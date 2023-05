„Hodnocení je jednoduché. Po deseti minutách jsme měli vést 3:0. Náš největší problém je koncovka. Nedáváme ani dvěstěprocentní šance. Takhle nemůžeme pomýšlet na body, to je fakt,“ kroutil hlavou Aleš Skalický, kouč Jilemnice.

Ten se samozřejmě střelbě na tréninku enormně věnuje. „To je logické. Je to paradox, když vidíte na tréninku, jak to tam hráčům padám, div brankářům neutrhnou ruce. Ale to nám je k ničemu,“ konstatoval.

Jediný bod v jarní části je pro ambiciózní celek problém. „My jsme až teď hráli na domácí půdě. Předtím jsme hráli na umělce. A třeba proti Jablonnému nám to vůbec nepomohlo,“ pokrčil rameny.

Jedno je jisté. Jilemnice hraje o záchranu. V zimě se odhlásila Skalice B, poslední jsou Vratislavice.

„Volali nám akorát ze svazu, že by měl být znám počet sestupujících. Záleží to na tom, zda někdo postoupí z kraje do divize,“ vysvětlil.

V Jilemnici prostě sestoupit nechtějí, dělají pro to všechno. „Můžeme si sami za to, kde teď jsme. Každý zápas je pro nás existenční. Dnes máme ještě trénink. Hráčům zdůrazňujeme, o co se hraje a že prostě nechceme sestoupit. Já ale týmu věřím. Myslím si, že teď klidně můžeme vyhrát v Ruprechticích. Znám tam každého hráče, mám je přečtené,“ pochlubil se Skalický.

Tým ze Semilska má do budoucna poměrně zajímavé ambice. „Máme s vedením klubu jasnou vizi. V dalším ročníku bychom se rádi pokusili zaútočit na postup do I.A třídy. Je potřeba hráčský kádr zkonsolidovat. Jilemnice má sedm a půl tisíce obyvatel, hrát tady I.B třídu je prostě málo. Navíc se chystá ta velká reorganizace, kdy se právě krajské I.B třídy budou rušit. Takže v budoucnu chceme hrát prostě na postup,“ dodal Skalický.