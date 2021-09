Druhá „grupa“ I. B třídy měla na programu magnet dvou vedoucích celků. Sympaticky se prezentující nováček ze Stěžer hostil zálohu Třebše, která se pyšnila stoprocentní úspěšností. Jenže to už neplatí, neboť domácí fotbalisté se postarali o první ztrátu celku z krajské metropole (2:2, na pen. 5:4). Sousedskému derby přihlížela pěkná návštěva (300).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.