15 5 3 2 5 20:24 23

9. Vrchlabí 15 6 1 3 5 22:27 23

10. Jičín 15 6 1 1 7 24:23 21

11. Dobruška 15 4 3 2 6 27:44 20

12. Č. Kostelec 15 5 1 2 7 25:25 19

13. Hořice 15 6 0 0 9 22:29 18

14. Sobotka 15 4 0 1 10 24:42 13

15. L. Bělohrad 15 3 0 2 10 16:31 11

16. Jaroměř 15 0 1 1 13 12:53 3