Střílení gólů má ve vínku. Odmalička se na jeho trefy spoléhala dvorská přípravka, v níž začínal, v žákovské kategorii už vyslyšel nabídky Trutnova a poté si zahrál nejvyšší soutěž také v RMSK Cidlina. Až v dospělé kategorii se Martin Otradovský vrátil do mateřského klubu. Načasování mu nemohlo vyjít lépe. V době, kdy končil v dorostu, slavili Dvoráci postup do divize a právě osmnáctiletého útočníka si stáhli zpátky domů.

První divizní zápas na stadionu v Podharti, výhra 3:0 nad Kácovem a dvě trefy šikovného štírka. Druhý duel na půdě Pardubic a kanonýr svou trefou zajišťuje vítězství 1:0.

To jsou ale hodně staré vzpomínky. Dnes už je Martinu Otradovského sedmatřicet. Přestože v sobotu vyrazil s divizním týmem Dvora na zápas s Horkami nad Jizerou, povinnosti už si plní spíš jen v rezervním týmu. Ten po podzimu drží druhou příčku v soutěži sedm bodů za vedoucí Železnicí.

„Na začátku sezony to vypadalo, že budeme moci myslet na vítězství v soutěži. Kádrové problémy áčka ale znamenaly oslabení našeho mužstva, někteří kluci chodili víc pomáhat do divize a my se tak tak scházeli na zápas. I proto jsme ke konci podzimu několik utkání ztratili a teď za Železnicí zaostáváme,“ lituje Otradovský aktuálního postavení v A skupině I. B třídy.

„Na druhou stranu, kdybychom druhou příčku uhájili do konce sezony, byl by to pro náš mladý kolektiv slušný počin,“ dodává.

Tradiční medailonek kanonýra se ale netýká letošního ročníku, naopak se v něm dotázaný ohlíží do minulosti nebo na sebe například i něco prozrazuje.

Zdroj: Deník