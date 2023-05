Těžko říct, ale spíš to asi bereme jako ztrátu. Zápas se pro nás od začátku nevyvíjel úplně ideálně. V prvním poločase jsme dostali dva zbytečné góly, tím jsme se připravili o tříbodovou výhru. Pak už jsme to dotahovali. Na druhou stranu dva body jsou super, výhra dobrá, ale máme z toho trošku takové smíšené pocity.

Soupeř se letos pohybuje v tabulce nahoře. Ukázal kvalitu? Nebo jste na jeho úrovni, možná i lepší?

Myslím si, že to ukázal už první zápas na podzim, kdy jsme sice prohráli 0:1, ale bylo to vyrovnané utkání a klidně jsme ho mohli i vyhrát. Podle mě jsou ty týmy zhruba podobně vyrovnané.

V poločase jste prohrávali 0:2, pak jste dvěma brankami v rychlém sledu vyrovnal. Jak k tomu došlo?

První branka padla po standardce. Řekli jsme si, že budeme vždycky dobíhat balony. Míč se ve vápně odrazil, Honza Sobotka mi ho přiťuknul, prsama sklepnul, pak následovalo moje posunutí a zakončení někde zhruba z hranice penalty. Druhý gól byl po brejku. Šli jsme tři na tři a opět musím vyzdvihnout Honzu Sobotku, který zachoval chladnou hlavu, míč krásně potáhl, přihrál mi do stoprocentní šance a v ní už jsem se nemýlil.

Stát se nejlepším kanonýrem přeboru? Láká mě to, ale týmový úspěch je pro mě víc

Vaše oba radostné momenty dělila jen chvilka, že?

Ano, góly padly asi dvě a půl minuty po sobě.

Byl jste pak plný sebevědomí, že jste i pomýšlel na hattrick? Nebo jste měl v hlavě spíš vyhrát zápas?

Já to neberu tak, že bych šel přímo po hattricku. Samozřejmě člověka to určitě povzbudí, když dá minimálně jeden gól nebo v tomhle případě dva. Nějakým způsobem ho to nakopne, ale pro nás bylo hlavně důležité to zkusit otočit. To se sice ke konci nepovedlo, nicméně i ty dva body jsou pro nás cenné. Akorát trošku mrzí to zaváhání z prvního poločasu.

Berete tento duel ze svého pohledu jako jeden z povedenějších?

Myslím si, že určitě. Už jenom to, že jsem vstřelil ty dva góly, tak to beru tak, že jsem hrál dobře. Byl jsem i zvolen hráčem kola. Takže ano, určitě to tak nějak beru (usměje se).

třebešský Matěj Franta v objetí spoluhráčůZdroj: Sokol Třebeš

Býval jste někdy nějakým střelcem, třeba v mládežnických kategoriích?

Už odmala jsme se hodně předháněli s kamarádem Ondrou Ridlem. Byli jsme spolu vždycky jedni z nejlepších střelců v klubu. Později za béčko chlapů Třebše se mi povedlo vyhrát nejlepšího střelce týmu za sezonu. Takže bych řekl, že gólově jsem na tom byl docela dobře.

Pamatujete, kolik branek v zápase dospělých jste dal nejvíc?

Dal jsem rozhodně už hattrick, to vím. Ale víc už si asi nepamatuju, myslím si, že čtyři góly jsem nedal, to asi ne (usměje se).

Třebešskému týmu se na jaře docela daří, oproti podzimu máte lepší výsledky. Co za tím stojí?

Úplně přesně nevím, co za tím stojí. Každopádně tréninky, co máme, kvalita týmu, to jde pořád nahoru. Za mě si myslím, že spolupráce týmu pak strašně pomáhá jednotlivcům. Kluci z áčka pomáhají a dávají dobré rady klukům z béčka a ti všichni se chtějí klukům z áčka vyrovnat. Tam je určitá motivace, která vede tým a ten se celkově zlepšuje.

Můj poslední hattrick? Už jsem tak starej, že si to nepamatuju, usmívá se Ujec

Aktuálně vám patří šesté místo. Odpovídá to vašim představám?

Mám pocit, že jsme před začátkem sezony chtěli být na nějakém pátém šestém místě, že by se to dalo uhrát, takže si myslím, že v tuhle chvíli panuje spokojenost v mužstvu.

V neděli hrajete v Jičíně. Jaký zápas tam očekáváte?

Absolutně netuším, s čím Jičín nastoupí. Na můj vkus je to takový nevyzpytatelný soupeř. Co vím, tak mají hodně mladých hráčů, dost se to tam střídá, pokaždé proti nám nastoupí více méně jiný tým, takže nevím, co od toho očekávat.

Nejen Jičín, ale prakticky i celá dolní polovina tabulky hraje o záchranu. Sledujete boj o udržení? Můžou spadnout klidně i tři nebo čtyři týmy…

Vím, že hodně špatně jsou na tom Kostelec nad Orlicí a Vrchlabí, pak je tam velká mezera. Podle mě na tom Jičín není až tak špatně, že by musel padat. Troufám si říct, že to udrží, je to jeden z těch lepších celků, které proti nám hrajou, byť se jim v tuto chvíli moc nedaří. Podle mě tam jsou horší týmy.