Fotbalisté Miletína hrajícího I. B třídu mají za sebou úspěšné období. Poté, co byla odpískána uplynulá mistrovská sezona 2020/2021, se přihlásili do kvalitně obsazeného Memoriálu Karla Medlíka, v jehož nultém ročníku startovalo také několik mužstev z krajského přeboru. A vedli si nadmíru dobře.

Fotbalisté Miletína v silné konkurenci skončili druzí. | Foto: Iva Reichlová, archív

Mezi osmi týmy, které byly rozdělené do dvou skupin, dokázali svoji „grupu“ vyhrát, když zvítězili ve všech třech duelech (Lázně Bělohrad 2:1, Hořice 2:1, Nová Paka 1:0). Díky tomu se probojovali do finále, v němž se o uplynulém víkendu střetli s celkem Lomnice nad Popelkou. Ten ovládl druhou čtyřčlennou skupinu, do níž byly zařazené ještě týmy Jičína, Sobotky a Železnice.